“No se saldrá con la suya”: ICE promete ir tras guatemalteco acusado de prender fuego a una mujer en el metro de Nueva York

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, aseguró que las autoridades federales eventualmente detendrán y deportarán al guatemalteco Sebastián Zapeta, acusado de quemar viva a una mujer en un vagón del metro de Nueva York en diciembre pasado.

Zapeta actualmente está detenido en Rikers Island, pero las políticas de ciudad santuario de Nueva York impiden que sea entregado a las autoridades migratorias.

Homan afirmó que el Servicio de Control de Inmigración (ICE, en inglés) no se detendrá y que cumplirán la promesa de Trump de deportar a criminales ilegales.

Zapeta fue arrestado el 22 de diciembre de 2024 por el ataque incendiario que causó la muerte de Debrina Kawam, de 57 años.

En una entrevista con Fox News, Homan insistió en que Sebastián Zapeta-Calil no se saldrá con la suya y que, a pesar de la negativa de Nueva York a cooperar con ICE, eventualmente será deportado.

"Aunque tengamos que sentarnos afuera de esa cárcel todos los días, las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo atraparemos", prometió el funcionario estadounidense.

“La ciudad de Nueva York, o cualquier otra ciudad santuario, no va a impedir que el ICE cumpla la promesa del presidente Trump de erradicar de este país a todos los inmigrantes ilegales delincuentes, a todos los inmigrantes ilegales que representen una amenaza pública y a todos los inmigrantes ilegales que representen una amenaza para la seguridad nacional”, añadió.

“Lo lograremos”, enfatizó Homan.

Bajo el actual estatus de ciudad santuario, las fuerzas del orden locales no pueden cooperar con las autoridades federales de inmigración, lo que evita que ICE pueda mantener a los inmigrantes bajo custodia.

La ley también prohíbe las investigaciones sobre el estatus migratorio y prohíbe compartir información personal con los federales a menos que lo ordene un juez, resume el New York Post..

Zapeta, con aparentes problemas de alcoholismo y consumo de drogas, mantuvo su rostro serio una breve audiencia a inicios de enero del 2025, en la que el juez le leyó los cargos que enfrenta y dictó que permanezca en la prisión de Rikers Island sin posibilidad de fianza.

Zapeta entró al tribunal supremo del Condado de Kings, en Brooklyn, con las manos atadas a la espalda y con el uniforme naranja que deben vestir los reclusos.

Luego del incidente que ocurrió el domingo 22 de diciembre de 2024, Zapeta se enfrenta a cuatro cargos, entre estos asesinato en primer grado por el que, en caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.

Los investigadores afirman que, al ser interrogado por los agentes tras el perturbador hecho, Zapeta expresó su arrepentimiento y reconoció que aparece en las imágenes de videos registrados por testigos, pero no recordaba qué hacía allí, ni el porqué.

"No quise hacerlo. Pero, realmente, no sé. No sé qué pasó, pero lamento —la muerte— de esa mujer", dijo el guatemalteco, según su primera declaración que rindió a la Policía local.

