Migrantes ponen en duda protocolos de ingreso a Guatemala

Pasajeros ingresan al Aeropuerto la Aurora durante el primer día de la reapertura. (Foto Prensa Libre: La Red)

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Amelia Flores, aseguró que las personas de escasos recursos, como migrantes retornados, y demás pasajeros que no cuenten con una prueba podrán hacérsela de forma gratuita en un centro de salud, en el Aeropuerto La Aurora.

La otra alternativa es que las personas guarden cuarentena obligatoria por 14 días, pero esto desincentiva los viajes de algunos connacionales.

Juan Carlos Pocasangre, migrante residente en Nueva York desde hace 32 años, dijo que decidió prorrogar un viaje que tenía programado.

“Tengo que ir a Guatemala, pero no va a ser tan fácil —presentar prueba PCR— porque muchos de los lugares se llevan tres o cuatro días para dar resultados, no he sabido de un lugar que lo dé el mismo día. Eso va a dificultar a quienes queremos ir a hacer algunos mandados a Guatemala”, explicó Pocasangre.

Tampoco ve viable hacer la cuarentena de 14 días, ya que solo tiene una semana para viajar. Agregó que en algunos estados es más difícil para los guatemaltecos someterse a hisopados, como Ohio y Kentucky. “Ahí, si no paga, no hay nada. Allí no hay tanto apoyo para los migrantes porque son estados más pequeños y hay racismo”, afirmó Pocasangre.

Walter Batres, residente en Los Ángeles, California, y presidente de la Red Migrante Guatemalteca, comentó que en el ámbito privado una prueba puede costar US$150 —unos Q1,150— y el resultado demora 48 horas. Esto es un problema porque existe riesgo de que al llegar al aeropuerto La Aurora la prueba haya expirado.

Beneficio de la duda

Rodulfo Santizo, integrante de la Asociación Primaveral y del Foro Migrante Guatemalteco en Washington D.C., considera que estos protocolos minimizarán el riesgo de contraer covid-19 en la terminal aérea.

“Son normas que dictan profesionales de la Salud. Pero si las consultan con la población, se empieza a debatir, y eso atrasa. Este protocolo fue presentado por gente experta”, confía Santizo.

Alfonso Pérez, de la Alianza Guatemaltecos Unidos en Los Ángeles, añade que en esa ciudad hay centros médicos comunitarios para hacer pruebas, sin importar el estatus migratorio. No obstante, le preocupa que si alguien no porta la prueba tenga que comprarla en Guatemala a precios inaccesibles.

Pruebas

Según la ministra de Salud, en conferencia de prensa, se dispone de 20 mil pruebas de antígeno en el Aeropuerto; sin embargo, deben ser confirmadas por una PCR si sale negativa.

A la fecha, Guatemala acumula 83 mil 344 contagios, de las cuales 7 mil 520 están activas, 3 mil 76 fallecieron y 73 mil 748 se recuperaron.