Guatemala debe negociar acuerdo con EE. UU. en favor de los guatemaltecos, dicen sectores sociales

Los gringos deben comprender de una vez por todas que la emigración se debe a la galopante corrupción de este narcogobierno; si quieren que no haya mas emigración irregular deben crearon plan de financiamiento para micro y pequeños empresarios en el interior del país y en la capital; por supuesto que entregados y supervisados directamente por los paises y entidades donantes, en ningún momento por los agiotistas bancos del sistema Guatemalteco, esto para que no vaya a parar a manos del gran capital o del corrupto gobierno de turno ( se avisora que tanto los 2 candidatos y este nefasto comiquillo son lo mismo ). Un banco que debe tener dentro de sus funciones el otorgamiento de estos prestamos a personas que definitivamente por su pobreza no son sujetos de crédito; es el Crédito Hipotecario Nacional por supuesto que supervisado directamente por los donantes y tal vez si los 2 candidatos que compiten por la guayaba tienen un ápice de decencia aprovechan para que este banco estatal sea quien maneje los recursos y pagos del IGSS, Magisterio, Maga, Jubilados del estado y Municipalidades, etc… Para que también por medio de este banco sean otorgados prestamos a muy bajo interés a los cuenta abientes del mismo; similar a los intereses que manejo el Bantrab y Bandesa hasta que se lo robaron Arzú y su mara de delincuentes convirtiéndolo en los agiotistas Bantrab y Banrural.