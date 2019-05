Buscará apoyo para migrantes

Carlos Calderón, candidato a diputado por el partido Vamos, en el programa Sin Filtro Electoral. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

¿Cuál es su trayectoria?

Soy dentista de profesión, pero migrante por convicción. Fui escogido en esta casilla potencialmente ganadora para representar no solo al departamento de Guatemala, sino a los casi tres millones de guatemaltecos que han tenido que abandonar el país con muchas ansias y con muchos anhelos, a partirse el lomo a un lugar que no es el propio. Viví 15 años en EE. UU. Como experiencia tengo mi trabajo como activista migrante. Llegué a presidir la organización Conguate.

¿Su agenda sería en pro de la población migrante?

Tendría una cuestión moral con el tema migrante, pero no hay que olvidar que representaría al departamento de Guatemala, que exige mejores condiciones de vida en las áreas más pobres del municipio. Entonces será una agenda bastante completa que abraza la agenda legislativa del partido Vamos.

Hay un diputado, Marcos Yax, que viene de organizaciones migrantes ¿Cómo evalúa al diputado?

Faltó un poco de voluntad política, nos quedó debiendo en temas de migrantes. Tenía una de las bancadas más poderosas y no vimos absolutamente nada.

Esto es lo que nos motiva a hacer la diferencia. Yo no soy Marcos Yax, y obviamente haré todo lo que esté a mi alcance para cumplirle a la gente y honrar el compromiso que he hecho en esta campaña.

¿Cuáles serían las iniciativas estandarte de Vamos en el Congreso?

Ofrecer a la población que su servidor va a bloquear y hará todo lo que está a su alcance para que no pase ninguna ley que no beneficie a la población.

Necesitamos empleo y, por lo tanto, la ley de inversión y empleo será una de las cuestiones más importantes en los primeros días de la legislatura. Así como una ley que garantice la inversión, y que también exista una garantía para los contratos, porque hoy por hoy no son respetados, especialmente para quienes invierten del extranjero.

El Gobierno cambia y no le importa, y no honra la inversión de determinado empresario local o extranjero. Esto ayudaría mucho a frenar la migración irregular hacia EE. UU. Por supuesto que voy a reformar la Ley de Conamigua.

¿Está de acuerdo con algún plan de exoneración de impuestos?

Sí, hay que discutirlo, es factible; hay que hacer un borrón y cuenta nueva para que quien está atrasado con sus obligaciones pueda estar al día, pero el que incumpla, todo el peso de la ley debe caer sobre él.

Vivimos en una cultura donde a la gente no le gusta tributar, obviamente porque los impuestos se los roban, y hay que crear esa certeza de que en el actual gobierno eso no va a ocurrir.

¿Estaría de acuerdo con que los diputados ya no elijan a los magistrados?

No tendría problemas con eso. Viví 15 años en un país donde todo juez o magistrado que va a ejercer esa labor en una corte hay que votar por él. Hay una papeleta donde la gente elige a la persona que cree es la idónea y así debería ser acá, para evitar este asalto que hemos tenido en las cortes y esta pérdida de credibilidad que tenemos en las cortes.

¿En qué cree Vamos?

La población está cansada de ideologías. Aunque Vamos sea un partido de centro-derecha creemos en la igualdad, reconocemos a la Guatemala indígena, garífuna, ladina, especialmente a la Guatemala migrante, y la Guatemala que está en la desigualdad.

Si vivimos en condiciones de desigualdad, donde no hay empleo, donde no hay seguridad, donde la pena de muerte se aplica todos los días a los choferes de camioneta y los taxistas, estamos mal y no hay ideología que rescate a este país.

Combatir la corrupción y crear igualdad unirá a la familia y se evitará que la gente se vaya a un país extraño a trabajar.

