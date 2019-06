México ofrece apoyo para programa que generará 60 mil empleos en Guatemala, El Salvador y Honduras

Bukele y López Obrador conocen cómo se gestiona el plan Sembrando Vidas, en Tapachula. (Foto Prensa Libre: Presidencia de El Salvador)

Consiste en un proyecto forestal para cubrir 50 mil hectáreas y dar empleo permanente a 20 mil personas en cada país, dijo López Obrador en Tapachula junto a su salvadoreño Nayib Bukele, con quien ya firmó esa cooperación.

En un discurso, López Obrador habló de los programas sociales de México, comenzando por Sembrando vida, el que busca imitar en el Triángulo Norte Centroamericano, y cubre 200 mil hectáreas de especies maderables; pensión a ocho millones de adultos mayores, becas a jóvenes, empleos y capacitación para los “ninis” (ni trabaja ni estudia), que llegará al millón el próximo año.

“Tenemos la confianza de que saldremos adelante y queremos hacerlo junto a nuestros hermanos centroamericanos”, dijo López Obrador.

También compartió que ha buscado persuadir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el camino es atender las causas de la migración.

“Él ha ido entendiendo. Al principio a lo mejor no la veía como opción, alternativa. Ha costado trabajo esta labor de convencimiento, de persuadir, pero ya está en el acuerdo. Aceptó esta propuesta, que no es nada más el uso de la fuerza, no es solo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones, lo que origina la migración. Esto se logró en el acuerdo”.

Contenido relacionado

> Guatemala negocia, sin planes ni recursos, convertirse en “país seguro” para migrantes

> Donald Trump anuncia la deportación inminente de “millones de migrantes” desde EE. UU.

> “No habrá fondos sin acciones migratorias concretas”: EE. UU. confirma condicionamiento a países del triángulo norte