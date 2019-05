Aspirantes a curul en el Congreso hablan de sus propuestas de trabajo si son electos

Adela Camacho de Torrebiarte, de Creo, Osmundo Ponce, de URNG-Maíz, y Gerson Sotomayor, de la UNE, participaron en el programa Sin Filtro Electoral. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Prensa Libre y Guatevisión entrevistarán en el programa Sin Filtro Electoral a los candidatos a diputados por listado nacional inscritos en el Tribunal Supremo Electora. La invitación se hizo a todas las organizaciones y las entrevistas se presentan en el orden que fueron aceptadas y los aspirantes figuran por orden alfabético.

Adela Camacho de Torrebiarte, aspirante a parlamentaria por el partido Creo, señaló que impulsará en el Congreso iniciativas relacionadas con el empleo y la seguridad, las dos principales necesidades que considera tienen los guatemaltecos.

¿Qué hará para mejorar la imagen del Organismo Legislativo?

Con trabajo, compromiso, honradez, transparencia, con una buena fiscalización, con un acercamiento a la sociedad y una representación legítima. Que los ciudadanos se sientan representados con gente buena, honrada y que quiere servir al país.

Estamos consolidando un bloque legislativo de gente nueva, que no ha estado en el Congreso y que dejó la comodidad de su hogar, de su trabajo.

¿Cómo impulsar iniciativas de ley que puedan fortalecer la representatividad del Congreso?

Tenemos gente profesional, preparada. Cada uno tiene su fuerte en ciertas áreas, pero parte de la responsabilidad es leer las leyes. La imagen que tenemos los guatemaltecos de afuera es que todos están platicando, se ve una falta de respeto al pueblo de Guatemala. Nosotros somos electos y estamos representando al pueblo de Guatemala. Tenemos que estar atentos, tenemos que conocer qué vamos a hacer en el Congreso y firmar o aprobar lo que creemos es bueno para todos.

¿Cuál es la propuesta estandarte que llevaría su partido al Congreso?

Tenemos seis ejes principales: justicia, empleo, seguridad, medioambiente, educación y el fortalecimiento institucional.

Empleo y seguridad son las dos necesidades básicas de los guatemaltecos. En el tema de seguridad, mi propuesta es fortalecer la institución policial. Hay una propuesta de ley en el Congreso y hay que revisarla. Hay que tener policías profesionales, de carrera, que tengan un salario digno. Es una institución que vela por la seguridad ciudadana.

Vamos a trabajar contra la extorsión, una formación de siete mil agentes distribuidos a nivel nacional, profesionales y que se dediquen a tender este tema.

¿En la Ley Electoral y de Partidos Políticos hay ventaja para algunos partidos?

Por todos los eventos del 2015 y la corrupción, la ciudadanía pidió a gritos una reforma a la ley. Se hizo a la carrera, pero se hizo beneficiando al único partido grande que quedó.

El tema es que cuando se hacen leyes a la carrera, no se profundizó en cómo se iba a hacer. Muy poca gente conoce los planes de gobierno de los candidatos presidenciales y del trabajo legislativo, y quiénes eran los candidatos. La ventaja es que el dinero se está fiscalizando.

La gente quiere saber por quién está votando y quisiera un voto personal. Eso hay que volverlo a evaluar, hablando del Congreso, los listados.

La otra propuesta interesante son las elecciones de diputados y alcaldes a medio período. Considero que la transparencia del gasto está perfecto, y que la oportunidad de anuncio sea para todos por igual, pero con más tiempo.

¿Qué opina Creo de las candidaturas que salen —Zury Ríos y Thelma Aldana— y cómo queda el panorama político?

Hay una oportunidad para muchos candidatos. Nuestro binomio presidencial es el más joven. Julio Héctor Estrada es una persona preparada que está impulsando el trabajo, el empleo, la vivienda, y su vicepresidenta es una mujer trabajadora, eficaz y exitosa.

Hoy viene una oportunidad para los que estamos atrás, de que la gente nos conozca y que la gente pueda elegir, y esos votos que quedaron de esos candidatos imagino que se moverán a otro partido.

Del electorado de Ríos y Aldana, ¿qué cualidades tiene el binomio de Creo que pudiera seducir a esos votantes?

Son diferentes, y todos están velando por el bien común. Nosotros en Creo estamos trabajando por el bien común de los guatemaltecos. Tenemos muchos planes de trabajo que pueden atraer a ese votante.

El candidato a diputado del partido URNG-Maíz Osmundo Ponce plantea la reactivación de la economía desde la inversión social, en la agricultura familiar y comunitaria, así como rescatar la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Integral.

¿Qué hará para mejorar la imagen del Organismo Legislativo?

Como bancada queremos ser la voz del pueblo; somos parte del movimiento social. Hemos estado en medio de las luchas sociales y continuaremos con la representación del pueblo en el Congreso.

Allí es donde se toman las decisiones más importantes y se necesitan personas con principios éticos, valores morales y espirituales.

¿Cómo elevar el nivel del debate parlamentario?

El congresista debe tener la disciplina que hemos aprendido en el partido URNG-Maíz, de estudio, de capacitación, de trabajo.

El Congreso debe mantener ese equilibrio entre técnicos y políticos, pero también debe haber un elemento más: la capacidad del espíritu volcado al servicio.

¿Cómo regresar a eso en momentos de extrema polarización ?

Debemos tener la capacidad de crear puentes. La mayoría tiene un elemento muy pernicioso, siempre están a la defensiva y no tratan de escuchar lo positivo del otro, y en el Congreso debemos estar los mejores líderes.

¿Cuál es la propuesta estandarte que llevaría su partidos al Congreso ?

Reactivación de la economía desde la inversión social en la agricultura familiar y comunitaria. Esto facilitará incrementar la productividad nacional, el consumo nacional y el mercado. Al elevar la productividad nacional en el campo se genera una reactivación que beneficiará a los pequeños agricultores y a toda la economía nacional.

Queremos rescatar la iniciativa de desarrollo rural integral, que esta sea una ley marco para que desde ella se puedan crear otras iniciativas que faciliten los emprendimientos en las comunidades.

¿Qué modificaciones le harían, a fin de que sea viable para su aprobación ?

Hay que cambiar la conformación del Congreso, porque no la han aprobado por intereses particulares y también de transnacionales. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un Congreso que esté a favor del pueblo y de la productividad nacional, para que levante la economía del país.

¿Qué opinión tiene de la iniciativa de fomento a la infraestructura?

Todas las iniciativas que están en proceso deben ser revisadas bajo el criterio del bien común. Si ese es el eje central del Congreso, entonces, teniendo como marco la Ley de Desarrollo Rural Integral, vamos a crear otras leyes que van a ayudar.

Los partidos de expresiones de izquierda han señalado que competían en una desigualdad. Ahora, con los cambios a la Ley Electoral, ¿cómo está URGN-Maíz?

Vemos que las reformas, tal como fueron elaboradas, sí favorecen a los partidos mayoritarios y a los que están en el Gobierno, pero hay puntos positivos, como el control del transfuguismo.

¿Qué cambios deberían hacerse?

Hay que ver el porcentaje de financiamiento, porque los partidos que tienen mayor financiamiento, por la compra-venta de votos, la transa que se sigue dando, siempre van a sacar más votos y van a tener mayor apoyo económico. Eso hay que revisarlo.

Existen muchas posibilidades de que las agrupaciones pequeñas desaparezcan. ¿Qué estrategia tienen para mantener la representación?

El electorado de URNG es consolidado, creemos que se va a mantener. Se ha mantenido por más de 20 años, y eso que han existido muchos esfuerzos de determinadas fuerzas para hacernos desaparecer porque no creen en la democracia.

Mantener a URNG-Maíz en la lucha política es parte de la democracia.

Gerson Sotomayor busca una diputación por el listado metropolitano de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sotomayor fungió en el 2016 como asesor de la Junta Directiva del Congreso, y desde el 2017 asesora a la bancada de la UNE.

¿Qué hará para mejorar la imagen del Organismo Legislativo?

En el Congreso ha faltado un fortalecimiento de su tercera función, que es la representación, por eso ha perdido mucha legitimidad en el acercamiento con las personas.

Lo que planteamos es obligar a los diputados a que regresen con la gente y que una semana al mes atiendan a su electorado, y que el diputado sea ese vínculo entre sociedad y poder, lo que siempre debió haber sido.

En el Congreso se privilegian cuotas de poder, el cabildeo por leyes que no son de beneficio para el país. ¿Cómo cambiar esa dinámica y traducirla en iniciativas que fortalezcan la representatividad del Congreso?

Llegar a consensos es necesario.

El Congreso se ha caracterizado por diputados que dicen yo no leí la iniciativa, pero la aprobé. Eso tiene que cambiar, no debe haber políticos sin técnica ni técnicos sin política.

Si el diputado no tiene el bagaje técnico de construcción política, democracia de los distintos temas, difícilmente se va a salir de esto.

¿Cuál es la propuesta estandarte que llevaría su partido al Congreso?

Algo prioritario es la falta de empleo. Una de las iniciativas que hemos construido es la ley de empleo joven, que pretende generar una cantidad de empleo necesaria para absorber a ese 80 por ciento de jóvenes que se gradúan cada año.

El Estado genera las condiciones para generar empleo; no es la iniciativa privada.

Existe la fuente de financiamiento por parte del Estado. Estamos planteando que pueda salir del punto 1 por ciento del punto 10 por ciento del IVA Paz asignados para fondos sociales que el Estado no lo está ejecutando.

Eso podría hacer que la pequeña y mediana empresa tengan mayor cantidad de gente, pero que también se le dé trabajo al joven, que no se le da trabajo porque se le pide experiencia, y como viven en área roja no les dan trabajo; es la juventud que está en vulnerabilidad. Es allí donde tenemos que dar trabajo.

¿Cómo responde a los señalamientos contra la UNE de cambiar la Ley Electoral y situarlos en una ventaja de ser un partido con mayor conocimiento a nivel nacional?

Es una afirmación risible. Desde el FRG no se han tenido aplanadoras dentro del Congreso. Para aprobar una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se necesitaron 105 votos que no los podría aportar solo la UNE, sino que tenían que aportar las demás bancadas. Ahora, si estas argumentan que porque no leían, por desinformación, esa es harina de otro costal.

¿Qué significa para su partido que hayan salido de la contienda dos candidatas?

La UNE va a seguir trabajando de igual forma; está acostumbrada a tener una estructura fuerte.

En cuanto a los señalamientos de que Sandra Torres fue favorecida por la CC, ¿cómo responde?

Hay mucha ignorancia en cuanto a las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Lejos está la Corte de haber beneficiado a nuestra candidata presidencial; por el contrario, inmediatamente tuvo que haber rechazado, precisamente por los precedentes de la CC, de que la Corte Suprema de Justicia asume el papel de juez en el rechazo in limine de un antejuicio. La CC lo que plantea es apegado a derecho y a los fallos anteriores.

¿Comparte la postura de Torres al afirmar que la solicitud de antejuicio era espuria y política?

Cuando se convierten en una solicitud, cuando ya se tiene garantizada la participación política, se sale un nivel de antejuicio. Cuando se pudo haber sacado mucho tiempo antes, mantiene matiz político.

