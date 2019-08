ICE quiere reducir los factores que atraen a los migrantes a EE. UU. y ahora irá tras empresas que los contraten

Agentes custodian a los migrantes que fueron detenidos en varios operativos en fabricas de Misisipi. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los esfuerzos del Gobierno de EE. UU. para reducir el flujo de la migración irregular desde los países del Triángulo Norte de Centroamérica se centrarán también en las empresas que contratan a migrantes sin permiso de estar en aquel país, afirmó el director interino del servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) en una visita que hizo este jueves a Guatemala.

Matthew Albence, titular de esa agencia que se encarga de hacer cumplir las leyes de inmigración de aquel país, afirmó que irán tras las “empresas inescrupulosas” que se dedican a contratar en EE UU. a migrantes y que incluso extienden documentos falsos a los solicitantes de empleo con tal de que trabajen para ellos.

“Estamos enfocados en empleadores que inescrupulosamente contratan a personas que no tienen lo necesario” para trabajar en EE. UU. -permisos-, afirmó Albence en una conferencia de prensa en la sede de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

El funcionario estadounidense que en horas de la mañana sostuvo una reunión con la esposa del presidente Patricia Marroquín de Morales, explicó que estos operativos no son nuevos y se implementan desde 1996; sin embargo, la misma agencia reconoció el miércoles que la redada llevada a cabo en varias fábricas de Misisipi era la más grande en una década.

De acuerdo con Albence, estas redadas en donde se detienen a migrantes indocumentados, muchos de ellos centroamericanos “ahora son parte de un esfuerzo por reducir los factores que los atraen a venir al país y uno de esos es que aquí -en EE. UU.- pueden encontrar un empleo”. Añadió que trabajar en ese país sin permiso es un crimen federal.

Ilegales serán expulsados

El titular de ICE enfatizó en que la agencia hace esfuerzos para contrarrestar la migración ilegal, y afirmó que este año, hasta el 22 de julio, 42 mil 800 guatemaltecos fueron deportados ya que fueron sorprendidos en EE. UU. sin sus papeles en orden. En los últimos años estas remociones suman 239 mil 998.

“Estoy aquí para separar los hechos de a ficción -para- que las personas no intenten violar nuestras leyes porque no lo podrán hacer. No intente migrar de manera irregular a EE. UU. Cada año

Removemos cientos o miles de muchos lados del mundo de Guatemala de Centroamérica y de cualquier otro lugar”, advirtió Albence.

Agregó que en el operativo del miércoles pasado, de los 680 arrestados al menos 391 eran guatemaltecos; no obstante, hasta anoche, la Cancillería Guatemalteca contabilizaba 176.

Ante las consultas de los medios de comunicación sobre qué pasará con los menores de edad hijos de los migrantes aprehendidos, Albence destacó que “hemos tenido —con ellos— un trato diligente”.

Aseguró, por ejemplo, que a varios de los arrestados se les permitió regresar con sus hijos, aunque no está claro si el proceso para deportarlos de EE. UU. continúa; además, expuso que durante la redada se coordinó con la escuela local para que algún familiar o pariente de los niños los recogiera y no se quedaran solos en el centro educativo.

Asimismo, acerca de las denuncias que han hecho grupos humanitarios en EE. UU. y los propios migrantes al ser retornados a Guatemala, de que los agentes de ICE violan las propias leyes estadounidenses al hacer operativos nocturnos o en áreas no permitidas, Albence aseguró que los oficiales respetan los derechos de las personas sujetas a estos procedimientos.

Reconoció que hay denuncias, aunque “son pocas” y se investigan puesto que hay un inspector general que les da seguimiento.

“Hemos visto demasiado casos de personas que hipotecan y venden sus tierras y dan lo que tienen para viajar y ese es un esfuerzo inútil porque serán arrestados, detenidos y removidos de EE. UU.”, precisó.

Redes alquilan niños

El director de ICE aseguró que la agencia también lucha para contra personas que con tal de quedarse en EE. UU. “mienten” al decir que llevan a un hijo cuando se trata de un menor que incluso puede que ni siquiera sea su pariente.

Aseguró que han detectado un alto número de estos casos “fraudulentos”; sin embargo, reconoció que en las pruebas de ADN que se han practicado en un programa piloto solo detectaron 17 de 100 casos sospechosos que fueron remitidos por la Patrulla Fronteriza tras ser sorprendidos al cruzar la frontera.

No obstante, la cifra es corta si se compara con que tan solo de Guatemala de octubre del 2018 a junio pasado se han entregado a la Patrulla Fronteriza más de 167 mil unidades familiares (padre o madre con uno o varios hijos); sin embargo, Albence destacó que los resultados fueron solo de una semana y reconoció que el número de familias que han llegado a EE. UU. es tan elevado que no se puede practicar las pruebas de ADN a todas.

Según Albence, hay redes criminales que rentan a los menores de edad, en algunos casos hasta por US$80 a las familias originales para que los niños sean utilizados solo para cruzar la frontera y aseguró que estos grupos delincuenciales obtienen millonarias ganancias, por lo cual “eso es peligroso, no puede ni debe ser permitido”.

La migración en torno a Guatemala se ha convertido en un tema crucial para EE. UU. En poco más de dos meses, el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Kevin McAleenan, vino al país en tres ocasiones; además, un nutrido grupo de congresistas demócratas hizo lo propio este jueves, el mismo día que lo hizo el director de ICE.

