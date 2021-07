Jueza de Mayor Riesgo, Erika Aifán, solicita a jefa del MP que investigue a fiscal Cinthia Monterroso

Erika Aifán, Jueza de Mayor Riesgo D (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

La Jueza de mayor riesgo “D”, Erika Aifán, solicita a la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, que de inicio a una investigación penal y administrativa contra la fiscal Cinthia Monterroso, por el delito de obstrucción de la justicia.

La solicitud de Aifán busca que las investigaciones de alto impacto no se vean obstaculizadas y que no se vulneren los derechos de personas que no son parte de un proceso obteniendo información confidencial.

La jueza asegura que Monterroso ha estado denunciándola desde agosto de 2019 con el argumento de modificar acusaciones en diversos procesos penales. Estas acusaciones, argumentó Aifán, son falsas y desvían la atención de casos de alto impacto de mayor importancia.

La fiscal general del MP, Consuelo Porras, designó a Monterroso para que conozca casos de alto riesgo asignados a la FECI, a pesar de haber recibido múltiples denuncias penales y de enfrentar una investigación en Fiscalía de Asuntos Internos por practicar investigaciones ilegales de personas que no están sujetas dentro de un proceso. Investigación que la Fiscal Porras no ha autorizado.

Separación de jueza y magistrado

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió separar a la presidenta del Organismo Judicial (OJ), Silvia Valdés, así como al magistrado Manuel duarte, de conocer el proceso de retiro de antejuicio que el exjuez Mynor Moto había planteado contra Erika Aifán.

Valdés y Duarte presentaron una excusa derivado de una recusación presentada por la jueza Aifán, quien señaló que dudaba de la imparcialidad de ambos magistrados.

La solicitud de retiro de antejuicio fue planteado por Moto luego de que la jueza Aifán autorizara una orden de captura en su contra el 5 de febrero por el Caso Comisiones Paralelas 2020.

EL 10 de febrero de 2021, la Jueza Aifán había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que la jueza Valdés y el magistrado Duarte no conocieran el antejuicio que Moto había planteado en su contra, argumentando que ambos opinaron y pidieron informes por allanamiento al Juzgado Tercero, que estaba a cargo de Moto. Sin embargo, El 19 de de mayo la CSJ rechazó esta recusación y dio vía libre a Valdés y a Duarte de tener conocimiento de este proceso.

El 17 de junio de 2021 la Corte de Constitucionalidad (CC) publicó la resolución de continuar con el trámite de retiro de antejuicio hacia la jueza Aifán, promovido por el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones, quienes señalaron a la jueza de ordenar diligencias “ilegales” contra distintos abogados, candidatos y magistrados.

Con esta resolución el juez pesquisidor podía continuar con el seguimiento de esta denuncia, obteniendo los hechos por parte de los denunciantes y citar a Aifán para que presente pruebas de descargo.