Congresistas estadounidenses instan a Alejandro Giammattei a vetar Ley de ONG

En la carta enviada al mandatario guatemalteco los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos expresan su preocupación por dicha ley aprobada recientemente por el Congreso de Guatemala, la cual “podría amenazar la libertad de reunión e impactar negativamente a las organizaciones no gubernamentales (ONG) legítimas”.

“Le instamos a rechazar esta legislación. Es esencial garantizar que no se tomen medidas para interrumpir a las ONG que trabajan para fortalecer las instituciones democráticas”, señala la misiva.

Los congresistas añaden que “las democracias florecen cuando permiten espacios abiertos para que la sociedad civil opere sin temor a represalias. Guatemala tiene una sociedad civil vibrante que contribuye a su democracia”.

“Nos preocupa especialmente que la ley se parezca a una medida rusa que regula a las ONG que fue aprobada por Vladimir Putin en 2012 y leyes similares implementadas en Venezuela y Nicaragua”, manifiestan los congresistas en la carta.

Los funcionarios estadounidenses reiteraron su compromiso en trabajar de la mano con Giammattei para abordar las principales causas de la migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

“Mejorar la gobernabilidad democrática y aumentar la confianza pública en el gobierno ayudará a reducir la migración. Creemos que la aprobación de esta ley podría tener el efecto contrario”, enfatizaron.

Los firmantes de la carta enviada a Giammattei son:

El 15 de febrero de 2020, Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, también manifestó su rechazo a la reforma a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).

El funcionario estadounidense señaló que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.

Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.

Bill 5257 puts onerous requirements on NGOs in #Guatemala, which play a key role in functioning democracies and help to strengthen democratic institutions. We urge Guatemala to revise this legislation consistent with international best practices. -MK

