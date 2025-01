“No sé qué pasó”: exponen ante tribunal la declaración de Sebastián Zapeta, señalado de quemar a pasajera en metro de Nueva York

El guatemalteco Sebastián Zapeta, de 33 años, acusado de quemar hasta la muerte a una mujer que estaba en un tren de metro de Nueva York, se declaró "no culpable" al comparecer en una corte este martes 7 de enero de 2025.

Zapeta entró al tribunal supremo del Condado de Kings, en Brooklyn, con las manos atadas a la espalda y vestido con el pantalón y la chaqueta naranja que suelen llevar los presos.

Luego del incidente que ocurrió el domingo 22 de diciembre de 2024, Zapeta se enfrenta a cuatro cargos, entre estos asesinato en primer grado por el que, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Según la Fiscalía de Brooklyn, la mañana de ese domingo, a las 7.25 horas, Debrina Kawam, su supuesta víctima, estaba durmiendo en el tren F en Queens, cuando el guatemalteco le habría prendido fuego utilizando un encendedor.

Zapeta, con aparentes problemas de alcoholismo y consumo de drogas, mantuvo su rostro serio durante la breve audiencia, en la que el juez le leyó los cargos que enfrenta y dictó que permanezca en la prisión de Rikers Island sin posibilidad de fianza.

Fue su abogado quien habló en su nombre, mientras que un intérprete traducía al español las palabras del juez al acusado, que según medios locales, no mostró reacción alguna.

Zapeta fue imputado por asesinato en primer grado por el que podría recibir una pena máxima de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. (Foto Prensa Libre: EFE)

Asegura no recordar lo que sucedió

Aunque el acusado no habló durante la audiencia de este martes 7 de enero, las declaraciones que dio a la Policía de Nueva York se dieron a conocer.

Los investigadores afirman que, al ser interrogado por los agentes tras el perturbador hecho, Zapeta expresó su arrepentimiento y reconoció que aparece en las imágenes de videos registrados por testigos, pero no recordaba qué hacía allí, ni el porqué.

El NY Post citó una transcripción de la entrevista en la que Zapeta habría expresado a la Policía que había ingerido mucho alcohol y que no recordaba qué había pasado.

“Estaba borracho”, habría señalado Zapeta a los oficiales, citó el NY Post.

Los detectives del caso consignaron su declaración inicial: "No quise hacerlo. Pero, realmente, no sé. No sé qué pasó, pero lamento —la muerte— de esa mujer".

“A veces cuando bebo se me borra la memoria”, dijo supuestamente a los policías.

Luego de la audiencia, el juez resolvió dejarlo en prisión y volverá a comparecer ante un juez el próximo 12 de marzo de 2025.

Kawam se crió en Nueva Jersey, tenía 57 años, y dormía en un refugio para desamparados, en Brooklyn, informaron las autoridades al revelar su identidad tras las evaluaciones forenses que incluyeron análisis de ADN y de sus registros dentales.

De acuerdo con las autoridades migratorias federales, Zapeta fue deportado en 2018 de los Estados Unidos, y regresó después, sin tener certeza de la fecha, y permaneció, hasta ahora, de manera ilegal.

Se informó que dormía en un albergue para hombres en la ciudad de Nueva York. Un compañero suyo de ese refugio aseguró que Zapeta era de confianza, pero abusaba de drogas sintéticas.

"Si llegabas y necesitabas calcetines, él te ayudaba. Él era amable, agradable y te hablaba con buenos modales y respeto", dijo el compañero.

Explicó que aunque no era violento, al estar bajo efectos del estupefaciente K2, supuestamente hablaba con personas imaginarias.

"Es por eso que esa cosa —la noticia—, me j**** porque dormía a la par de él y no era así (…) yo no le dejaría a nadie mi hija, pero él era el tipo de persona en el que podía confiar, si no estaba drogado", añadió.

Zapeta es padre de seis, estaba desempleado y vivía en el albergue desde hace un año. Según los cálculos de su excompañero de habitación, se fumaba USD$30 del estupefaciente a diario.

Videos muestran incidente

La Fiscalía de Brooklyn sostiene que videos de seguridad muestran a Zapeta utilizar lo que parece ser un encendedor para prenderle fuego a la víctima.

La policía afirmó que la mujer estaba sentada inmóvil, aparentemente dormida, en el tren que estaba estacionado en Coney Island, cuando el hombre simplemente se le habría acercado y, sin más, sacó un encendedor y le prendió fuego.

Un video de 19 segundos captado por la cámara de un teléfono móvil muestra a un hombre, que estaba vestido como el sospechoso, sentado en un banco del andén observando cómo las llamas envolvían a la mujer.

"Aquí hay una persona”, se escucha decir en la grabación a un transeúnte. Y luego expresa: “¡Oh, no!”.

Mientras tanto, se puede observar a un agente de policía uniformado caminando por el andén a pocos metros de la mujer en llamas sin intervenir.

En otro video publicado en redes sociales, se observa al parecer al sospechoso caminando hacia la mujer mientras sostenía una manta que agita.

Las autoridades señalan que esta acción podría haber sido con intención de "avivar el fuego".

Momento de la detención

Los agentes que patrullaban en la estación olieron el humo y al llegar al vagón rociaron a la mujer con un extintor, pero fue declarada muerta en el lugar.

Luego de difundir imágenes del sospechoso, la Policía neoyorquina recibió una llamada de tres adolescentes que informaron haberlo visto en otro tren.

Los agentes encontraron al sospechoso en un tren en Manhattan.

La familia de Zapeta ha pedido que se investigue el caso y se presenten pruebas determinantes que demuestren que el guatemalteco fue responsable del incidente. Según reclaman, no se han hecho públicas imágenes que muestren el momento exacto en que haya iniciado el fuego.

Los episodios de violencia ha reavivado el debate sobre la inseguridad en el metro de Nueva York, en donde durante el 2024 se registraron 10 asesinatos.

El último incidente que se registró el 31 de diciembre de 2024, fue el de un hombre que empujó a un pasajero a las vías y lo dejó herido muy grave con traumatismo craneal.