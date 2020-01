Edwin Escobar dejará de ser alcalde, pero no presidente de la Anam

Edwin Escobar, presidente de la Anam, durante la asamblea nacional ordinaria de enero del 2019. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila) 26/01/2019

La acción de los directivos ediles se registró luego de que algunos candidatos a presidir la Anam, y expertos en el tema municipal, afirmaron que Escobar no podía continuar en el cargo después del 15 de enero, porque dejará de ser alcalde y, por lo tanto, de pertenecer a la Asociación. Eso significaría 10 días sin presidente.

Para zanjar este problema, que algunos consideraban como un vacío legal, la Junta Directiva se reunió este lunes 6 de enero en un restaurante de la zona 10, según explicó Escobar. Ahí también estaba Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, actualmente primer vicepresidente de esa Asociación y quien buscará dirigirla a partir del próximo 25 de enero.

Además de Ovalle, quien es apoyado por el presidente electo Alejandro Giammattei, en la carrera por la presidencia de la Anam también participarán Jorge Orellana, alcalde de Guastatoya, El Progreso, y Hugo Sarceño, de Puerto Barrios, Izabal.

Escobar informó que la “Junta Directiva de manera unánime, incluyendo a Ovalle, -decidieron- respaldar el orden legal y lo resuelto por el máximo órgano colegiado, como lo es la Asamblea Nacional -en enero del 2018- ” de acuerdo con lo que dictan los estatutos de la Anam.

Escobar sostiene sus argumentos en el acta notarial suscrita en enero del 2018 por el abogado Christian Guevara, en la que se hace constar que como presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Anam fue electo Edwin Escobar Hill, para el periodo del 27 de enero del 2018 al 26 de enero del 2020.

Escobar afirmó que los estatutos de la Anam son los que mandan y que con base a ellos hay que regirse. “Yo fui electo y fui nombrado representante. La municipalidad no es la presidencia de la Anam. La municipalidad de Villa Nueva es asociada de la Anam”, dijo.

Escobar aseguró que la Anam es una institución privada no lucrativa apartidista y los estatutos dicen que la asamblea ordinaria se “hace en enero cada dos años y en la misma se elige a la junta directiva, entonces, yo no puedo entregar a otro que no haya sido electo”.

Automática debe dejar la presidencia

Al extremo opuesto de Escobar está el consultor municipal, Mario Estrada, considera que Escobar debe entregar la presidencia de la Anam el próximo 15 de enero a Javier Gramajo -alcalde electo de Villa Nueva-, porque “la Anam es una asociación de municipalidades, no de personas”.

Estrada toma como base en los artículos 6, 8 y 9 de los estatutos de la Anam. “Estos son claros como el agua. Escobar entrega el cargo de alcalde el 15 de enero y automáticamente pierde todas las representaciones”.

Estrada remarcó que junto a Escobar deben dejar los cargo otros siete -de nueve importantes- integrantes de la Junta Directiva que van desde el presidente, vicepresidentes, tesorero, secretario y coordinadores. Los únicos que quedarían serían dos que fueron reelectos: Ovalle y Alfredo Lima Lam, alcalde de San José el Ídolo, Suchitepéquez.