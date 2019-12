Candidatos a dirigir la Anam celebran convivios y entran en la recta final de las elecciones

Edwin Escobar ha presidido la Anam durante los dos ultimos periodos (2016-2018 y 2018-2020). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las reuniones las están llevando a cabo en algunas cabeceras departamentales a donde concurren sus allegados de los municipios cercanos. Estas actividades las vienen efectuando desde hace varias semanas; sin embargo, durante estos días las han intensificado porque las elecciones se llevarán a cabo el 26 de enero.

Los esfuerzos por capturar los votos de las 339 municipalidades que integran la Anam -Moyuta, Jutiapa se retiró- mantiene ocupado a los ediles, pues dedican varios días de la semana para viajar a distintos departamentos y reunirse con grupos de alcaldes para explicarles sus planes.

Miguel Ovalle Barrios, jefe edil de Salcajá, Quetzaltenango; Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso, y Hugo Sarceño, de Puerto Barrios, Izabal son los candidatos y el ganador sustituirá al actual presidente Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, quien ocupó el cargo durante dos periodos, del 2016 al 2018 y del 2018 al 2020.

Al mismo tiempo existe una controversia en cuanto a quién debe asumir la presidencia de la asociación entre el 15 y el 26 de enero. Algunos opinan que debe continuar Escobar, pese a que no fue reelecto, mientras otros consideran que debería de asumir su sucesor en Villa Nueva Javier Gramajo o el actual vicepresidente Ovalle Barrios.

Entre brindis y ofrecimientos

Ovalle, quien fue reelecto en Salcajá, Quetzaltenango, celebró el jueves 19 “un convivio navideño” en un hotel de la zona 10. Previamente hizo circular una invitación en la que especifica que es para los jefes ediles “electos para el periodo 2020-2024”, y que al evento asistirá el presidente electo Alejandro Giammattei.

El candidato a presidir la Anam dijo que a la celebración fueron “convocados los alcaldes electos y reelectos que se han mostrado en favor de su causa” y que la presencia de Giammattei sería para mostrarle su respaldo y el apoyo “irrestricto” que tendrán de parte del Ejecutivo a partir del 14 de enero del 2020.

El alcalde quetzalteco explicó que durante las sesiones se les ha planteado cómo mejorar y fortalecer la situación financiera de las comunas, así como proporcionar apoyo legal a los alcaldes porque en la actualidad son muy vulnerables ante las demandas, “porque si hacemos cosas nos acusan de abuso de autoridad y si no hacemos nos sindican de incumplimiento de deberes”.

Ovalle afirma que a nivel institucional recibirán el apoyo del nuevo Presidente de la República a través de los diferentes ministerios del Ejecutivo “porque hay muchos alcaldes que si no cuentan con este apoyo su gestión puede ser nula o casi nula. En este sentido estamos ofreciendo un excelente equipo de trabajo para brindar asesoría”.

“Siempre he dicho que el doctor -Giammattei- tiene la gran oportunidad de convertirse en uno de los mejores presidentes de Guatemala si trabaja en conjunto con los alcaldes, y nosotros en ser los mejores de nuestros municipios si obtenemos el apoyo del Ejecutivo. Es un trabajo de doble vía”, afirmó Ovalle.

Ovalle dice que cuenta con el apoyo de aproximadamente 180 jefes ediles y toma como referencia que en cada uno de los departamentos cuenta con “el apoyo de 50 por ciento más uno de los alcaldes, que es lo que se necesita para ganar la presidencia de la Anam”.

“Que la Anam regrese a los alcaldes”

Jorge Antonio el Congo Orellana, quien fue reelecto para dirigir Guastatoya, El Progreso, también recorre el país celebrando reuniones con los jefes ediles para exponerles su plan de trabajo y solicitar su voto. “Estamos haciendo consciencia a los alcaldes de que la Anam debe regresar a los jefes ediles”.

“En Guatemala existen los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales deben ser independientes. Igual debe suceder con la Anam y no nos pueden imponer un candidato. Somos 339 alcaldes los que debemos decidir este 26 de enero y si no los siguen presionando de que no van a recibir nada -si votan por nosotros- estamos para ganar”, afirmó Orellana.

Su convivio navideño lo llevaron a cabo el martes 17 en un hotel de la zona 9. “Al principio fue una reunión donde íbamos a presentar las propuestas de nuestra planilla, pero después se convirtió en un convivio por las fiestas de la época”, relata Enrique Arredondo alcalde reelecto de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, y quien ocuparía la primera vicepresidencia en caso triunfe Orellana .

Arredondo, quien fue contrincante de Escobar en el 2018 para la presidencia de la Anam, cuenta que a la reunión asistieron 212 personas de las 340 corporaciones municipales del país, de las cuales 163 eran alcaldes municipales.

Orellana afirma que no descansará en estos días previos a la Navidad, pues el miércoles 18 estuvo en Salamá, Baja Verapaz; el jueves 19 viajó a Cobán, Alta Verapaz, el viernes 20 estuvo en Chimaltenango, el sábado 21 en Zacapa, el domingo 22 en Chiquimula y el lunes 23 se reunió con alcaldes de la región en Jacaltenango, Huehuetenango. “Mi objetivo es hacer del municipalismo el cuarto poder”

Arredondo explica que para prestar un buen servicio a la población las municipalidades necesitan contar con recursos por lo que se deben efectuar algunas reformas para ejecutar todo el presupuesto que se les asigna a las municipalidades, los fondos que reciben los Consejos de Desarrollo y el 1 por ciento del IVA paz que está dirigido a Fonapaz, que ya no existe.

Agrega que también tienen que trabajar para “elevar la baja cuantía que actualmente es de Q25 mil”, pues los alcaldes tienen problemas con la comunidad porque, por ejemplo, “se quema una bomba de agua que cuesta Q50 mil y deben esperar 15 días en el sistema para que autorice la compra. Entonces hay que elevarla a por lo menos Q90 o incluso Q200 mil para cumplir con los ofrecimientos”.

El candidato porteño

El tercer candidato a ocupar la presidencia de la Anam es Hugo Sarceño, jefe edil de Puerto Barrios, Izabal, y quien en el 2018 se mencionó como posible candidato a la presidencia por el partido FCN- Nación; sin embargo, se postuló nuevamente como candidato a alcalde de la ciudad porteña y ganó bajo la bandera del partido Prosperidad Ciudadana de Edwin Escobar.

Sarceño llevó a cabo una conferencia de prensa el lunes 25 de noviembre en un hotel capitalino donde ratificó su postulación para presidir la Anam. Al evento asistió una veintena de alcaldes municipales y el 6 de diciembre escribió un tuit con una foto donde dijo: “Conferencia de prensa luego de presentar el plan Anam 2020-2022, Suchitepéquez.

El alcalde porteño dice que durante sus giras está presentando, por escrito, su plan de trabajo 2020-2022 el cual gira en torno a tres plataformas: administrativa, legal y financiera.

En la parte administrativa propone la capacitación de los alcaldes porque no todos son egresados universitarios, algunos son empresarios o ganaderos por ejemplo, pero tienen liderazgo, por lo que ofrece la creación de diplomados, entre otras formas de capacitación.

En la parte legal y financiera cabildeará con el Congreso de la Republica para que se reformen algunas leyes que tienen que ver con la captación de fondos como la del Fondo Nacional para la Paz, la cual otorga el 1.5 por ciento del presupuesto para obras municipales, pero que en la actualidad los está administrando el Ejecutivo, quien los usa para gastos administrativos.

Además, buscará que se modifique el articulo 10 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y se modifique la Ley de Compras y Contrataciones porque en la actualidad tienen un techo de Q25 mil para compras directas y que buscará ampliarlo.

Sarceño criticó que Giammattei esté apoyando a Ovalle y que Escobar haga lo mismo con Orellana. “No es leal que el presidente electo tome partido porque viola la Constitución y tampoco es sano que se entrometiera en esta fiesta cívica de los alcaldes. Escobar también está haciendo lo mismo y usa fondos del Estado para movilizarse”.

Controversia por fin de periodo de Escobar



En cuanto a lo que debe suceder a partir del 15 de enero cuando el actual presidente de la Anam, Edwin Escobar deje de ser el alcalde de Villa Nueva y sea sustituido por Javier Gramajo, Ovalle es del criterio que Escobar “debe seguir fungiendo como tal, porque su mandato aunque deje de ser alcalde terminaría en el momento en que se lleve a cabo la Asamblea Ordinaria de la Anam, el 26 de enero.

Arredondo por su parte afirma que un alcalde deja de serlo el 15 de enero por lo que Escobar no tiene porqué ejercer las funciones de presidente de la Anam, si ya no es alcalde. “Creo que hay una laguna legal en esos casos, sin embargo, creo que quien debería asumir la presidencia es el nuevo alcalde Villa Nueva -Javier Gramajo- o el primer vicepresidente de la Anam -Ovalle- por solo 10 días”.

Gramajo, por su parte, dice que la Anam es una asociación nacional de municipalidades no de alcaldes como figura política. “Hay una directiva y en este caso el vicepresidente es Ovalle, por lo que debería asumir interinamente entre el 15 y el 26 de enero. “A mí, como alcalde de Villa Nueva a partir del 15, no me interesa ser presidente de esa asociación porque tengo suficientes problemas que resolver en ese cargo”.

El actual presidente de la Anam, Edwin Escobar, asegura que su periodo como alcalde de Villa Nueva termina el 15, pero su ejercicio en la asociación concluye el 25 de enero cuando la Asamblea Nacional elija nuevo presidente. “Hay que recordar que la Anam es una asociación privada no partidista que convoca a todos los municipios del país y su órgano máximo es su Asamblea que se reunirá el 25 de enero.

