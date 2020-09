Afluencia variada de viajeros en reapertura del Aeropuerto La Aurora y fronteras terrestres, piden corregir dificultades

Realizan 60 pruebas en laboratorio del Aeropuerto

Julia Barrera, vocera del Ministerio de Salud informó que el viernes 18 de septiembre, el centro de salud y laboratorio ubicado en el Aeropuerto La Aurora efectuó 60 pruebas para detectar covid-19, aunque no se detalló si se trató de PCR o de antígeno), no se efectuó ningún chequeo médico.Según la ministra, dicho laboratorio tiene disponibles 20 mil pruebas. La funcionaria explicó el jueves que a los pasajeros que ingresen por vía aérea al país y que no traigan la prueba de PCR, se les efectuará una prueba de antígeno y de ser necesario una de PCR, quienes no se realicen ninguna de las dos deberán cumplir con cuarentena obligatoria de 14 días.