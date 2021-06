Guatemala de nuevo rompe récord de niños migrantes detenidos en la frontera sur de EE. UU.

La pequeña de 5 años corría con todas sus fuerzas a un costado del enorme muro que divide México y EE. UU. Había salido de Guatemala y un traficante la dejó abandonada en ese lugar entre Tijuana y San Diego, no tenía idea de a donde dirigirse solo que se debía entregar con el primer agente fronterizo que encontrara.

Por muy cruel que parezca la historia esta se ha repetido mucho en la frontera sur de EE. UU. y ha tenido como protagonistas, principalmente, a miles de menores de edad guatemaltecos.

Guatemala es el país de donde más infantes han migrado sin compañía de un familiar en el actual año fiscal de EE. UU., que empezó el 1 de octubre del 2020 y terminará el 30 de septiembre próximo.

La oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, en inglés) da cuenta de que de octubre a mayo pasado —ocho meses— se entregaron 30 mil 371 niños, niñas y adolescentes guatemaltecos, un récord, ya que rebasa la cifra de 30 mil 329 que fueron aprehendidos en los 12 meses del año fiscal 2019.

El número de menores no acompañados guatemaltecos representa el 38 por ciento del total de infantes que se entregaron a la CBP de todas nacionalidades —el mayor grupo—, seguido de los hondureños, con 21 mil 74 —26%—, mexicanos, 17 mil 552 —22%—, salvadoreños, 7 mil 548 —9%—, y de otras nacionalidades, 3 mil 403 —4%—.

#BorderPatrol agents encountered a 5-yr-old girl wondering alone along the border. The most vulnerable populations are being exploited for financial gain. Thankfully this child was encountered before any harm could befall her.

Read: https://t.co/Ly5ASx0kVo pic.twitter.com/mMb6uHiDiO

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) June 8, 2021