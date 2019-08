Expertos dicen que nombrar ministros es vital para marcar distancia y evitar críticas

Expertos consideran que el ganador del balotaje Alejandro Giammatei debe revelar lo antes posible quién dirigirá del Ministerio de Gobernación. (Foto Prensa Libre: AFP)

Para analistas políticos el hecho de que aún no haya designado quienes serán estos ministros genera duda ante la sociedad que está a la expectativa de si habrá diferencia o una continuidad en los cargos.

Los expertos agregan que esto deja ver que el partido Vamos tiene una falta de cuadros y en este momento se está negociando con quienes lo apoyaron para decidir quiénes tomarán las riendas de esas carteras, agregan que para Giammattei es vital que nombre rápido a esos ministros para diferenciarse del actual Gobierno y evitar críticas.

Geidy de Mata, politóloga y coordinadora general del Instituto de Problemas Nacional de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), consideró que posiblemente aún se busca el perfil idóneo para los futuros ministros que están pendientes de ser nombrados.

“Recordemos que en su plan de trabajo aborda el tema de seguridad global. La pregunta es si se respetarán los Derechos Humanos y el marco de seguridad democrática, porque su plan lo aborda, pero no lo desarrolla”, explicó la experta.

Para De Mata el que aún no esté nombrado el titular de la cartera del interior “genera dura y la sociedad está atenta y a la expectativa de quién podría llegar al cargo”.

Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), reflexionó que el hecho que aún no se sepa quién será este ministro es porque se está negociando con los grupos que apoyaron la candidatura de Giammattei.

“Es decir, aún no se ponen de acuerdo quiénes estarán al frente de las carteras estratégicas y es una debilidad porque quiere decir que no tiene cuadros preparados o listos para asumir en el ministerio, lo que los obliga a negociar con grupos y sectores para ver quienes serán”, reflexionó Asturias.

El experto destacó que para Giammattei es importante que haga diferencia respecto al Gobierno actual y como ejemplo citó el caso de Gobernación: “Tiene que pensar cómo estamos en seguridad ahora, con todos los indicadores en retroceso, que se debilitó a la policía, el combate al narcotráfico y tiene que dar un mensaje contrario a eso, es decir de cómo hará el fortalecimiento”, señaló.

“Tiene que haber mensajes diferenciadores y las personas son parte fundamental de ese mensaje, porque tiene que poner a personas que no tengan nada que ver con este Gobierno y que hagan las cosas diferentes. Porque si hay la percepción de que Enrique Degenhart se quedará eso podría genera duras críticas, porque seguirá lo mismo. Tiene que tomar las decisiones rápido”, afirmó Asturias.

Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que es un inconveniente que aún no esté el nombre de quienes dirigirán carteras importantes y que si fueran nombres de otras carteras no hubiera tanta preocupación.

“De Gobernación y Comunicaciones se ha hablado bastante y el reto está en que —Giammattei— presente a las personas y poder negociar con las otras propuestas políticas principalmente en el Congreso para conseguir apoyo”, apuntó el experto.

Agregó que es necesario a partir de esas negociaciones que se defina quiénes serán los que dirigirán las carteras para que se haga de forma normal la transición y que este proceso no se atrase.

Menchú consideró poco probable que no se revele el nombre del futuro ministro de Gobernación por cuestiones de seguridad. “Aunque podría tomarse de esa forma, al final los demás ministros, aunque no tengan el mismo riesgo, están abiertos a ataques o ser abordados para comprometerlos”, dijo.

“Quizás esta no sea una excusa válida por la cual no se haya revelado el nombre de quién será el ministro de Gobernación. Cierto es que este periodo de transición será largo, pero en otras ocasiones se ha revelado con tiempo quién dirigirá esa cartera”, aseguró Menchú.

El mayor reto es el desgaste

Los entrevistados consideraron que si bien es una ventaja tener un periodo de transición amplio, esto también puede traer varios desafíos y uno de los principales es el desgaste que puedan tener los futuros funcionarios incluso antes de asumir el cargo.

Resaltaron que si los futuros funcionarios se enfrascan mucho en algunos temas particulares de las carteras y comienzan a emitir comentarios y puntos de vista sobre ellos podrían generar un desgaste incensario.

Las críticas no se harían esperar y de alguna manera la imagen y legitimidad de las nuevas autoridades podrían llegar lastimadas al día que se tome posesión y de alguna manera complicar la forma en que dirigirán las distintas carteras, consideraron.

Señalaron que lo mejor que puede hacer tanto el ganador del balotaje como sus futuros funcionarios es enfocarse en un proceso de transición técnico y marcar distancia de temas netamente políticos.

Aunque reconocieron que esta situación es complicada podría ser la mejor opción tomando en cuenta que el Gobierno que dirigirá Giammattei técnicamente solo fue elegido por menos del 25 por ciento de los ciudadanos que tenían derecho a votar.

Alianzas marcaron la diferencia

Giammattei, en su primer discurso luego de que se confirmó que la tendencia era irreversible en el balotaje, agradeció a su equipo de trabajo y particularmente a dos actores políticos de la primera vuelta: Isaac Farchi, candidato presidencial de Visión con Valores (Viva) y Edmond Mulet, candidato presidencial del Partido Humanista de Guatemala (PHG).

“Quiero darle gracias a todas las personas de otros partidos políticos que nos apoyaron en el campaña. Quiero agradecer profundamente el trabajo que hizo Edmond Mulet, Isaac Farchi, quiero agradecerle a esa alianza multipartidaria que se armó en todos los departamentos, en todos los municipios con un solo propósito no que ganara Alejandro Giammattei, sino que Guatemala pudiera ganar la posibilidad de salir adelante”, aseveró el político.

Los agradecimientos de Giammattei no estaban fuera de lugar, de hecho los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) muestran lo importante que era para Vamos contar con el apoyo de estos partidos.

En el caso del PHG aunque no obtuvo el primer lugar en ningún departamento sí tuvo seis segundos lugares, cinco de ellos detrás de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), además también obtuvo el tercer lugar en otros tres departamentos.

En el caso de Viva, aunque el candidato Farchi aparecía en los últimos lugares de las encuestas de opinión pública, lo cierto es que quedó en el sexto lugar de 16 partidos participantes con más de 250 mil votos.

Niegan que serán funcionarios

El agradecimiento de Giammattei a los políticos y los datos estadísticos que mostraban la importancia de PHG y Viva hicieron pensar que tanto Farchi como Mulet podrían ser miembros del Gabinete de Gobierno de Vamos y que por eso no se habría nombrado a los ministros de Comunicaciones y Gobernación, sin embargo, ambos políticos lo niegan.

“Alejandro y yo nos conocemos desde hace muchos años, teníamos una amistad cordial y aparte fuimos bomberos municipales y hacíamos servicios para la sociedad. Pero el Alejandro e Isaac políticos no habían tenido ninguna clase de relación en el sentido que nunca nos habíamos cruzado en alguna situación política o trabajado en algún partido”, afirmó Farchi.

El candidato de Viva agregó que cuando Giammattei pasó a la segunda vuelta contra la UNE se dedicó a leer los planes de Gobierno, habló con el presidenciable de Vamos y luego de sus respuestas le pareció que su plan iba muy de la mano a lo que querían en Viva.

“En una de las pláticas el me preguntó directamente qué quería y se sorprendió cuando le dije que no quería nada y por ese motivo ustedes pueden revisar que no estoy en ninguna lista, ni de ministro, ni nada parecido”, afirmó Farchi.

Agregó que lo que pidió es que si él tiene algún proyecto para el desarrollo del país traerlo y que Giammattei lo impulse. “Alejandro es el tipo de persona que se hecha créditos ajenos y acordamos que yo iba a tratar de rescatar muchos proyectos y él lo reconocería”, apuntó el excandidato de Viva.

Edmond Mulet, afirmó que la reacción de Giammattei le sorprendió porque todos sus pronunciamientos “fueron en favor de la participación, que no hubiera abstencionismo y que no hubiera voto nulo o en blanco”.

“Fui muy claro en fijar una postura frente a la candidatura de Sandra Torres y la UNE en general, incluso antes de la primera vuelta hice un video señalando las incongruencias y los peligros que representaba esa candidatura”, afirmó el candidato de PHG.

Reconoció que durante la campaña de la segunda vuelta ese video fue utilizado por la campaña de Giammattei, pero no se opuso porque era “congruente con la posición que había adoptado en la primera vuelta.

Mulet reconoció que se reunió con Giammattei en dos ocasiones donde le ofreció la posibilidad de integrarse en un puesto, que se negó a describir, pero que declinó de la oferta.

“Esas posibilidades de incorporaciones las decline porque considero que hay muchas otras formas de contribuir en el desarrollo de Guatemala y no necesariamente desde un puesto del Gobierno”, afirmó Mulet.

Sin embargo, apuntó que respaldará cualquier esfuerzo para rescatar Guatemala. “Si uno es convocado para dar algún consejo, asesoría, recomendación y discutir algunos lineamientos políticos con gusto estaré disponible, no pensamos en un Gobierno sino en Guatemala”, aseveró.

