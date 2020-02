Funcionarios estadounidenses rechazan reformas a ley de ONG

Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se pronunció este sábado sobre la aprobación de las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales -ONG- por parte del Congreso de la República, el martes último.

El mensaje del funcionario estadounidense llegó a través de la red social Twitter, y señala que el proyecto de ley 5257 impone requisitos onerosos a las ONG, las cuales juegan un papel clave en el funcionamiento de las democracias.

Además, instó al país a “revisar la legislación de conformidad con las mejores prácticas internacionales”.

Kozak se reunió con el presidente Alejandro Giammattei el pasado 7 de febrero para firmar, en nombre de Estados Unidos, un convenio para que guatemaltecos tengan visas temporales de trabajo en agricultura, como parte de los compromisos del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

Bill 5257 puts onerous requirements on NGOs in #Guatemala , which play a key role in functioning democracies and help to strengthen democratic institutions. We urge Guatemala to revise this legislation consistent with international best practices. -MK

Al igual que Kozak, la congresista estadounidense Norma Torres se pronunció contra las reformas a la ley de ONG. Ella envió un mensaje en Twitter dirigido a Giammattei, y en el texto señala que la ley de limitar a organizaciones y que “no debe firmarse”.

Torres indicó que “Guatemala necesita un presidente que establezca límites”.

.@DrGiammattei, a bill limiting NGOs is a bill you should not sign. The people of #Guatemala need a president who sets boundaries & upholds the #RuleOfLaw. Help incentivize your people to hold their government accountable.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) February 15, 2020