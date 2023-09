Gobierno celebra actos de Independencia sin la presencia del presidente Giammattei y en medio de protestas ciudadanas

En el Te Deum, celebrado en Catedral Metropolitana, solo participó una parte del gabinete de Giammattei, según se pudo observar en la transmisión del Canal de Gobierno, pues no hubo acceso a los medios de comunicación.

Además, los mandatarios se ausentaron de la izada de la bandera en la Plaza de la Constitución, y en el balcón presidencial solo se pudo observar a funcionarios de menor rango en el Gobierno, como ministros y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

El discurso oficial en ese evento estuvo a cargo de Claudia Ruiz, ministra de Educción; además, la lectura del Acta de Independencia la hizo el gobernador departamental de Guatemala.

“El Tedeum un es una acción de gracias a Dios y en esta catedral el día de hoy queremos reconocer la grandeza de Dios y su poder infinito”, dijo a los presentes el arzobispo metropolitano Monseñor Gonzalo de Villa, quien ofició la homilía.

“La primera lectura de la palabra de Dios, hoy tomada del profeta Isaías, nos habla del desierto vuelto vergel y del desierto en que habitará la justicia y el derecho y de cómo mi pueblo disfrutará de los beneficios de la paz, quiero volver este texto como oración por Guatemala para que tengamos los beneficios de la paz y para que en nombre de la justicia no se atropelle el derecho y por supuesto para que tampoco en nombre del derecho se arrolle la justicia”, dijo de Villa.

Agregó que “celebramos el día de la patria, la alegría de antorchas, desfiles y actos patrios que expresan de mil maneras diferentes el amor del pueblo de Guatemala a su patria y de todos los centroamericanos a esta tierra bendita, recostada en el ande soberbio como dice nuestro himno, agradecemos a Dios por tanto bien recibido, pedimos a Dios por Guatemala (…) que Dios bendiga a Guatemala y que conceda la justicia y el derecho como ejes de la nación”.

Ante la inasistencia de Giammattei al Te Deum, el mandatario envió una carta en la que informó que padece quebrantos de salud, lo que le impidió participar en el evento.

“Excelentísimo y reverendísimo Monseñor Gonzalo de Villa con muestra de mi más alta estima y consideración, me dirijo a usted para informarle que me encuentro con quebrantos de salud, mismos que me impiden participar en el solemne Te Deum”, dice una parte de la misiva enviada por el mandatario.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia también confirmó que Giammattei padece quebrantos de salud, por lo que no asistió a los eventos programados para este 14 de septiembre.

“El señor presidente se encuentra padeciendo una gripe severa que le obligó a interrumpir su agenda este día, incluyendo su participación en las actividades de conmemoración de 202 años de independencia”, dijo en un mensaje de texto Presidencia.

Protestas

Decenas de guatemaltecos protestaron este jueves contra la fiscal general Consuelo Porras, señalada de orquestar un “golpe de Estado” para bloquear la llegada al poder del presidente electo Bernardo Arévalo.

Los manifestantes se apostaron frente a decenas de policías y barreras metálicas en la plaza central capitalina y pidieron la renuncia de la fiscal quien mantiene investigaciones contra el partido Semilla del opositor Arévalo y allanamientos al tribunal electoral.

También criticaron al presidente Giammattei, al acusarlo de participar en un boicot contra el próximo gobernante.

“Estamos hartos y cansados de este gobierno corrupto y ladrón y por las acciones que está cometiendo Consuelo Porras”, dijo a la AFP Dinora Veliz, de 64 años, mientras el gobierno celebraba la independencia de Centroamérica de España el 15 de septiembre de 1821.

“Estamos aquí para demostrar el descontento a este gobierno que es el autor intelectual de este golpe de Estado que se está fraguando”, agregó la mujer, integrante del colectivo Pueblo en Resistencia.

“Si el pueblo no se organiza seguiremos de rodillas”, agregó Catalina Casasola, jubilada de 64 años, al llamar a más movilizaciones. Algunos manifestantes forcejearon por unos instantes con policías durante la protesta que transcurrió sin mayores incidentes.

El martes, el fiscal Rafael Curruchiche allanó un centro del tribunal electoral y abrió las cajas con las papeletas de votación de las elecciones de junio. Según el funcionario, el operativo fue para verificar la denuncia de un ciudadano.

Tras la acción, Arévalo, quien ya había denunciado un “golpe de Estado” en curso dirigido por la Fiscalía, pidió retirar la inmunidad de Porras, Curruchiche y el juez Fredy Orellana quien autorizó el allanamiento.

El operativo provocó el rechazo de la comunidad internacional como Estados Unidos, que lo calificó como “un ataque al proceso democrático”.

Porras, Curruchiche, Orellana y la fiscal Cinthia Monterroso están incluidos por Washington en una lista de personajes “corruptos” de Centroamérica.