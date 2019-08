Tres grupos generan primeras pugnas en postuladora de salas de Apelaciones

Se desarrolla la primera reunión de la Comisión de Postulación de Cortes de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa)

En la primera reunión de la comisión de postulación de cortes de Apelaciones, realizada este martes en las instalaciones de la Universidad Mesoamericana, quedó marcada una medición de fuerzas con tres grupos.

Luego de 10 rondas de votación, la Comisión no pudo elegir al secretario suplente, a pesar de que en tres ocasiones hubo cambio de candidatos. Las votaciones llevaron un tiempo de dos horas, por lo que al no llegar a un acuerdo se pospuso la votación. Sin embargo, la elección que no tuvo problemas fue la del secretario, que en una sola ronda fue electo el magistrado Ranulfo Rojas con 30 votos.

Las primeras candidatas fueron Lidia Urizar, Gladys Ponce y Olga Alfaro, ninguna obtuvo los 25 votos que se necesitan para ser electo. Luego se propusieron a otros cinco candidatos pero tampoco llegaron a los votos necesarios.

Los tres grupos que midieron fuerza son el de Estuardo Gálvez -dos magistrados, tres decanos, el rector y tres de la planilla 7 y dos de la planilla 3-, los decanos -nueve- y las planillas cinco, dos y uno que suman y 10 magistrados- otros siete sin definición.

Esa medición de fuerzas hizo que se entrampara la elección del magistrado suplente, sin embargo, esto da una pauta de quiénes van a querer negociar y con quiénes lo deben de hacer.

Aprueban reglamento

Por mayoría, los comisionados aprobaron el reglamento interno para el comportamiento de los integrantes de la Postuladora. Al igual que en la postuladora de Corte Suprema de Justicia, se aprobaron puntos relevantes sobre la transparencia, publicidad y adicionaron la probidad.

También prohibieron utilizar dispositivos electrónicos en la revisión de expedientes, evaluaciones y votaciones para la integración de nóminas

Otro punto adicional es que los comisionados tendrán prohibido reunirse con los candidatos, salvo reuniones inherentes al cargo. Dentro del reglamento establecieron que los miembros de la comisión harán uso de la palabra con un tiempo máximo de tres minutos en la primera ronda de intervención y en la segunda tendrán a su disposición un minuto.

Los comisionados serán sancionados, pero la Comisión determinará la falta, y de considerarse grave serán notificados por escrito y se informará a los entes que los eligió para los efectos consiguientes.

La prohibición del uso del celular se debe a que en la Postuladora del 2014 hubo comisionados que tomaron fotos a los expedientes, sobre todo del punteo recibido por los candidatos, lo que causó críticas. Mientras que dentro de las faltas cometidas hubo personas que retiraron o intentaron incluir documentos a los expedientes presentados por los aspirantes.

También se aprobó en el reglamento que está prohibido hacer manifestaciones adentro de las instalaciones de donde funciona la Comisión -Universidad Mesoamericana- debido a que en otras comisiones han ingresado a manifestar adentro de los recintos.

Aún está pendiente de que aprueben el cronograma de trabajo, los decanos esperan que se apruebe de una vez o que se establezcan los días de trabajo y horario. El presidente de la Comisión, el rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz propuso martes, jueves y viernes a partir de las 16 horas, pero aún no ha sido aprobado.