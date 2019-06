Jueza otorgó 33 amparos para que 30 candidatos cuestionados obtuvieran su finiquito

Prensa Libre llegó a la judicatura de la jueza Audy Yanelly Arana González a Santa Lucía Cotzumalguapa, pero no quiso atender personalmente las dudas sobre sus resoluciones. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La jueza primero de Primera Instancia Civil de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, Audy Yanelly Arana González benefició a 30 candidatos a cargos de elección popular con 33 amparos para que la Contraloría General de Cuentas le otorgara el finiquito a pesar de tener cuentas pendientes en el ente fiscalizador.

La intención de obtener la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (finiquito) que extiende la Contraloría era un requisito para poder ser inscrito como candidato en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

De los 33 amparos que otorgó la juzgadora, 22 eran para candidatos del partido Prosperidad Ciudadana incluido su candidato presidencial, Edwin Escobar, dos al partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), uno de Avanza, uno de la Unidad Nacional de la Esperanza y uno al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) el resto a candidatos que no aparecen inscritos en el TSE.

Por aparte, el Juez Décimo de Primera Instancia Civil constituido en Tribunal de Amparo, Marco Vinicio González de León otorgó tres amparos, uno a Francisco René Pineda Flores candidato a alcalde de Villa Nueva quien está inscrito por el partido Visión con Valores, los otros dos no aparecen inscritos en el TSE.

Los amparos otorgados por los jueces fueron impugnados por la Contraloría en la Corte de Constitucionalidad de los cuales 27 ya fueron resueltos por la Corte revocando los amparos otorgados por incompetencia de territorio, ya que la juzgadora de Santa Lucía Cotzumalguapa no tenía potestad para conocer los expedientes. La Corte ordenó a los juzgados civiles competentes que resolvieran conforme a Derecho.

Las revocatorias de los amparos fueron notificadas al TSE para que determine si revoca o mantiene la inscripción de candidatos, por el momento los magistrados del ente electoral aún no resuelven los expedientes.

El presidente de Acción Ciudadana, Edie Cux considera que el actuar de la jueza podría tener alguna responsabilidad disciplinaria según el artículo 41 de la Ley de la Carrera Judicial ya que al otorgar los amparos interfiere en otras instituciones del Estado.

“La jueza podría ser sancionada por la Carrera Judicial al otorgar un amparo para que les dieran el finiquito cuando estos no tiene un sustento y eso significa intervenir las funciones de la Contraloría”, dijo Cux.

El directivo dijo que el TSE ha sido cuestionado sobre todo al inscribir a diputados tránsfugas y a candidatos con finiquitos, pero con denuncias y hallazgos en la Contraloría.

Prensa Libre buscó a la jueza en su judicatura, pero no quiso atender y un oficial del juzgado dijo que respondería por correo electrónico.

La juzgadora argumenta que otorgó los amparos al considerar que cualquier persona que se encuentre en una situación susceptible de riesgo, amenaza, restricción o violación a sus derechos, puede pedir protección a través del amparo.

“Si están o no cuestionados por la Contraloría de Cuentas, no les restringe en sus derechos, respetando principalmente la presunción de inocencia. Ahora bien, conforme los hechos, fundamentación y petición del Amparo se resuelven el mismo cuando la negativa no la fundamenta conforme la ley la autoridad recurrida, se le está violando al amparista sus derechos y es allí donde cabe la restitución de estos”, dijo la jueza.

Arana González añadió: “que conforme la Ley de Amparo, cuando el Tribunal ante el cual se pida Amparo tenga impedimento, después de conocer la suspensión del acto reclamado, dictará auto razonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos al de igual categoría más próximo, y eso fue justamente lo que se resolvió y de no haberlo hecho así, hubiere quedado sin materia el amparo, haciéndolo inútil, difícil, gravosa e imposible la restitución del derecho cuya protección pide el amparista”.

Ante los amparos que emitió la jueza, la Corte de Constitucionalidad certificó a la Supervisión General de Tribunales para que investigara su actuación. La juzgadora indicó ya se presentaron al juzgado.

“Haciéndoles ver que he actuado en el ejercicio de mis facultades jurisdiccionales y particularmente en los casos de los Amparos otorgados por este Órgano Jurisdiccional constituido como Tribunal Constitucional de Amparo”, refiere.

Finiquitos entregados por amparo

La juzgadora otorgó amparo a 22 candidatos a cargos de elección del partido Prosperidad Ciudadana, entre los que se encuentran: Jorge Alberto Rizzo Morán, alcalde del Puerto de San José, Escuintla y Ottoniel Lima Recinos, alcalde de Nueva Concepción, Escuintla y Marvin Enrique Zepeda, alcalde de El Progreso, Jutiapa. De los tres antes mencionados solo Rizzo Morán no fue inscrito.

La Fiscalía contra la Narcoactividad solicitó el pasado 6 de diciembre que se le retirara la inmunidad a Lima Recinos para que sea investigado por el trasiego de más de 600 kilos de cocaína en Guatemala.

Jueza de Primera Instancia Civil de Santa Lucía Cotzumalguapa

Prosperidad Ciudadana

Jorge Alberto Rizzo Morán, candidato a alcalde del Puerto de San José, Escuintla Ottoniel Lima Recinos, candidato a alcalde de Nueva Concepción, Escuintla Ervi Desiderio Hilario Martín, candidato a alcalde Chinautla, Guatemala María Teresa Gómez López de Marroquín candidata a alcaldesa Villa Nueva, Guatemala Ricardo Arnoldo Ramazzini Gándara, candidato a diputado por Guatemala MariaEster Vaidez García, candidata a diputada en la casilla 3 al Parlacén Sharol Ivonn Morales Chitay, candidata síndico 2 en la Municipalidad de Villa Nueva Matilde Argelia Rouge Chávez, candidata a concejal 4 en la Municipalidad de Villa Nueva Edwin Geovany Marroquín Martínez, candidato a concejal suplente 1, en la Municipalidad de Villa Nueva Óscar Amed Juárez Sosa, candidato a concejal 2, en la Municipalidad de Villa Nueva (2) José Francisco Rojas Mazariegos, candidato a diputado en la casilla 2 al Parlacén Henry Cohen Menéndez, concejal 3 de la Municipalidad de Villa Nueva (2) Marvin Enrique Zepeda González, candidato a alcalde de El Progreso, Jutiapa Edwin Escobar Hill, candidato a la presidencia Mario Jerónimo Rivera López, candidato alcalde Santa Cruz Muluá, Retalhuleu Misael Elih López Torres, candidato a síndico en la Municipalidad de Santa Cruz Muluá, Retalhuleu Leonel Mauricio Jarquin Gil, candidato a alcalde de Tiquisate, Escuintla Rudy Alexander Sánchez Sazo, candidato a alcalde de San Vicente Pacaya, Escuintla (2) Juan Martínez Méndez, candidato a alcalde de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez

Avanza

Cruz Celidón Chávez, candidato a alcalde a Olintepeque, Quetzaltenango

UNE

Pedro Raymundo Cobo, candidato a alcalde de Santa María Nebaj, Quiché

Creo

Gregorio Elitzar Mazariegos Calderón, candidato a alcalde a San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos Saúl Beltetón Herrera, candidato a alcalde de Guastatoya, El Progreso

FCN-Nación

Édgar José García Monroy, candidato a alcalde de Patulul, Suchitepéquez

Sin registros de ser inscritos

Gregorio Tomás Chávez Matul, San Francisco La Unión, Quetzaltenango Andres Lisandro Iboy Chiroy, Sololá, Sololá Juan Francisco Solórzano Foppa, candidato a alcalde de Guatemala Pedro Guillermo Cardona Vásquez, San Cristóbal Cucho, San Marcos Rony Leonel Sánchez y Sánchez, El Asintal, Retalhuleu Gerónimo Emiliano Cardona Vásquez, El Quetzal, San Marcos

Juez Décimo de Primera Instancia Civil

Francisco René Pineda Flores, candidato a alcalde de Villa Nueva por VIVA Juan Alfonso Vega Hernández, San Andrés Petén (Sin registro) Milton Estuardo Sinturion García, San Andrés Petén (Sin registro)

