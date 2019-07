EE. UU. no pudo probar idoneidad de Guatemala para otorgar asilo, dice juez de San Francisco

Ven, porque no hay que hacer las cosas a espaldas de un pueblo que ingenuamente a confiado en la personas que a elegido para dirigir los destinos de su país. Esta evidenciado que el ejecutivo iba a cometer otro acto pero muy condenado basado en la situación que esta ya por arriba de la pobreza y pobreza extrema que sufre el país. Guatemala, no esta en condiciones para atender miles de migrantes, proporcionar lugar seguro para la sobrevivencia digna a los solicitantes de asilo a EEUU, entiéndase, es el Presidente Trump el que debe solucionar donde ubicar en su territorio a estos seres que son humanos mientras les definen si procede la solicitud de asilo o no; porque tiene que ser un gobierno que se debate en pobreza extrema entre la mayor parte de sus habitantes quien corra con esa alta responsabilidad; en donde los % estadísticos de desnutrición, vivienda precaria, faltas de empleo, saltan a la vista; este señor debería tener por lo menos un poquito de conciencia social si es que de verdad es humano.