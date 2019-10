Congreso juramenta a magistrados y conoce en segundo debate el estado de Sitio

El Congreso juramento a los 12 magistrados de salas de Apelaciones que integrarán la postuladora de CSJ. También fue juramentada la decana de la facultad de Derecho de la Universidad Regional, Jennifer Nowel Fernández. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Los 12 magistrados fueron citados este miércoles 9 de octubre al Congreso para ser juramentados. Sin embargo, los diputados antes de empezar la sesión tenían el dilema de juramentar sólo a los 12 o debía ser toda la Comisión -37 comisionados-.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar consultó a los diputados Oliverio García Rodas y Mario Taracena, quienes le indicaron que sólo debía de juramentar a los 12 magistrados, según la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Pero algunos diputados consideraban que debía ser toda la comisión. Luego de algunas consultas decidieron juramentar solo a los magistrados que completan la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia.

En la juramentación también se incluyó a la decana de la facultad de Derecho de la Universidad Regional, Jennifer Nowell Fernández quien sustituyó a David Ricardo González Tablada, quien el 25 de septiembre pasado presentó su renuncia. Nowell, por ser decana, participa también en la comisión de postulación de cortes de Apelaciones, por tal motivo también fue juramentada para ese cargo.

Magistrados juramentados

Fausto Fernando Maldonado Méndez Jorge Alberto González Barrios Edwin Roberto Ruano Martínez Luis Alberto Hernández Arrivillaga Julio Alfonso Agustín del Valle Amadeo de Jesús Guerra Solís Miguel Enrique Catalán Orellana Dixon Díaz Mendoza Romero Monterrosa Orellana Harold Estuardo Ortíz Pérez Edwin Albino Martínez Escobar Wendy Angélica Ramírez López

Proceso anulado

Este proceso tuvo que repetirse por un amparo otorgado por la Corte de Constitucionalidad al magistrado Noé Ventura Loyo quien argumentó que hubo vicios en la elección de los 12 magistrados del 27 de junio.

El pasado lunes los magistrados de salas de Apelaciones eligieron a sus 12 comisionados que integrarán la Comisión de Postulación de CSJ.

La elección anulada por la CC estuvo llena de irregularidades, primero porque la convocatoria se hizo por medio de whatsapp y por correo electrónico interno, y no de manera pública; segundo, que solo hubo una planilla la cual fue conformada por los diferentes grupos de magistrados y no se utilizó el método proporcional de minorías.

Conocen estado de Sitio

En la misma jornada parlamentaria el Congreso conoció en segunda lectura el estado de Sitio que dictó el presidente Jimmy Morales en 20 municipios de seis departamentos. La aprobación fue un tramite que abre a que este jueves se conozca en tercera lectura y aprobación por artículos y redacción final la restricción impuesta por el mandatario.

El único diputado que pidió la palabra durante la segunda lectura del estado de Sitio fue Enrique Álvarez, quien indicó que “la gente de a pie” esta confundida con que no se quiere o no aprobar el estado de Sitio, por lo que manifestó que una cosa es considerar aprobar o no el estado de Sitio y otra es estar a favor del combate al crimen organizado.

“Es necesario examinar por qué Guatemala haya llegado a esa penetración del crimen organizado. Los datos del ministerio de la defensa reportan la gran cantidad de pistas clandestinas que hay en Izabal y Alta Verapaz, eso evidencia el abandono que las autoridades que tienen que ver en el combate a las drogas ha sumergido al país”, refiere.

Recordó que no es necesario que las fuerzas castrenses tengan que ir al lugar y determinar si existe una pista o no, en más fácil tener las imágenes satelitales de la agencia de Estados Unidos con la que se pueden identificar pistas.

La sesión finalmente se suspendió, ya que la diputada Alejandra Carrillo quería modificar el orden del día y empezar la interpelación al ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, pero no tuvo el apoyo del resto de diputados,

La agenda debía continuar con la elección de los representantes del Congreso ante el Registro Nacional de las Personas, pero se rompió quórum en la Junta Directiva y se convocó para este jueves a las 10 horas para conocer el estado de Sitio en tercera lectura y aprobación final.

