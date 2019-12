Los desafíos para cumplir los plazos de la CC en el proceso de postulación de magistrados

Comisiones de Postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Después de estar por más de un mes suspendido el proceso para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió un fallo en el que ordenó un camino legal para que se concluya la selección. Según los plazos señalados en la resolución, el Congreso deberá tener la nómina de los candidatos en no menos de dos meses.

Félix Serrano, presidente de la Comisión de Postulación de la CSJ, afirmó que cumplirán con el fallo del Tribunal Constitucional, aunque sea “irracional”, porque el proceso se realizará con limitaciones, sin realizar exámenes psicométricos, los días de convocatoria serán pocos y tampoco harán entrevistas.

“Es irracional pensar que en 30 días y especialmente en tiempos de Navidad se va a hacer una evaluación como debiera hacer, y más todavía, en 20 días seleccionar a las partes de la nómina. Es decir, la Corte de Constitucionalidad está más interesada en quitarse la papa caliente de las manos y no en seleccionar a los mejores magistrados para esos puestos”, criticó Serrano.

El también decano de la Universidad Mesoamericana señaló que “es vergonzosa la resolución del Tribunal Constitucional, porque “la mayoría de las personas estamos Ad Honorem y no con los sueldos que tienen en la Corte de Constitucionalidad y nos amenazan con apercibimiento cuando estamos haciendo un trabajo cívico. La CC hizo lo que quiso en el proceso, logró retrasarlo porque querían que el nuevo Congreso los eligiera”.

Sí se puede

Para el abogado Oswaldo Samayoa, es viable que el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y la Comisión de Postulación de la CSJ cumplan los plazos que estableció la CC para presentar la nómina de 26 candidatos al Congreso y pueda ser conformado el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“Hay una experiencia y una existencia de instrumentos que se han utilizado en Comisiones de Postulación anteriores y también hay instituciones con experiencias que pueden apoyar, como fue la Universidad del Valle. Si recogen todo eso, más una diligencia de vida de parte de ellos, lo pueden lograr”, afirmó el defensor.

El abogado recordó que en el fallo que dictó la CC estableció también que la CSJ le debe dar presupuesto para cumplir con las evaluaciones. Añadió que tal vez no se cumpla en el tiempo que estableció el Tribunal; sin embargo, podrían avanzar y pedir una ampliación de tiempo de cumplimiento del fallo.

“En materia de Derecho y de garantía existe un postulado clave, no se puede alegar ausencia de normas o de presupuesto, para cumplir con la obligación que es garantizar el acceso a la justicia de todos los guatemaltecos. Es fundamental y creo que la Corte por esa base está”, añadió Samayoa.

Serrano explicó que el próximo lunes retomarán las sesiones de la Comisión para elaborar el perfil de los candidatos, luego la ficha y requisitos de inscripción, y también la tabla de gradación para concluir el proceso de convocatoria.

Carlos Guerra, presidente del CCJ, informó que fueron notificados sobre la resolución de la CC este martes 3 de diciembre a las 14:01 horas. Además, se limitó a indicar que, “a partir de que cause firmeza la resolución, tenemos que hacerlo con la disposición 1-2019”.

Añadió que, aunque no contemplan accionar contra la resolución de la CC, sí lo analizan “más partes”, sin indicar quienes serían.

Carmen Aída Ibarra, directora de ProJusticia, pone en duda la capacidad del CCJ para cumplir con lo que ordena la CC, además de criticar que la responsabilidad de este atraso recae en el Consejo, porque hay integrantes nombrados desde el 2017 y otros en 2018 y no han concretado en este tiempo su mandato. “Esto no es culpa de la CC, porque la mayoría de consejeros se dedicaron a hacer política y no a su labor de fortalecer la carrera judicial. El Consejo no está preparado”, dijo la directora de ProJusticia.

Agregó: “El consejo hablaba de un plazo de hasta 15 meses, obviamente el consejo no está preparado. Tiene su disposición vigente, tendrá que hacer algunos ajustes para implementarla, pero hay algunos actores que nos hacen pensar que va a ser cuesta arriba, porque no está preparado”.

Plazos dictados

La CC marcó los tiempos que las postuladoras de CSJ y de Apelaciones deben cumplir para elegir a los candidatos idóneos:

Resuelve: CC resolvió con lugar un recurso de apelación presentado por la Fundación Myrna Mack y ordena al Consejo de la Carrera Judicial a realizar la evaluación de desempeño.

Modificación: El Consejo de la Carrera Judicial tiene 48 horas para revisar los artículos 12 y 13 de la Disposición Específica 1-2019 y modificarla para cumplir con la orden de la CC.

Publicación: El Consejo de la Carrera Judicial debe remitir al Diario de Centro América la información para su respectiva publicación.

Certificación: El Consejo de la Carrera Judicial debe certificar los instrumentos de evaluación en el plazo de un día, contado a partir del día siguiente en que ocurra la publicación de la Disposición en el Diario de Centro América.

Evaluaciones: Una vez sean certificados los instrumentos, el Consejo de la Carrera Judicial debe evaluar a quienes manifestaron interés en participar en el proceso de selección en un plazo máximo de 30 días.

Resultados: Una vez termine el proceso de evaluación se debe remitir a las comisiones de Postulación, las nóminas de aspirantes, expedientes completos en copia certificada y copia digital, y las evaluaciones de desempeño realizadas.

Integración de nóminas: La valoración de las evaluaciones se enviará a las comisiones de postulación para que elaboren la nómina de aspirantes que se enviará al Congreso en un plazo máximo de 20 días.

Preocupación

La Cámara del Agro expresó en un comunicado que ven con “suma preocupación” la resolución de la CC de fijar plazos para realizar las evaluaciones a las postulaciones, porque “viola los preceptos constitucionales básicos” y se excede de sus funciones.

“Dicha resolución establece plazos arbitrarios difíciles de cumplir, cuyo efecto será mayor incertidumbre y mayor debilitamiento de las funciones del Consejo de la Carrera Judicial y de las Comisiones de Postulación. Sumado a esto, la grave violación de preceptos procesales básicos al aceptar que un interponerte pueda cambiar sus peticiones de amparo en una apelación de amparo”, indica el comunicado.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), sobre la decisión de la CC señaló que se trata de una hoja de ruta “con plazos poco factibles de cumplir por parte del Consejo de la Carrera Judicial y las Comisiones de Postulación”.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Cacif, la resolución constitucional “viola el principio de irretroactividad de la ley, lo cual es un retroceso en la defensa del orden constitucional y en el fortalecimiento de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho”.

El Comité también señala que con esta disposición no se aporta al fortalecimiento de la carrera judicial, por el contrario, genera más dudas sobre la interpretación de la ley. Señala como cuestionable que la parte interponente -Fundación Myrna Mack- “presentó solicitudes distintas en la apelación del amparo provisional y la apelación del amparo, lo que viola principios fundamentales.

El fallo de la CC estableció un máximo de 30 días calendario para que el CCJ evalúe el desempeño de los jueces y magistrados que se postularon en la elección. Sin embargo, antes de iniciar este proceso, el Consejo debe revisar la disposición transitoria para realizar las evaluaciones, publicarla en el Diario Oficial y avalar los instrumentos de evaluación.

Además, tiene que notificar a la Comisión de Postulación a más tardar del día siguiente, sobre los resultados de las evaluaciones del postulante. Para que los consejeros cumplan con la resolución, por esta única vez, la CSJ debe facilitar el personal técnico, administrativo, instrumentos, mobiliario y otros insumos.

La Comisión tendrá 20 días para preparar la nómina de postulantes y enviarla al Congreso. La CC resolvió la apelación presentada por la Fundación Myrna Mack, en contra de la resolución del Juzgado Décimo Cuarto Civil, la cual ordenó encauzar el proceso sin realizar las evaluaciones.

Le puede interesar:

Congreso seguirá apoyando a las comisiones de postulación para CSJ y salas de Apelaciones

Comisiones de Postulación: “Los decanos son los que velarán por el proceso”

Queda suspendida convocatoria para integración de comisiones de postulación