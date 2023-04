Elecciones Generales 2023: ¿puede influir la posición de los candidatos en la papeleta con los resultados electorales?

En la reunión de este jueves 24 de los 27 espacios fueron elegidos por los partidos políticos cuyos binomios ya cuentan con credenciales, quedaron tres espacios en blanco por aquellas organizaciones políticas que mantienen recursos legales pendientes de resolución en las Cortes nacionales.

Llegar a acuerdos entre los partidos políticos y las autoridades electorales no fue fácil, la discusión llevó varias horas para definir el modelo de la papeleta, y posteriormente el orden de la elección.

Este segundo punto generó fricciones entre algunas de las organizaciones políticas, quienes no compartieron los criterios que uso el Registro de Ciudadanos para ordenar a los partidos para el momento de la elección de casillas.

Desde hace dos semanas que el Pleno del TSE anunció la fecha para acordar el diseño de las papeletas electorales, algunos partidos políticos solicitaron el listado con el que los partidos podrían elegir, pero esta nómina no fue oficializada hasta este jueves.

La distribución de casillas no fue del agrado de todas las agrupaciones, ya que algunos señalaron que no se está respetando la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y el reglamento de la norma ya citada.

Analizan impugnación

El fiscal Héctor Aldana, representante del partido oficial, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), explicó que analizan con el partido político un recurso legal contra la distribución de casillas.

Recriminó la forma como el TSE, a su criterio, priorizó a la coalición Valor – Unionista, y al partido político de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pese a que sus inscripciones, desde un principio, fueron impugnadas.

“El orden no es este, señora presidenta, no es una cuestión de criterio, es una cuestión de lo que establece el propio reglamento”, a criterio de fiscal no se respetaron las normas electorales, “no es posible que puedan hacer una ilegalidad de este calibre”.

No fue el único que objetó en contra. Jhonny Ávila, fiscal de Partido Republicano, manifestó que los partidos que eligieron primero, desde su punto de vista legal, no tendrían que haberlo hecho porque sus candidaturas fueron impugnadas.

“Se firmó un pacto, se hizo una muy bonita presentación en un hotel donde la mayoría de partidos aceptaron firmar un pacto de caballerosidad y de no agresión, y este es el momento para que ese pacto cobre vida”, agregó.

Los fiscales de Valor, Unionista y la UNE no emitieron mayor tipo de comentarios durante la sesión, a diferencia de otras reuniones en donde sus intervenciones son frecuentes.

Los pendientes

El partido político Poder, Podemos y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) estén pendientes de recursos legales, y si alguno de ellos llega a ser dado con lugar, tendrían que elegir entre las casillas sobrantes, es decir la 16, 17 y 23.

“Es conformé se entregó la documentación y nosotros fuimos el número 10, pero tenemos problemas aún”, argumentó Selvín López del MLP, agregando que no estaba de acuerdo con el listado, “para nosotros está mal”.

Roberto Villate, fiscal de Podemos, señaló que todavía mantienen recursos que podrían variar la cantidad de binomios inscritos, “tomen una consideración y digan que la multa no era de Roberto Arzú sino del partido, y que no tenía nada que ver, no por eso nos van a mandar a la casilla 30”.

Justifica orden

El magistrado Mynor Franco, explicó a los fiscales que acordaron ese orden de elección tomando como fecha la resolución que emitió el Registro de Ciudadanos del TSE.

Franco, explico que aunque existan amparos los mismos no suspenden un proceso, ah no ser que exista un amparo provisional, de lo contrario las acciones no interfieren con el proceso.

“La ley es clara, existe doctrina al respecto y creo que eso es lo que el TSE ha venido manejando, y por eso se ha hecho este listado en el orden de inscripción”, señaló.

El magistrado electoral le aclaró a los partidos que esta decisión tiene un fundamento jurídico, “esta no es cuestión de lógica, no es cuestión de criterios, esta no es cuestión de imaginaciones, es cuestión legal”.

La fiscal Lorena Flores, del partido político Cabal y la cuarta en elegir casilla, compartió el punto de vista del TSE. “Las resoluciones que emite el Registro de Ciudadanos en calidad de inscripción de candidatos son afirmativas a partir de esa misma fecha, aunque sufran una serie de impugnaciones”.

Estrategia política

Para el analista político Renzo Rosal, los partidos políticos luchan por ser los primeros en elegir por una cuestión de estrategia, ya que las esquinas superiores son vistas como “las más atractivas” para el votante.

Pero la desventaja que observa para el actual evento electoral es que al haber tantos candidatos, puede ser muy fácil que el votante se confunda al momento de emitir su sufragio.

“Con tanta información, tanto texto, tanta imagen y tanto color, en cualquier caso aunque los partidos busquen espacios protagónicos, eso no va a obviar que exista confusión o dispersión del voto”, señaló.

El mismo fenómeno es identificado por María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien identificó que existen partidos políticos con nombres y colores similares, que pueden hacer que el votante, se confunda a pesar de que las agrupaciones elijan una casilla clave.

“Lo que no habíamos tenido eran tantos binomios, va a estar la letrita, muy chiquita. Recuérdese que la gente reconoce el símbolo o a los candidatos, pero este caso es complejo porque hay personas que estuvieron con otro símbolo y ahora aparecen con otro, eso puede confundir”, precisó.

Los nombres y otras papeletas

Algunos fiscales solicitaron que sus candidatos no aparezcan con su nombre completo en la papeleta, por el contrario, pidieron utilizaron la identidad conforme son reconocidos públicamente.

La fiscal de Cabal solicitó que su binomio aparezca como Edmond Mulet y Max Santa Cruz, afirmando que ambas identificaciones tienen respaldo legal ante el Registro Nacional de las Personas (Renap).

Situación simular con el partido político Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), que pidió que su candidato presidencial aparezca como, Manuel Villa Corta.

Visión con Valores (VIVA), requirió que su presidenciable aparezca como Armando Castillo; por su parte el partido Azul requirió que su candidato a la presidencia aparezca únicamente como Isaac Farchi.

Mientras que la fiscal Mariela Cabrera, de Comunidad Elefante, solicitó que su candidato presidencial aparezca como Hugo “El Elefante” Peña, argumentando que existe una identificación de persona debidamente inscrita en donde Hugo “El Elefante” Peña, es un nombre que también lo identifica.

Durante la reunión de este jueves también se acordó el diseño de la papeleta para diputados por el listado nacional, que será de color verde, mientras que la de diputados distritales será de color celeste.

En estas papeletas únicamente aparecerán los símbolos de los partidos. Hubo una propuesta por incluir, al menos, el nombre de los primeros tres candidatos a diputados, pero la propuesta no tuvo apoyo.

El próximo martes 2 de mayo el Pleno del TSE y los fiscales de partidos políticos continuarán definiendo papeletas de diputados distritales, alcaldías y Parlamento Centroamericano (Parlacen).