Cuatro partidos no han utilizado sistema Cuentas Claras para transparentar sus gastos de campaña

A pesar de que las organizaciones políticas Movimiento Semilla, Vamos, Avanza y Partido Unionista ya cuentan con usuario y contraseña para ingresar al sistema Cuentas Claras del Tribunal Supremo Electoral (TSE), estás aún no lo utilizan, se espera que para el informe que tienen que entregar el próximo 10 de julio ya lo hayan utilizado.

Aunque estos partidos no han utilizado el sistema, las organizaciones han presentado los informes sobre gastos de campaña al TSE correspondiente a marzo, abril y mayo.

El sistema Cuentas Claras es una plataforma digital para que los partidos políticos transparenten los ingresos y egresos de sus recursos de campaña. Este se empezó a utilizar en abril con la entrega del primer informe de campaña correspondiente a marzo, en este mes solo ocho partidos lo utilizaron.

En el siguiente mes fueron 15 partidos los que empezaron a utilizarlo, pero en el informe de mayo, ya lo hicieron 22 de los 26 que participaron en la contienda electoral.

Utilizar esta plataforma hace más fácil fiscalizar los ingresos y egresos, y también provee a los partidos la facilidad de rendir cuentas.

El jefe de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de la Finanzas de los Partidos Políticos, Giovanni Rodríguez, indicó que una constante que ha visto en los informes es que el 100 por ciento de los gastos que hacen los partidos, principalmente en alcaldías, no han sido reportados.

“Esperamos que en estos meses que tienen puedan aclarar toda esa información y logren presentar en principio y a nivel de informe estos gastos, obviamente les corresponde a los partidos documentar y conforme a la ley establecer cuáles son los montos que cada una de sus candidaturas gastó y de quién recibió los fondos”, dijo Rodríguez.

El jefe de la Unidad espera que las organizaciones políticas que no han utilizado el programa lo hagan para el informe que tienen que presentar en julio, correspondiente a junio.

“De hecho los partidos que hacían falta ya pidieron usuario y contraseña solo esperaríamos que cumplan con la utilización de esta herramienta”, precisó.

Se trató de hablar con los representantes de los cuatro partidos políticos que no han utilizado Cuentas Claras, pero no fue posible.

Samuel Pérez, de Semilla, no respondió las llamadas; Carlos Sandoval del Partido Unionista, dijo que Alejandro Martínez lleva el tema, pero este no contestó. Pedro catalán de Avanza afirmó que al momento de tener el usuario y clave utilizarán el sistema, mientras que Neftalí Alarcón, fiscal del partido Vamos, expuso que él no era el responsable, sino Érick Mazariegos. Al consultar a Mazariegos manifestó que ya cuentan con un usuario y clave y que están en contacto con personal del TSE para las capacitaciones correspondientes y así utilizarlo en el próximo informe.

Los gastos de los partidos

Las organizaciones políticas reportan en sus informes donaciones de tamales, chuchitos, gaseosas, vallas, mantas vinílicas, combustible y transporte.

A pesar de que lo hacen en pocas cantidades, el partido Vamos de Alejandro Giammattei reporta las horas de vuelo en helicóptero, en marzo detallan Q127 mil 924.93, en abril no reportan y en mayo lo hacen con Q97 mil 981.96. En los rubros no se detalla cuantas horas son la que utilizaron y cuánto vale cada una.

En tanto, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres no detalla dentro de las informes horas de vuelo, por ningún medio, pero si reportan transporte terrestre para transportar a personas que llevan a los mítines.

Ambas organizaciones van al balotaje que se realizará el 11 de agosto próximo. Los partidos tienen permitido gastar hasta Q29 millones 669 mil 862.96 de campaña; hasta mayo la UNE reporta Q8 millones 669 mil 490.84 y el partido Vamos Q4 millones 724 mil 637.66.

Durante la reunión entre los magistrados del TSE y los fiscales de los partidos políticos, estos solicitaron a los jueces electorales que sean sustituidos todos los digitadores que fueron contratados para las elecciones, esto de cara a la segunda vuelta.

Sigue revisión de actas

Por aparte, la directora electoral Gloria López, indicó que en el cotejo de actas que se realiza en el Parque de la Industria, 11 de los 26 módulos que se habilitaron; 23 para los distritos electorales, Parlamento Centroamericano, presidencia y corporaciones municipales ya finalizaron el trabajo.

Debido a que ya se finalizó en algunos distritos, los partidos han dejado de enviar a sus fiscales, tanto nacionales como informáticos.

El TSE también inició con el análisis de la empresa que realizará la auditoría forense al sistema informático el cual dio problemas el día de las elecciones.

El presidente del TSE, Julio Solórzano indicó que un experto en informática ya les explicó cuales son las referencias y cuanto podría cobrar por hacer auditoría al sistema.

