Elección en la Usac: Walter Mazariegos asegura que no tiene compromisos con nadie

Mazariegos destaca que no tiene ningún vínculo político que lo comprometa, así mismo comparte cuál será su plan de trabajo si llega a ser electo rector el próximo 27 de abril.

¿Cuál es la estrategia de trabajo que se lleva para la única universidad pública de Guatemala?

Actualizar nuestras carreras existentes, crear nuevas carreras que prioricen las unidades académicas; también tenemos la creación de un Centro de Innovaciones para los jóvenes para que hagan realidad sus ideas.

El centro de investigaciones también busca responder a un proyecto para egresados, que se haga una base de datos para que ellos puedan meter su CV y que esto funcione como un banco de elegibles.

Qué hacer con los casos de acoso sexual a estudiantes. ¿Qué tan frecuentes son estos hechos?

No es tan frecuente que llegue al Consejo o a la administración. Se han dado casos muy reales como se han dado casos no reales, suele pasar de todo. La propuesta es generar un dispositivo con dos botones de pánico para todos los estudiantes, uno será para cualquier caso de acoso o delincuencia y el otro por salud.

Ya estamos viendo como tener seguridad dentro del campus con motocicletas y bicicletas, ya no solo con una patrulla que se tarda demasiado en llegar.

El botón de pánico es reaccionar. ¿Cómo evitar que un compañero o que un docente acose a una estudiante?

Eso sí es un buen punto, tiene que ser primero en las unidades académicas, hasta llegar al punto de fijar estrategias con las unidades nominadoras, porque si no se toca el tema y solo vamos a reacción y no a prevención es como con las enfermedades. Acá tiene que entrar la administración y seguridad, debemos de crear un plan.

Representantes estudiantiles dicen que hace falta una reforma universitaria. ¿Cómo llegar a ella?

Yo he apoyado la reforma desde que comenzó, en todas las actas esta mi voto a favor. Este es un proyecto muy grande. Hay comisiones que ven lo político, lo académico, infraestructura, investigación, extensión, jubilados, plan de prestaciones, son como 18 ejes y no han definido uno las comisiones.

La reforma universitaria es bastante robusta pero si mencionara cambios necesarios y urgentes a la USAC cuales podría destacar.

El primero es el ingreso de los estudiantes en diferentes facultades, ser una universidad al servicio al pueblo, hay facultades donde la gente no entra y hay que garantizarle el acceso a los patojos.

Hay muchas cosas a cambiar en el tema de elecciones, es muy complicado ser candidato a rector y pasar casi 16 días en elecciones. Se inscribieron siete grupos políticos, eso es democracia, pero hay un exceso de burocracia para elegir rector, acá entran facultades, pero no escuelas ni centros regionales.

¿Hay conversaciones para tener alianzas con los otros grupos políticos que buscan la rectoría de la USAC de cara a la votación final del 27 de abril?

El 20 de abril el Consejo va a legitimar los resultados, al momento sabemos que ganamos, pero no hay nada legitimado. Reuniones establecidas ya tenemos con cuatro, menos con SOS USAC, no porque mantengamos alguna enemistad sino porque tienen las mismas posibilidades que nosotros para ganar.

Innova USAC ha recibido muchos señalamientos por mantener una campaña onerosa. ¿Cómo se están financiando?

Primero no tenemos comisión de finanzas, hemos trabajado con un promedio de 25 mil amigos nuestros que son la gran familia de Humanidades, decía la gente que quería aportar unos 200 o 300 lapiceros, entonces la unidad de abastecimiento ha ido recibiendo que playeras, tazas, lo que si se vio oneroso fueron mantas pero esa fue una coordinación con la gente de los departamentos, han sido donaciones.

¿Hay donaciones de funcionarios como ministros y diputados?

Ninguno. Yo me evite al 100% reuniones con amigos alcaldes, con diputados, tengo la solvencia y la tranquilidad de no tener compromisos, eso me ha permitido no tener un compromiso de cargo interno para ellos, algún apadrinado, yo en ese sentido me siento tranquilo.

Algo que llamó la atención fue un jaripeo. ¿Cómo se organizó y de donde salieron los recursos?

Primero es un tema mediático, hizo mucho ruido, trataron de desgastarnos y creo que, si “hicieron roncha”, como decimos al buen chapín. Todos los años en agronomía hacen su noche vaquera.

El financiamiento es de grupos integrados propiamente, ellos saben cómo hacen su actividad, yo no participé, yo no pague, yo no financié, eso lo hacen estudiantes. Buscaron hasta en redes como pegar que yo estaba en el evento, yo no fui al evento, dicen que yo ahí lance mi campaña, eso es falso.

Algunos analistas lo ven como el candidato de la alianza oficialista. ¿Cómo recibe esta percepción con esa posible relación?

Es bien fácil, yo no he sido político de tendencia nacional ni soy del partido del binomio ni de los que fueron a segunda vuelta. He tenido buena relación con los presidentes desde Jorge Serrano Elías, eso por el puesto del Consejo Superior Universitario.

La crisis presupuestaria de la USAC nos ha obligado a asistir a reuniones con el viceministro financiero, ministro de finanzas y presidente de la república, este es el acercamiento oficial ante al presidente, de ahí en adelante actividades y más, nada.

La USAC tiene representaciones entre ellas la CC y Comisiones de Postulación, pero hay quienes opinan que el rector puede influir en esos puestos. ¿Cómo reciben esa percepción?

Nosotros vamos a generar un código de ética para que los representantes informen al rector y al Consejo su representación, yo incluso al llegar a ser rector no puedo actuar como una persona individual, debe de ser bajo los parámetros y los dictámenes de la USAC.

Hay dos exrectores que enfrentan problemas legales por presuntamente incidir en comisiones de postulación. ¿Cómo garantiza que no va a emitir presión?

Es bien sencillo cuando uno no tiene compromisos y es complicado cuando uno en campaña se compromete. En todos los espacios y profesiones hay intereses, el error es ir a campaña y comprometerse.

Donde yo participe no se tendrá injerencia más allá de lo que la ley me permite, actuar con las preeminencias de ley, sin tener ningún compromiso.

El hecho que venga la CC a anular una decisión del CSU para su elección de magistrado. ¿No es vulnerar la autonomía de la universidad?

No. Lo que sucede que la USAC por hacer público el proceso en dos periodos anteriores lo hizo de voto público, la intención del Consejo no fue mala, hubo 12 rondas de votación, la docencia universitaria no es requisito establecido en los requisitos básicos, sin embargo, el Consejo está sujeto a un fallo de la CC que hay que cumplirlo. No violenta nuestra autonomía, solo da un ordenamiento a una universidad y más nosotros que no tenemos inmunidad, tenemos que cumplirla.

