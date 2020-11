Ciudadanos guatemaltecos en el extranjero se unieron a manifestación del 21 de noviembre

Briseida Milián Lemus es una guatemalteca radicada en Buenos Aires, Argentina, y comentó a Prensa Libre que junto a otros ciudadanos se organizaron para manifestar este 21 de noviembre.

La mayoría vive en la ciudad de Buenos Aires y otros están radicados en diferentes lugares de la provincia.

Los guatemaltecos que protestaron desde Argentina son: Briseida Milián, Lucía Mayorga, Beatriz Barrera, Miguel Ángel Asturias hijo y Luis Velásquez.

“Nos manifestamos porque hemos sido parte de las protestas de los últimos años, ya sea en Guatemala o aquí en Buenos Aires, y repudiamos el pacto de corruptos, quienes roban dinero público y aseguran su impunidad”, manifestó Milían.

Además, protestaron por los últimos casos de corrupción que han salido a la luz pública, y que tiene a algunos personajes en la cárcel o bien con órdenes de captura.

También, se reportaron otros guatemaltecos desde Hamburgo y Berlín, Alemania, quienes se presentaron a la respectiva embajada de Guatemala en ese país.

la comunidad guatemalteca de Hamburgo dijo Presentes y Nunca Indiferentes! #21N #NoNosPela #YaBasta pic.twitter.com/MU13e3pXBG

— IF THERES A FUTURE WE WANT IT NOW (@GetYourShovel__) November 21, 2020