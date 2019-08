Lo que no debe faltar en la próxima reforma a Ley Electoral

En sesión plenaria, el Congreso aprobó que la iniciativa de ley de reformas a la Ley Electoral sea conocida por la comisión de Asuntos Electorales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos aprobadas por el Congreso en el 2016 establecieron la creación de la comisión de actualización y modernización electoral y cuyo objetivo es evaluar el proceso electoral finalizado. De ser necesario, esta comisión deberá presentar las propuestas de reformas que fueren procedentes.

La normativa establece que las organizaciones sociales, académicas y políticas, podrán presentar sus propuestas a la Comisión, la cual será presidida por un magistrado titular.

El TSE determinará si es precedente hacer cambios a la normativa electoral, presentará la correspondiente iniciativa de ley, ante el Congreso, quien tendrá que conocer las reformas previo a finalizar el primer período ordinario de la nueva legislatura, que sería mayo del 2020.

El presidente del TSE, Julio Solórzano explicó durante la reunión con los fiscales de los partidos políticos que este día empezaran el diseño de como abordar el tema, el cual considero de “delicado”.

“Queremos que dentro del Tribunal no se vayan a proponer muchas cosas, porque muchas veces son quejas las que se plantean, sino queremos proyecciones de fondo para poder hacer los cambios, ya sabemos que hay varias reformas que no encajan, que deben modificarse, pero con el debido tiempo se pueden trabajar para que no tengamos procesos cruciales en su implementación”, refirió Solórzano.

Cambios importantes

La politóloga Celia Luna de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) manifestó que lo primero que hay que hacer es hacer una revisión de la Ley Electoral y determinar cuales eran las metas y cuales se cumplieron- expectativa versus realidad-

Un punto que se debe tomar en cuenta es revisar la tarifa que fija el TSE en propaganda electoral, porque el poner un precio tope no es una buena idea, y lo que hizo fue que los medios no se inscribieran para pautar propaganda electoral, ya que el fin era lograr un espacio más democrático para todas las agrupaciones tuvieran más oportunidad de darse a conocer que los partidos establecidos.

“El voto preferente o nominal es algo que no debe quedar fuera, siempre con la idea de acompañar la idea con una subdistritación, este es un punto importante porque para hacer ese cambio se debe hacer la reforma a la Constitución”, refirió Luna.

La politóloga señaló que para postular candidatos a elección popular las organizaciones políticas deberían de contar con organización partidaria, con la idea de tener partidos más territoriales y que la organización pueda ir creciendo conforme a su confianza.

“Se debe evaluar la Unidad de Fiscalización a los partidos para determinar que tanto se logró y su verdaderamente cada uno de los financistas abrió su libro de aportaciones. Se debe tratar también de acercar a las organizaciones políticas a la ciudadanía a nivel local, distrital y nacional y la modificación de las listas para elegir diputados también permitiría que los electores premiar o castigar a los diputados en el Congreso”, señaló Luna.

Cambios que se deben de incluir

El analista político, Victor Tum del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), manifestó que a nivel general han identificado varias reformas que se debe de incluir en la próxima generación de cambios a la normativa electoral.

El analista considera importante establecer un criterio para la aceptación o rechazo de candidaturas ya que uno de los errores era que existe la prohibición del transfuguismo y no quedaba claro cuando se aplicaba y cuando no.

Y aparte como había candidaturas que se calificaban a nivel de delegaciones o subdelegaciones los aceptaban y luego el Registro de Ciudadanos los tenía que rechazar como la de Arnoldo Vargas en Zacapa.

Tum añade que se debe de mejorar los tiempos para la inscripción de candidatos, ya que en este proceso hubo atrasos en la inscripción de candidatos ya que estos presentaron el último día su papelería. Por lo que se propone es que al momento de realizar las asambleas de una vez se inscriban los candidatos.

Algo que se debe de cambiar es la tarifa electoral para la pauta de la publicidad partidaria, propuesta que coincide con lo señalado por Luna ya que por ser baja desincentiva a las empresas a participar.

De debe de incluir que el sistema de “Cuentas Claras” sea obligatoria y no opcional como esta en este momento.

Tum añade que las funciones del TSE se deben de dividir en dos y quitarles funciones a los magistrados ya que ellos administran los eventos electorales, pero también ejercen la función jurisdiccional. Revisar el voto nulo ya que en la segunda vuelta los magistrados definieron que no tenía validez, pero eso no está normado.

Tum propone otro punto que a la vez es avalado por la Organización de Estados Americanos y se refiere al amparo, que este ya no vaya a la Corte Suprema de Justicia sino a la Corte de Constitucionalidad.

Mal precedente

Eeste proceso que en los próximos meses se empezará a trabajar lleva un mal precedente por parte del Congreso, ya que la Comisión de Asuntos Electorales durante el 2017 que dictaminó cambios importantes no fueron aprobados ya con el dictamen favorable de la Corre de Constitucionalidad.

En el 2018, la Comisión de Asuntos Electorales a cargo del bloque Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) no pudo dictaminar la reforma electoral que presentó el TSE. La prohibición de elección de familiares para la integración de los órganos partidarios y el reconocimiento de partidos políticos distritales para la postulación de candidatos al Congreso y Corporaciones Municipales.

Procedimiento para aprobación de Ley

El TSE es uno de las instituciones que tiene iniciativa de ley

Debe presentar la iniciativa en el Congreso

La iniciativa se traslada y se discute en la Comisión de Asuntos Electorales

Al tener dictamen favorable se programa para ser aprobada por el pleno

Se debe aprobar en tres debates con el voto favorable de 107 diputados

Por ser de rango constitucional se envía a la Corte de Constitucionalidad para dictamen.

Luego del análisis y estudio la Corte de Constitucionalidad dictamina cada uno de los artículos y establece como debe de aprobarse

Después regresa al Congreso para su aprobación por artículos y redacción final.

El Presidente de la República debe de sancionarla para que entre en vigencia según el tiempo establecido en la Ley.

