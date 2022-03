EE. UU. busca reunir a 600 menores guatemaltecos separados por política Tolerancia Cero

Michelle Brané, directora ejecutiva de dicho Grupo de trabajo refirió, que 1 mil 50 niños no han sido reunificados, de los cuales el 94% son de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. De estos, el 60 por ciento son guatemaltecos; es decir, cerca de 600. El resto, son menores originarios de Honduras y El Salvador, y en menor medida de México.

La funcionaria estadounidense dijo que la totalidad de los infantes ya fueron ubicados en EE. UU. y se encuentran principalmente en estados como Nueva York, Florida, Texas y California. Están con familiares o personas de confianza autorizados por los padres.

Es poco probable que alguno esté con una familia sustituta o que no se haya contactado a sus familias en Guatemala. Y es imposible que corra el riesgo de ser dado en adopción sin la autorización de los padres.

La delegación hizo énfasis en que las personas que pueden aplicar a este programa deben hacerlo solo a través de la página en internet juntos.gov. Subrayó que los datos que proporcione el familiar en Guatemala deben coincidir con lo que tienen del menor en EE. UU.

Si la solicitud es avalada, en un tiempo que puede tomar “varios meses”, se traslada al padre o madre vía aérea a EE. UU. También se facilita el transporte terrestre hasta la puerta de la casa donde esté su hijo. De igual forma, se le autorizará un permiso humanitario de estancia en ese país por tres años con derecho a un empleo.

Ante la posibilidad de que el anuncio se preste para que una avalancha de menores llegue al a frontera sur, Brané aclaró que las fronteras de EE. UU. continúan cerradas a la migración irregular y que los beneficiarios de este programa debieron haber sido separados de sus hijos durante el gobierno de Trump.

El Grupo de trabajo cuenta con la ayuda de organizaciones no gubernamentales para apoyar a los padres de los niños que necesiten aplicar al programa. También porque la mayoría de las familias son indígenas y muchos solo hablan idiomas mayas. Principalmente son de Huehuetenango, aunque también hay de Quetzaltenango y del departamento de Guatemala.

Asimismo, sugieren que, para iniciar el proceso, quienes se consideren aplicables al programa, deben ponerse en contacto con la organización Niños con Necesidad de Defensa (Kind, en inglés), que los apoyará y dará información del proceso. El número telefónico en Guatemala es el 23025773.

“Se nos ha indicado que identifiquemos localicemos y reunifiquemos a las familias que fueron separadas a la fuerza por el Gobierno de los EE. UU., entre enero del 2017 y enero del 2022. Y no solo eso, sino darles el apoyo que necesitan”, precisó Brené.

Reunificación es posible

La funcionaria considera que es muy posible reunificar a los niños y padres que aún continúan separados. “Estamos absolutamente comprometidos a buscar a estas familias hasta que cada una tenga la oportunidad y la información que necesite”, para ser reunidos, agregó.

Respecto a los mil 600 menores que no fueron separados durante Tolerancia Cero, expuso que “talvez los padres no presentaron la documentación y se priorizó la seguridad del niño, o probablemente los padres fueron llevados a un hospital y los niños no los acompañaron”.

En algunos casos puede que el padre haya sido considerados sospechosos de cometer algún delito.

Brené, expuso que el programa es una forma de reparación a las familias, aunque no está contemplado el pago de alguna indemnización por los daños causados. La funcionaria dijo que sí se proporcionará apoyo psicosocial para superar el “trauma de la separación”.

Indicó que actualmente hay algunos casos en los que las familias han demandado al Gobierno de EE. UU. por la separación, pero todavía no se conocen sentencias.

El grupo de trabajo instalado por Biden para reunificar a las familias está dirigido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Además, lo integran los departamentos de Estado, de Salud y Servicios Humanos y el de Justicia.

Durante la política de “Tolerancia Cero”, la administración Trump separó a miles de familias migrantes, enviando a los niños a refugios y expulsando a sus padres, quienes denunciaban que no les entregaban un contacto para poder rastrearlos.

El secretario Mayorkas dijo en febrero pasado que buscaban otorgar residencia permanente en EE. UU. a las familias migrantes separadas, pero esta iniciativa debe ser aprobada por el Congreso.