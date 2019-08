“Las comisiones deben de tomar el tiempo necesario para elegir a los mejores magistrados”

Juan Martínez Moya, Magistrado Español, Entrevistado en el edificio de Prensa Libre. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Martínez Moya visitó Guatemala para participar en el foro “Elección de Cortes. Un reto para la independencia judicial como pilar del Estado de Derecho”.

LEA TAMBIÉN Tres grupos generan primeras pugnas en postuladora de salas de Apelaciones Manuel Hernández Mayén 20 de agosto de 2019 a las 06:09h

El jurista español explicó cómo deben trabajar las Comisiones de Postulación para elegir a los mejores magistrados, tanto para la Corte Suprema de Justicia y cortes de Apelaciones, señala que se debe de erradicar la injerencia externa que se quiera ejercer hacía los comisionados, y que los diputados en el Congreso no busquen impunidad para ellos u otras personas.

¿La forma en la que se eligen a los magistrados garantiza la independencia judicial?

El sistema de elección de jueces, la independencia judicial, no es solo un tema nacional, sino que también internacional. ¿Cómo se eligen los jueces? Si el procedimiento es el adecuado o no, es algo esencial para la independencia judicial, es un ingrediente fundamental, así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos muy concretos; requisitos para esa independencia es que el procedimiento de nombramiento sea adecuado, que se establezca un periodo de estabilidad en los jueces que serán elegidos, y que se garantice las medidas que impidan las presiones externas a los jueces.

¿Cómo ve que se utilicen comisiones para postular a los magistrados?

El proceso en Guatemala tiene la singularidad que hay comisiones de postulación en un primer momento que se encargan de designar los nominados y luego, un segundo momento, que es el Congreso que tiene la decisión de elegir a esos candidatos. Los estándares mínimos internacionales, por ejemplo, de la Red de Consejos de la Unión Europea, que la integran 17 países, establecen que esos estándares mínimos se tienen que dar, tanto en los jueces como en los órganos que van a intervenir en el proceso de nombramiento, y entre las características y los requisitos es importante que participe la academia.

¿Qué calidades deben de tener los que integran las Comisiones de Postulación?

La composición puede ser muy plural, pero también es muy importante que quienes componen esas comisiones sea gente preparada, gente idónea, con capacidad suficiente para tomar la propuesta y por eso tiene que haber exigencias al momento de elegir las candidaturas. Por tanto, tienen el deber y la obligación, esas comisiones de postulación, de motivar debidamente, porque eligen a uno y no a otro, y eso exige determinar objetivamente el mérito, la excelencia profesional, valorar la trayectoria profesional.

¿Cree que el mecanismo de comisiones de postulación sea el correcto?

En este sentido, parto de la idea que hay que respetar siempre el sistema nacional, yo haría un distingo que para los magistrados de la Corte Suprema -de Justicia- son 13 los nombrados pero la lista es de 26, quizá es más selectivo el proceso, porque son menos los candidatos que hay que postular a diferencia con los de apelaciones.

¿Cuál debe ser el trabajo de la postuladora de Corte Suprema de Justicia?

El trabajo es difícil, es complejo, pero el sistema de selección a priori, hay requisitos objetivos, como ser mayor de 40 años, pero se tiene que ser muy riguroso en valorar las trayectorias profesionales, es decir, que cabe hacer filtros previos y las comisiones de postulación se deben guiar por criterios objetivos de excelencia profesional. Una persona que no acredite su trayectoria profesional, no solamente los años en la abogacía, sino que acredite casos que haya llevado, como certificaciones de cómo se han resuelto los casos, que presente sus publicaciones científicas, sus resultados como profesor de la universidad… los méritos se pueden medir, en la Corte Suprema hay que ser más exhaustivo, porque el mérito tiene que ser mucho mejor, la especialización tiene que ser muy importante para determinar la especialización en lo laboral, lo penal.

¿Habría que hacer una reforma para la elección de magistrados?

En el otro sistema de postulación me parece más complicado y que quizá exigiría una reforma en ese punto, y es en el nombramiento de magistrados de Salas de Apelación; no tienen sentido estar removiendo a los magistrados cada periodo tan corto, que son muchos los candidatos a elegir -270- y hay que valorar especializaciones, y esos magistrados deberían de promoverse desde la carrera judicial. El sistema sería más objetivo.

No se pueden promover a los magistrados debido a que no se aprobaron los reglamentos. ¿Es una debilidad del sistema?

Es una debilidad, yo entiendo que los nombramientos de magistrados de cortes de Apelaciones no puede estar sujeto a periodos tan corto de tiempo y se necesitan criterios muy seguros, porque muchos asuntos, muchos procesos, terminan en los tribunales de apelaciones y no van a la Corte Suprema y la justicia, en un tanto por ciento muy elevada termina ahí; esos tribunales tiene que estar integrados por personas que hayan acreditado una trayectoria profesional en el campo judicial, por eso deberían formar parte de la carrera judicial. Considero que debería se hacerse un nuevo planteamiento y no someterlos al mismo procedimiento tan análogo como el de magistrados de Corte Suprema.

¿Qué debe hacer la sociedad civil para fiscalizar el proceso de las postuladoras?

La justicia es un derecho de todos los ciudadanos y la sociedad civil, el ciudadano tiene que ver en sus tribunales la última garantía de sus derechos, frente abusos que se pueden cometer por parte de las administraciones o por particulares.

Tienen que saber que quienes van a formar parte de esos tribunales son personas independientes que van a aplicar el Derecho y como se tiene que implicar la sociedad ante todo que se exijan leyes más claras, leyes que respondan a un proceso de nombramiento mucho más seguro, donde el mérito o la capacidad esté debidamente objetivado y acreditado y que los procedimientos sean que permitan en un tiempo suficiente valorar las candidaturas.

Creo que el trabajo se solventaría, y la sociedad debe de moverse en el sentido de promover sistemas de nombramiento que garanticen la independencia judicial y sobre todo la idoneidad de los que van a ser elegidos.

¿Cómo ve las injerencias externas para elegir a los magistrados?

Las comisiones de postulación deben de trabajar con mucha rigurosidad y deben motivar muy bien los méritos de las personas que van a ser candidatos, debe de explicar a aquellos que no van a ser elegidos, debe llevar a cabo un contraste muy riguroso de porque se está eligiendo a este candidato, debe de existir un proceso de transparencia y entrevista pública, quizá eso obligaría a replantear el procedimiento de las comisiones de postulación, debería tener un plazo más dilatado, deberían de existir controles previos de filtro cuando no se reúnen los estándares mínimos y evitar la multiplicidad de candidaturas, sobre todo un objetivo fundamental de realzar a la carrera judicial

Ser juez es importante para la sociedad, y es bueno que sean los mejores, los que tengan la excelencia; la Constitución habla de la honorabilidad, esté es un concepto válvula, un concepto abierto, pero hay que trabajar para que el estado procure tener los mejores servidores públicos en la justicia, como también quiere tenerlo en la educación y la salud.

El poder político en el Congreso procura tener impunidad. ¿Qué posición deben tomar los diputados respecto a ese tema?

La propuesta de candidatos tiene que ser muy rigurosa, ese que puede facilitar la impunidad, algún indicio habrá para no incluirlo en esa candidatura, pero imaginemos que está en la lista, las recomendaciones internacionales señalan que el órgano que elija, en este caso el Congreso, tiene la facultad de rechazar la candidatura. Se debe motivar el nombramiento, se debe explicar a la ciudadanía por qué se está eligiendo a este candidato. El concepto de consenso entre los partidos políticos forma parte de la justicia que emana del pueblo, pero no para generar perversiones. El consenso se debe utilizar para no generar abusos ni perversión, hay que elegir a los mejores.

En el 2016 y 2017 se intentó hacer una reforma constitucional ¿Cree que sebe hacerse la reforma en el próximo gobierno?

Uno de los elementos fundamentales para la independencia judicial es garantizar un buen sistema de acceso a la carrera judicial, y garantizar un buen sistema que permita mediante evaluaciones que garantice la igualdad, mérito y capacidad. Fortalecer la carrera judicial me parece fundamental, yo he sido juez por 32 años y mi patrimonio es mi trabajo. Hay que hacer que la carrera judicial sea una profesión honorable y que sea reconocida socialmente, ese es el máximo reto que tiene que tener el Estado: dar estabilidad a los jueces, formación continua y que no permitan que por el gobierno de turno sean removido los jueces.

¿Cree que si se corre para entregar la lista al Congreso no se van a elegir a los mejores?

Es un debate muy interesante y acerca de la esencialidad si el plazo constitucional es o no esencial, y si tiene que ser escrupulosamente respetado, comprendo que es un debate los plazos establecidos en la ley y sobre todo la norma de las normas que es la Constitución debe ser respetado, yo considero que esta en juego algo muy importante que son los nuevos magistrados de la Corte Suprema de justicia y por supuesto de Apelaciones.

Las comisiones deben de cumplir con su trabajo, con mucho rigor, empleando toda su energía y será el congreso el que deba de elegir, no veo que el plazo sea inexorable o inevitable, entiendo que debe predominar el fondo, es decir garantizar una buena elección, una buena designación sobre aspectos temporales que evidentemente sobrepasen de manera irrazonable, los plazos deben interpretarse, como siempre se ha dicho, de una manera razonable, pues se emplea lo necesario para garantizar y evitar perversiones en el sistema, garantizar que se elija adecuada y correctamente y el congreso elija será este o el otro, pero si se esta hablando todo su trabajo, una prorroga que no se demore en demasía.

Contenido relacionado

>Congreso convoca de nuevo a postuladora para elegir magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones

>Designan a pesquisidores en antejuicios contra diputados señalados de corrupción

>CSJ da trámite a antejuicio contra presidenciable de FCN-Nación, seis diputados y ministro de Economía