Estuardo Gálvez: “Solo quiero buenos magistrados, conozco a Alejos desde hace 14 años”

El exrector de la Usac, Estuardo Gálvez al salir del Registro de Ciudadanos del TSE, donde ofreció apoyo para capacitaciones, el 21 de diciembre de 2018. (Foto Prensa Libre: Edwin Bercián).

Luego de la que la Feci diera a conocer este 18 de febrero que varios abogados, políticos, comisionados en el proceso de postulación y candidatos a magistrados se reunieron con Alejos para definir listas de aspirantes que deberían integrar las nóminas de las que el Congreso elegirá a los próximos funcionarios judiciales, varios señalados han dado su postura al respecto, entre ellos el exrector de la Usac Estuardo Gálvez.

Prensa Libre se comunicó con Gálvez para preguntarle sobre su interés en los procesos de postulación y las razones por las que visitó a Alejos en un hospital de la zona 2.

“Al señor Gustavo Alejos lo conozco hace más de 12 o 14 años, somos vecinos en la colonia, entonces ha habido una relación de amistad. Lo visité a él desde el año antepasado en el Mariscal Zavala -donde estuvo preso-, a él y al Dr. Jesús Oliva, el decano de Medicina, que en paz descanse. El año pasado volví a visitar un par de ocasiones al señor Alejos y este año, la segunda semana de enero y la semana pasada. Están los registros en Mariscal de cuando fui, no es nada nuevo”, indicó.

El exrector dijo que su visita al hospital fue exclusiva a Alejos, quien había sido intervenido quirúrgicamente. “Se especula mucho por lo que ocurren en las comisiones de postulación, y siempre he estado cerca de esos procesos como decano, como rector y luego en el ejercicio de la profesión, porque así es el sistema”, dijo Gálvez.

Agregó: “Yo participo y siempre lo he hecho buscando proponer los mejores candidatos, las personas más preparadas, los más honestos, para que el sistema de justicia mejore en Guatemala, proponiendo buenos candidatos que es la única forma de lograrlo. Mi posición es que este sistema no funciona, se va a prestar a intervenciones ajenas al Organismo Judicial y por eso hemos propuesto que se reforme la constitución para que haya una verdadera carrera judicial”.

Pronunciamiento de Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Para su conocimiento. pic.twitter.com/OFkqY7Ay2F — CANG GUATEMALA (@CangGuatemala) February 19, 2020

El abogado dijo que en alguna ocasión habló con Alejos sobre el tema de postulación de magistrados. “Es un tema de interés nacional. No hay que hacerle daño a Guatemala, hay que buscar a los mejores magistrados, uno se expone en estos procesos, la integridad física, muchas cosas, por mantener una posición responsable en el país, esa ha sido mi posición cuando hablé con él y en cualquier parte”, expuso.

“Hace veinte años que no ejerzo la profesión, solo un poco de notariado y actividades académicas, no tengo casos que esté asesorando en Tribunales, no tengo ningún interés en que haya uno u otro magistrado o magistrados corruptos porque no tengo ejercicio profesional, hay muchos abogados que ejercen con dignidad y ética, pero también hay quienes no”, señaló.

Al preguntarle sobre las reuniones con otras personas para discutir la integración de las nóminas, Gálvez aseguró que no ha hablado con terceras personas de listas ni ningún tema relacionado. “Tampoco han habido reuniones para esto. Mi participación es gremial, nuestros grupos propusieron comisionados, se tiene la aspiración de buenos magistrados para Guatemala, si no lo hacemos nosotros no pueden venir extraterrestres, ni ángeles ni marcianos para esto, tienen que ser abogados guatemaltecos”.

“Los candidatos deben estar fuera de vínculos con procedimientos fuera de la ética o de lo que debe ser una investidura de esa naturaleza. En veinticinco años ha sido mi posición proponer gente correcta en la administración de justicia. Yo no tengo casos en tribunales que litigue, porque si fuera así, cualquiera podría pensar que participo en esto para favorecer resoluciones de mis casos, pero si no los tengo, qué interés puedo tener en que hayan magistrados corruptos”, dijo.

Gálvez recordó que ha propuesto una reforma a la Constitución para cambiar la forma en que se eligen magistrados. “El sistema está hecho para que no funcione, para que terceros metan la mano, que sea manipulado, es el sistema, siempre han habido problemas, cuando se cambie como en México o Costa Rica podrá ser diferente, pero ahorita vamos cada vez peor”.

Se le preguntó si se consideraba sucesor de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis y operador en las comisiones de postulación, y aseguró: “Yo no soy sucesor de nadie. Él no se ha muerto”.

La Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, a la opinión pública, comunica: pic.twitter.com/zAy1IxeoCB — Asociación Guatemalteca Jueces por la Integridad (@asoc_juecesAGJI) February 19, 2020

“Si alguien le dice que yo llevo un caso puede decir que le mentí. Yo pienso en Guatemala, en los niños, que el país sea mejor, pero no puedo hacerlo metido en mi casa u oficina. Hay que distinguir entre quienes participan por intereses personales u oscuros y quienes lo hacemos con la intención de que esto mejore”, comentó

También se le cuestionó si su interés era apoyar a su hermana en las postuladoras, pero Gálvez dijo que no. “Si yo estuviera en el camino de hacer transes con la administración de justicia o las designaciones mi hermana hubiera sido electa ayer, pero ella no integra la nómina -de CSJ-“, finalizó.

La magistrada Flor de María Gálvez no integró la nómina para la CSJ, pero sí la de salas de Apelaciones.

Alejos fue capturado en el hospital por haber evadido las medidas cautelares decretados por un juzgado. Él debía permanecer en el centro asistencial bajo custodia de guardias del Sistema Penitenciario pues tenía permiso de estar internado, pero su situación jurídica es guardar prisión preventiva.