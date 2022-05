EE. UU. señala de nuevo a Consuelo Porras de estar involucrada en actos de corrupción

La obstrucción de Porras incluye, supuestamente, ordenar a los fiscales del Ministerio Público de Guatemala que ignoren los casos por consideraciones políticas y despedir a los fiscales que investigan casos relacionados con actos de corrupción, agrega.

“La Nueva nominación de Porras socava profundamente la confianza en el compromiso de Guatemala para combatir la corrupción y fortalecer el estado de Derecho”, dijo el Departamento de Estado en su cuenta de Twitter.

“Como parte de un amplio esfuerzo del Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado designa a Porras como un actor corrupto”, agrega.

“Bajo esta autoridad, los funcionarios designados de gobiernos extranjeros involucrados en corrupción significativa y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos”, enfatiza.

En tanto, Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., agregó en su cuenta de Twitter que “los actos corruptos de la fiscal general Porras socavan la democracia en Guatemala”.

“La designación de hoy envía una fuerte señal de que EE. UU. apoya a todos los guatemaltecos para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto por el estado de Derecho”, agrega.

El comunicado del Departamento de Estado recordó que la nueva designación de Porras se sigue luego de “la inclusión de Porras en septiembre de 2021 en la lista de actores antidemocráticos y de corrupción presentados al Congreso de los EE. UU. bajo la Sección 353 de los Estados Unidos o Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte.

La dependencia informó también que está sancionando, en ese mismo sentido, al esposo de la fiscal general, Gilberto de Jesús Porres de Paz.

Además, advirtió de que está considerando activamente designaciones adicionales bajo la Sección 353, incluida la publicación de nuevas designaciones en el momento adecuado.

“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción, que socava la fe del pueblo guatemalteco en sus instituciones democráticas”, enfatiza el comunicado.

"The re-nomination of AG Porras today deeply undermines confidence in Guatemala’s commitment to combatting corruption & strengthening the rule of law. As part of a broad USG effort, @StateDept designates Porras as a corrupt actor under 7031c." -TDR#UnitedagainstCorruption pic.twitter.com/9LBekgof26

— US Dept of State INL (@StateINL) May 17, 2022