Gobierno continúa entregando cupones de alimentos a cinco días de las elecciones

Entrega de cupones de alimentos en Iztapa, Escuintla. (Foto Prensa Libre: Carlos Paredes).

En El Jocotillo, Villa Canales, trabajadores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) entregaron 2 mil 958 cupones al mismo número de familias, aunque fueron insuficientes para las personas que llegaron a la actividad.

Los cupones son por Q200 canjeables en abarroterías autorizadas por maiz, harina fortificada para atol, huevos, aceite, azúcar, frijol negro y rojo, carnes, arroz, fideo o pasta.

Quienes no recibieron la ayuda tuvieron que entregar la copia de su Documento Personal de Identificación Personal (DPI) para regresar el próximo viernes a la sede del partido FCN-Nación en el lugar para que les entreguen el cupón.

Douglas Monterroso, extensionista del Maga en Villa Canales, aseguró que las personas que no recibieron el vale es porque no calificaron para el beneficio y organizaciones sociales les darán ayuda, pero no es el Maga quien las está convocando para el viernes.

Personas que se identificaron como extensionisas del Maga y que apoyaban la entrega de los cupones portaban logos de FCN-Nación, el partido oficial que postula a Estuardo Galdámez a la presidencia.

Sin embargo; Iván Batres, trabajador del Maga, negó que la actividad tuviera fines clientelares o condicicionamiento del voto.

“Yo trabajo para el gobierno, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación… yo, por lo menos, no vengo con un fin político, venimos con el fin de entregar esto de parte del ministerio”, afirmó Batres.

Un equipo de Prensa Libre y Guatevisón que cubrió la actividad fue intimidado y amenazado por algunas personas previo a ingresar al salón donde se desarrollaba el evento.

Esta es la transmisión en vivo desde El Jocotillo:

En otros lugares

Este martes también hubo entrega de dichos cupones en la aldea Buena Vista, Iztapa, Escuintla, donde estaba presente el candidato a alcalde por el partido FCN-Nación, Sergio Olivares.

Nadie quiso dar declaraciones a la prensa en el lugar y evitaron el trabajo de nuestro corresponsal.

Otros lugares donde se entregaron cupones a vecinos este martes son San Pedro Ayampuc y San Miguel Petapa. El pasado 10 de junio fueron entregados 17 mil 500 cupones en Quetzaltenango.

Investigación en curso

La Fiscalía de Delitos Electorales abrió una investigación sobre la entrega de estos cupones en la que esta señalado el partido oficial, dijo el jefe de la unidad José Curruchiche.

“Hay una denuncia en Palencia, ya está en trámite. La fiscalía procedió ayer a hacer la inspección ocular y a tomar algunas declaraciones”, explicó el fiscal.

Esto dijo el fiscal de Delitos Electorales, José Curruchiche, sobre las denuncias de entrega de cupones de alimentos por parte del gobierno. (Video: Érick Ávila). pic.twitter.com/B2B29amqqP — Willian Cumes (@wcumes_pl) June 11, 2019

