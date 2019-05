Leocadio Juracán: Sigo respondiendo a las demandas del electorado del 2015

Leonardo Juracán, candidato a diputado por el Partido Winaq, en entrevista Sin Filtro Electoral. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Según Juracán, dentro de las prioridades del partido está el impulso de leyes de desarrollo rural, así como la ley de aguas, que por años han pasado engavetadas, pese a ser consideradas de suma importancia para el desarrollo del país.

¿Cuáles son las propuestas o iniciativas de ley que impulsarían en el Congreso para la próxima legislatura?

Todavía hay una gran población guatemalteca que siguen en pobreza extrema y niños con desnutrición crónica. Las iniciativas que hay que seguir promoviendo es la ley de desarrollo rural, la ley que busca establecer la agricultura familiar campesina y la ley de aguas. Son iniciativas que vendrían a contribuir para garantizar los servicios sociales de la población pero garantizarles el derecho humano al agua, alimentación, dinamización de la economía campesina. Como parte representativa de la población debemos estar obligados y comprometidos a buscar estos cambios fundamentales del país.

¿Por qué buscar la reelección y no dar la oportunidad a nuevos cuadros?

En el caso nuestro estamos ejerciendo la primera legislatura y por la práctica de acompañamiento de fiscalización y de mediación que hemos hecho con las diferentes organizaciones, pueblos, campesinos, sindicalistas y trabajadores, se nos ha pedido por aclamación postularnos nuevamente.

La crítica que existe a la mayoría de los diputados no podemos generalizarla. Muchas veces los diputados distritales no han tenido la capacidad u oportunidad de representar los intereses de la población que los eligió. Incluso los dignatarios no se pronuncian o no contribuyen al combate de la corrupción, un problema que está afectando al país. El movimiento político WINAQ está comprometido a seguir luchando en contra de la corrupción porque ha contribuido enormemente en los males que tenemos en el país.

En su caso hubo un cambio de partido y hoy busca la reelección por otro ¿Qué puede responder a las críticas de los ciudadanos que no les gusta el transfuguismo y por qué es válido en este caso?

Yo sigo respondiendo a las demandas del electorado del 2015, mantengo en la bancada y la agenda legislativa de cuando fuimos electos. Estamos conscientes que vamos a terminar el plazo el 14 de enero próximo.

En mi caso por diversos sectores que acompañamos, fuimos proclamados para la continuidad, con el objetivo de la búsqueda de otro periodo legislativo. Afortunadamente pudimos resolver la situación del Registro de Ciudadanos y somos muy respetuosos de la institucionalidad.

¿Cree que el Congreso agarró partido o temas que los sacaron de los propósitos para en lo que debería estar un diputado?

Creo que a partir antes del 2015, básicamente la población estaba desesperada porque se empezaba a visualizar que tenemos un Estado cooptado por las mafias, por corruptos que ahorita están en prisión. Al momento en que el Estado se ve cooptado y la población se da cuenta que funcionarios públicos está vinculado a la corrupción. Entonces nosotros no tenemos ni la capacidad, ni la posibilidad de que se pueda combatir la corrupción en el país. Entonces necesitamos de un ente internacional.

El aporte de la CICIG es importantísimo, ojala se pueda resolver. Yo estoy a favor de la CICIG, mientras tanto no tengamos una institución de justicia y de investigación que sea autónoma, fuerte y capaz de combatir las mafias en el país.

¿Puede hacer algún señalamiento, calificación o error que pudo hacer CICIG?

Yo creo la situación de corrupción, impunidad y debilitamiento de nuestras instituciones administradoras de justicia son enormes. A mí me parece que faltó mucho más trabajo en la CICIG, por ejemplo, me hubiera gustado que tuviéramos CICIG en las regiones.

¿Cómo le explica la agenda legislativa del partido Winaq a quienes son contrarios a su ideología?

En Guatemala existe mucha injusticia. Como consecuencia de la corrupción deja de atender la salud, educación e inversión a la agricultura familiar campesina y población rural. Tenemos que trazarnos retos y desafíos para la transparencia y lucha contra la corrupción. Además, reconocer el derecho colectivo a los pueblos indígenas. La mayoría de la población sigue siendo población indígena y estoy totalmente de acuerdo que el mejor resultado de las políticas debe ser la inversión local para un desarrollo endógeno que recoge y representa dar dignificación a los indígenas, que en su mayoría están en pobreza.

A pesar de las condiciones en que se encuentran y el Estado los ha sometido, producimos el 70% de los alimentos que consumimos en el país. ¿Qué pasaría si hubiera una ley que incentive la agricultura familiar? Hemos sido la mano de obra que ha sostenido el país.

¿Qué harán sus partidos políticos con el tema de la polarización de los ciudadanos?

Hay una diversidad de sectores y vamos a proponer el debate, discusión de temas que han polarizado nuestro pueblo. La mejor manera de seguir viviendo la paz es promover el desarrollo.

¿Por dónde se tiene que comenzar a discutir los cambios para una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP)?

La primera reforma que se hizo a la LEPP, responde a los primeros cambios y estamos conscientes que necesita una segunda reforma. La parte en que se regula el financiamiento electoral, está contribuyendo a la democracia del país. Por ese lado, hay que valorar la ley de que sí aportó.

Hay que reformar la cuestión de étnica y listados abiertos. Estoy de acuerdo con las reformas que se han hecho, pero no han sido suficientes para transparentar el proceso electoral.

¿Cómo va a garantizar el proceso transparente para las próximas elecciones magistrados?

Es nuestro deber de conocer el perfil y sus antecedentes para ver que no tengan tachas y que sean personas idóneas. Además, de pronunciarnos públicamente o formalmente, porque no es posible de que el estado guatemalteco tenga que dar mensajes negativos a la población, porque un alto número de la sociedad está desconfiando de la administración de justicia. Tenemos que generar confianza y transparencia para que crean en sus autoridades.

