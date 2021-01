MP solicita que se cancele la personalidad jurídica de la UCN por no reportar Q15 millones en la campaña 2015

Mario Estrada, en 2015. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Fiscalía de Delitos Electorales del MP solicitó la cancelación de la personería jurídica del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), cuyo principal líder Mario Estrada se encuentra detenido en Estados Unidos, porque en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones.

Rafael Curruchiche, de la Fiscalía de Delitos Electorales del MP, informó este miércoles 6 de enero que en su momento recibieron la denuncia que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE), derivado de que el Departamento de Auditoría Electoral de esa entidad le hizo una auditoría financiera al partido político Unión del Cambio Nacional (UCN) entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2015.

Dijo que la denuncia fue enviada a dicha fiscalía y que mediante orden judicial se requirió información financiera y bancaria de la cuenta de gastos permanentes y de campaña electoral del 2015 de la UCN.

Dijo que en los hallazgos de relevancia penal que constan en el examen especial de auditoría, fueron cinco los hallazgos de investigación penal que la fiscalía ha tomado en cuenta para solicitar al TSE que cancele la personería jurídica de la UCN.

Los 5 hallazgos

Gastos realizados con fondo de financiamiento público del período del 2014 sin documentos de respaldo Financiamiento para gastos el día de la elección 2015, primera vuelta, no reportado. Gastos realizados con fondos de la cuota de financiamiento público del periodo 2015 y privado sin documentos de respaldo. Financiamiento para gastos de campaña electoral 2015 no reportado. Recibos de ingresos dinerarios sin autorización de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)

#ComunicadoDePrensa

MP solicitó cancelación de la personalidad jurídica del partido político Unión del Cambio Nacional –UCN- pic.twitter.com/ouDkHml8u7 — MP de Guatemala (@MPguatemala) January 6, 2021

Curruchiche dijo que esos cinco hallazgos son los que el MP ha podido sustentar y derivado de ello se les trasladó a los magistrados del TSE la solicitud para que se cancele la personería jurídica de UCN.

Señaló que en la campaña 2015 la UCN no reportó aproximadamente Q15 millones que se gastó el 6 de septiembre del 2015 en la primera vuelta de las Elecciones Generales y no obstante que la organización política presentó a la Fiscalía de Delitos Electorales algunos documentos, recibos, no sustentó de forma creíble los gastos.

Según el MP, la investigación estableció que las cuentas de gastos permanentes y de campaña electoral 2015 fueron utilizadas por el partido político para realizar pagos, depósitos y transferencia a personas particulares y empresas comerciales de relevancia penal, lo cual permite concluir que se utilizó de forma dolosa la constitución de la personalidad jurídica del partido político UCN para fines y objetivos distintos para los que fue constituido.

Partido UCN es cancelado por anomalías en financiamiento

El 10 de diciembre del 2019, la agrupación política UCN fue cancelada por infringir normas relacionadas con el financiamiento electoral.

El Registro de Ciudadanos del TSE ordenó la cancelación por anomalías detectadas en el incumplimiento de las normas relacionadas al financiamiento electoral.

La UCN y Mario Estrada

Cables filtrados por WikiLeaks y un informe financiero sugieren una supuesta relación del partido Unión del Cambio Nacional (UCN) con el crimen organizado. Su máximo líder y fundador, Mario Estrada, fue capturado el 17 de abril de 2019 en EE. UU.

Los posibles nexos entre dirigentes de la UCN y líderes narcotraficantes fueron señalados desde el 2009 por el entonces embajador de EE. UU. en Guatemala, James Derham, quien el 4 de noviembre de ese año indicó que “hay varios diputados en el Congreso que tenían relación con traficantes de droga”, pero que estos preferían votar a favor de leyes contra el crimen organizado antes “que ser expuestos públicamente como defensores de intereses de narco”, según un cable de WikiLeaks, filtrado en el 2011.

Mario Estrada, excandidato a la presidencia que se postuló por el partido UCN, se encuentra actualmente recluido en Estados Unidos, pues en febrero del 2020 la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una condena de 15 años en contra del excandidato presidencial vinculado con negociaciones con un supuesto grupo de narcotraficantes que le darían financiamiento.

En una audiencia que duró unos 40 minutos, se dio a conocer que el político recibió una condena de 15 años de prisión, además de 4 años de libertad condicional y una fianza de US$40 mil, detalló la Voz de América.

Al emitir la condena, el juez Jed S. Rakoff señaló que, si bien a Estrada cedió a sus “ansias de poder” y “vendió el país al cártel de Sinaloa”, los informes que le han llegado por su colaboración le hizo ser más indulgente.

La sentencia fue dictada en presencia de los hijos del condenado, Mario Alejandro y Eduardo, a los que Estrada no miro en ningún momento, si bien los citó para recordar que son unos “profesionales” y que los llevó “por el buen camino”.

Estrada pidió “perdón” ante el juez, ante el que se presentó esposado de pies y vistiendo una camisa y pantalones caqui de presidiario.

“Luché por mucho tiempo por el bienestar de mi familia y de mi país. Por mucho tiempo estuve caminando correctamente, pero reconozco que cometí un error. No era mi intención pero lo acepto”, aseguró el excandidato presidencial, quien pidió al juez una oportunidad para encauzarse para “hacer el bien” en su país y “ser más prudente” en sus acciones”.

Un documento fechado en octubre pasado, pero que una corte del Distrito Sur de Nueva York divulgó en 2020, revela algunos resultados de la negociación que el expresidenciable guatemalteco aceptó.

Lea más: Así negoció Mario Estrada el control de Guatemala al cartel de Sinaloa a cambio de US$12 millones

El documento número 18, fechado en julio de 2019, revela que Estrada pidió US$12 millones al Cartel de Sinaloa. El expediente también revela que Estrada aceptó un anticipo de $10 mil dólares en efectivo, transacción de la cual incluso hay una fotografía tomada de un vídeo de la reunión.

La defensa solicitó a la corte considerar una regulación en la normativa de sentencias mínimas en EE.UU., conocida como “safety valve” (válvula de seguridad), que permitiría a Estrada permanecer menos de un quinquenio en prisión, por no tener antecedentes criminales y por ser esta su primera ofensa de esta índole.

La audiencia para la sentencia había sido aplazada en dos ocasiones, mientras el juez Jed Radkoff continuaba evaluando el caso.

Estrada es originario de la aldea Garay, Monjas, Jalapa, departamento que ha sido su bastión. En entrevistas a Prensa Libre relató que su niñez estuvo marcada porque proviene de una familia pobre que, para sobrevivir, tuvo que trabajar la tierra al lado de su padre.