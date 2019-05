Candidatos aplauden a México por multimillonario plan de desarrollo para Centroamérica

Sinceramente Thelma Cabrera no tiene idea de lo que dice, la pobreza de Guatemala juega varios factores como lo es la discriminación, la falta de inversión en infraestructura (centros educativos, centros de salud, carreteras etc.) la guerra fría que duró 36 años, la corrupción. Los Guatemaltecos en mayoría indígena inmigran a otros países no por las “riquezas saqueadas” si no por la falta de empleo que hay y más para los que no son estudiados, esto de la pobreza la culpa lo tiene tanto el Gobierno como las personas ignorantes que tienen más hijos viviendo en la pobreza o aquellas personas que venden sus tierras con tal de pagarle al coyote quedándose endeudados.