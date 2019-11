“No mandaba, no podía meterme al Triángulo Ixil”: Mendoza García, jefe de Operaciones del Ejército en el gobierno de Ríos Montt

Luis Enrique Mendoza García por medio de videoconferencia brinda su declaración en el Juzgado de Mayor Riesgo C. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En la audiencia de primera declaración, el militar retirado Luis Enrique Mendoza García, suegro del diputado Estuardo Galdámez, señalado de genocidio y crímenes de lesa humanidad, argumentó: “no hice ningún trabajo en el área de operaciones -enfrentamientos-”.

Los fiscales del Ministerio Público (MP) le cuestionaron a Mendoza García su labor como jefe de Operaciones del Ejército de abril de 1982 a agosto de 1983, pero insistió en que su trabajo estuvo dedicado a acciones “consultivas” en una “oficina”.

El MP señala a Mendoza García de conocer y cooperar en la ratificación y ejecución del Plan de Operaciones Sofía que conllevó ataques a población civil en el Triángulo Ixil, conformado por San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajúl.

“Yo no era el que mandaba, no podía agarrar a mis soldados como loco, irme a meter al Triángulo Ixil y hacer una operación a mi sabor y antojo, con mis propias pistolas. Tenía mi primer comandante, tenía mi segundo comandante y tercer comandante”, se defendió Mendoza García.

Mendoza García pidió conocer a detalle la imputación del MP para luego brindar su declaración.

Preguntas

El jefe de Operaciones del Ejército en el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt argumentó que “la línea de mando tiene sus particularidades, así es que, si hubiera estado operando es un área específica -el Triángulo Ixil- con mi batallón, ahí el mando era diferente”.

El MP, los querellantes de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh) cuestionaron a Méndez García sobre sus labores en el Ejército, de 1982 a 1983.

Se le preguntó al militar retirado si conoció o no los Planes de Operaciones Militares Victoria 82 y Sofía.

“Un plan que no llegó a mis manos y no lo vi. Descarto y no acepto ningún señalamiento”, respondió Méndez García.

Además, argumentó el jefe de Operaciones del Ejército que “la Dirección de Operaciones de Entrenamiento tiene misión específica como la sección de un cuerpo consultivo que no tiene la mínima autoridad sobre un comando o personal, se dedican administrativamente a cinco funciones”.

Según Méndez García, en su jefatura de Operaciones se encargó de “elaboración de exámenes, organización de equipo y control de unidades del Ejército, planificación de eventos deportivos y programación de entrenamientos”, y, aclaró que no estuvo en enfrentamiento con guerrilleros en el área ixil.

