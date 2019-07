“Necesitamos acuerdos para inversión y empleo”

Sandra Torres, candidata presidenciable del partido UNE, en el programa sin filtro que transmite Guatevisión. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

También se expresó sobre la necesidad de crear una comisión nacional para combatir la impunidad y explicó detalles de sus planes sobre programas sociales y su postura sobre la industria extractiva.

¿Cómo evalúa la segunda ronda?

Todas las campañas son diferentes, obviamente el presidente —Jimmy— Morales ha tenido una participación aparentemente activa en el sentido de que está tomando decisiones que prácticamente no le competen.

He sido muy contundente en mi posición como candidata y como partido político sobre el tercer país seguro.

Y digo activo porque tenemos pruebas y es más que obvio que él —mandatario— está apoya al otro candidato en la campaña ¿cómo? Usando recursos del Gobierno, lo cual es lamentable.

Aprovecho para denunciarlo, yo lo he visto en el campo. Hemos tenido denuncias de que a través de los gobernadores el presidente está dando instrucciones para que los empleados públicos salgan a apoyar al otro candidato.

¿Tiene evidencia de eso?

Pasaré un video donde en Alta Verapaz vemos que un trabajador del Infom (Instituto de Fomento Municipal) está pidiendo el voto por el otro candidato y haciendo campaña negra contra mí.

Sabemos que este señor es trabajador del Estado, trabaja en una institución pública, tenemos el nombre, lo vamos a denunciar y le vamos a pedir a nuestros diputados que citen al director del Infom para poder investigar porque están utilizando recursos del Gobierno para una campaña política para un determinado candidato.

No es la primera vez que lo miro, lo he visto en el territorio, hay denuncias por todos lados.

La también: Constitucionalistas difieren sobre si acuerdo con EE. UU. debe ser enviado al Congreso

¿Presentaron denuncias?

Estamos en esa fase.

¿Qué hace falta para que lo hagan?

Estamos accionando ya a través de nuestro fiscal, ya lo hizo de hecho. Los diputados están citando para el próximo lunes a los gobernadores porque es a través de ellos que se están utilizando estos recursos públicos.

Se mira que están usando los impuestos que todos los guatemaltecos pagamos para financiar la campaña política de determinado candidato por instrucciones de Jimmy Morales.

Por eso repito, aparentemente él no está activo, pero bajo de agua él da instrucciones.

En el tema del tercer país seguro, él no tiene la credibilidad ni el apoyo popular para respaldar y tomar una decisión de ese tipo. Por eso yo contundentemente fui la primera en decirle que no lo firmara, que dejara que el otro gobierno lo hiciera, en relación con el otro candidato que dijo que a lo mejor no era tan mala decisión, el pueblo puede ver la diferencia.

Nosotros no tenemos ningún acuerdo con Jimmy Morales, ni con el partido oficial, es importante que la población lo sepa.

Ya se firmó el acuerdo. ¿Cómo abordarán ustedes el tema, si ganan?

El acuerdo tiene dos anexos que no se han hecho públicos que queremos conocer cuál es el contenido.

Lea además: Guatemaltecos protestan contra el acuerdo migratorio de asilo con EE.UU.

Siempre lo hicieron a escondidas de la población, entonces eso es lo que preocupa. Por qué están escondiendo el contenido de esos anexos y por qué siempre el presidente no quiso hacer público sus decisiones y acuerdos a los que estaba llegando.

Tenemos que reconocer que Estados Unidos es nuestro aliado comercial, el 40 por ciento de nuestras exportaciones van a ese país. Tenemos tres millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, recibimos remesas por más de US$9 mil 200 millones al año, casi que muy paralelo a las exportaciones.

Tenemos claro que no nos podemos pelear con Estados Unidos, tenemos que tener buenas relaciones, fortalecerlas, pero con acuerdos que sean de beneficio para el país, que sean viables y que se respete el estado de Derecho.

Está asumiendo la responsabilidad de recibir migrantes de todo el mundo, no solo de El Salvador y Honduras. No está claro el acuerdo, sobre todo nos hace responsables de tener que otorgarle a esos migrantes educación, salud, vivienda y empleo, entonces eso responsabiliza financieramente al país.

Mencionó dos anexos. ¿Tiene información de ellos?

Tenemos información que hay dos anexos que no se han hecho públicos, no sé qué contienen y queremos conocer esos anexos para ver de qué se trata.

¿Qué puede hacer una eventual administración de Sandra Torres ante este acuerdo?

Antes de tomar posesión entraría a renegociar ese acuerdo, porque se hizo muy abruptamente, sin experiencia. El presidente tiene un equipo sin experiencia, la canciller no tiene conocimiento.

¿Se puede hacer algo?

Se puede, si uno se muestra debilitado ante un Gobierno obviamente los acuerdos no van a ser muy buenos. Pero si vamos con un buen equipo, con planteamientos, con acuerdos que sean viables, se puede renegociar. Lo que quisiera plantear es implementar un pequeño plan Marshall, como lo hicieron con Europa en su momento, donde Estados Unidos invirtió alrededor de US$13 mil millones en reconstruir Europa.

Lea más: Prensa Internacional critica convenio migratorio entre Guatemala y EE. UU.

Pero para eso era el Plan Alianza para la Prosperidad.

Pero no funcionó, era muy poca plata, era alrededor de US$700 millones por país, es decir, aquí hay que atacar las causas de la migración.

No puede ser que nosotros estemos recibiendo migrantes de otros países, pero que por otro lado nos estén deportando migrantes también.

Tenemos 750 guatemaltecos que viajan todos los días a buscando trabajo, no ha sido capaz el Estado de generar empleo, de atacar las raíces de los problemas. Entonces necesitamos que vengan inversionistas, pero nosotros también tenemos que tomar las medidas para generar las condiciones para que vengan los inversionistas a generar empleo.

Empleos dignos también, que la gente tenga mejor calidad de vida, inversión e infraestructura, confianza y de esa forma los empresarios van a poder generar empleo.

¿Qué puede ofrecer Guatemala para sentarse a negociar con Donald Trump?

¿Qué es el tercer país seguro? Pongo un ejemplo, un hondureño que va a Estados Unidos, que es el segundo país, le rechazan el asilo y viene a Guatemala, qué le puede ofrecer Guatemala, le tiene que ofrecer educación, salud, y si Estados Unidos lo que necesita es que esa migración se quede en un país, tiene que negociar y tenemos que poner sobre la mesa las condiciones nuestras.

¿Es aceptable un tercer país seguro si EE. UU. da el financiamiento?

Hay que evaluar muchas cosas, muchas aristas, elementos, porque además de eso es qué clase de migrantes nos están enviando, hay que poner filtros.

Por eso digo, hay que profundizar en esa discusión y poner sobre la mesa los acuerdos que ya hicieron, y si hacemos el balance Guatemala sale perdiendo, porque además de estar recibiendo migrantes nos deportan alrededor de 50 mil personas.

Lea además: Acuerdo migratorio entre Guatemala y EE. UU. es “indignante”, dice Amnistía Internacional

No tenemos la capacidad financiera, ni la logística. ni la capacidad gubernamental para estar recibiendo migrantes de otros países, ni siquiera los nuestros.

¿Tiene alguna reunión agendada con Kevin McAleenan?

Sí, así es.

¿Qué le van a decir?

No sé qué va a proponer él, pero yo le voy a hacer mi propuesta. Primero hay que escuchar qué viene a decir porque tengo entendido que pidió reuniones con los dos candidatos.

Algunos dicen que esto es un somatón de mesa del Gobierno de EE. UU. para decir que se tiene que cumplir el acuerdo.

No me quiero anticipar a algo que no conozco, después de la reunión podría dar más información.

¿Si gana la Presidencia encabezará usted esa negociación o alguien más?

Desde hace ratos le he propuesto al presidente Jimmy Morales que hiciera un acuerdo nacional, que se presentara e invitara a todos los sectores y que yo estaba dispuesta a dejar a un lado la campaña para poder apoyar cualquier acuerdo al que se llegara.

¿Hasta dónde quedará amarrada la próxima administración con el acuerdo de tercer país seguro?

Como dije anteriormente, si El Salvador y México pudieron hacer una buena negociación por qué Guatemala no lo va a poder hacer, si nosotros también tenemos derecho a hacer una mejor negación. Lo que no sabemos y nos tiene molestos es que no se conoce el detalle del contenido, de todas formas este acuerdo tendrá que pasar por el Congreso, quiera el presidente o no quiera.

¿Qué instrucción tiene la bancada UNE al respecto?

Los diputados fueron amenazados, nosotros tenemos una posición clara y contundente, queremos lo mejor para Guatemala, primero tenemos que conocer los anexos y contenido.

La también: Constitucionalistas difieren sobre si acuerdo con EE. UU. debe ser enviado al Congreso

No me quiero anticipar a algo que no he visto, lo que le digo al presidente Jimmy Morales es que deje de estar haciendo acuerdos a espaldas de los guatemaltecos porque está cometiendo errores y torpezas.

Se lo he dicho, sigue siendo torpe en sus decisiones y además de torpe irresponsable y el otro candidato diciendo que es un acuerdo que tal vez no es tan malo.

Entonces nosotros como proyecto político y partido con una bancada en el Congreso tomaremos la decisión que sea más conveniente para el país y la demanda de la población.

¿Hay partidos que puedan compatibilizar con la agenda de la UNE?

La solución del país no son ideologías, siempre he dicho que las soluciones deben ser pragmáticas, por eso va a depender de cuáles son las prioridades el año entrante.

Nosotros tenemos una agenda legislativa con base al plan de Gobierno, que es parte de la propuesta, nosotros entraríamos a hablar con otras bancadas para llegar a acuerdos.

Incluso he planteado al ganar las elecciones invitar a un gran acuerdo nacional. Necesitamos gobernabilidad, el país no necesita más confrontación y polarización, necesitamos acuerdos mínimos y lo he planteado en las visitas a cámaras de empresarios y con otros sectores para que el país avance.

A propósito de propuesta, ¿por qué no la hemos visto en debates?

El último debate al que me invitaron mandé una carta y fui clara en decir que las condiciones las habían cambiado tres veces e hice pública la carta que envié a la Asociación de Gerentes de Guatemala, e incluso denuncié que hace cuatro años ellos le habían dado las preguntas a Jimmy Morales.

Lea también: Jimmy Morales confirma que firmará acuerdos con Estados Unidos

¿Dónde está el balance de los programas sociales?

Los detractores son el otro candidato, que anda diciendo un montón de campaña negra con respecto a eso, pero es falta de conocimiento de nuestra propuesta en el eje de protección social.

Realmente los programas funcionaron y responden a una política de protección social, educación y salud, obviamente hay que agregarle el componente de la productividad.

Lo más importante es darle trabajo a la gente. Claro, pero hay personas en este momento que se están muriendo de hambre que no tienen ni para comer, gente que gana menos del salario mínimo en el campo. Esa gente necesita un apoyo social, cuál es el programa que más funcionó en el Gobierno de la UNE, las transferencias condicionadas donde se tenían que cumplir las dos corresponsabilidades, el componente de salud y educación.

¿Cómo se operativizan los programas sociales?

Nunca dije que el programa social era sustituto de trabajo, siempre el trabajo le da dignidad a la persona y la sostenibilidad al programa social.

Hay que capacitar a esa persona, tiene una temporalidad, no puede ser eterno, era de 10 años. Si hubieran prevalecido esos programas en el Gobierno del Partido Patriota y en este Gobierno, de que ratos esas familias se hubieran graduado y hubieran tomado el siguiente paso que es la solidaridad productiva, que estamos enfatizando ahora.

¿Pero cómo se hace?

Tenemos un presupuesto de Q87 mil millones, la UNE tuvo uno de Q48 mil millones y pudimos apoyar a casi un millón de mujeres, se trabajó con Q40 mil millones menos, con eficiencia y transparencia.

¿Se crearán más programas sociales?

Lo estamos viendo en el tema de productividad. Tenemos dos propuestas en la generación de empleo, tenemos que ver cómo hacer alianzas y trabajar de la mano con los empresarios, porque son ellos los que generan empleo, no es el Gobierno.

Lea más: Este es el acuerdo migratorio firmado entre Guatemala y Estados Unidos

Lo que se tiene que hacer es hacer eficiente su ejecución presupuestaria, porque si no ejecuta también se deprime la economía, las dos cosas van de la mano y obviamente hay que generarle las condiciones al empresario para que cree empleo.

Apoya modelo autónomo

Al ser cuestionada respecto de las razones que tendría para no renogociar un modelo como el de Cicig, la candidata dijo que habría que hacerlo con el Congreso, y aseguró que no lo ve tan fácil.

Torres recordó que a pesar de que el convenio concluye en septiembre, la UNE está comprometida en la lucha contra la impunidad; sin embargo, dijo que no debe ser una responsabilidad de solo políticos sino de toda la ciudanía.

Lo que hacemos, dijo, es invitar a la reserva moral del país. La comisión tiene que ser independiente y ya trabajamos en el modelo técnico para tener funcionando esta comisión a partir de enero.

“Queremos que sea ley para que tenga dientes y garras”.

Respecto de a que dependencia respondería, indicó que debe ser independiente y autónoma y que los fondos podría provenir de apoyo internacional, “pediríamos acompañamiento de los países amigos”, dijo.

Agregó que estas deberá trabajar de la mano con el MP, para que sea querellante adhesivo a la hora de hacer una denuncia, además de que debe ser aprobada por el Congreso.

Lea además: Trump consideraría prohibir que guatemaltecos viajen a Estados Unidos

Respecto de cómo su gobierno podría recuperar la credibilidad con calificadoras después de romper con la Cicig, la candidata indicó que la comisión debe trasladar esas capacidades al MP y así, recupere esa confianza.

Torres agregó que aún detallan la estructura de la comisión para hacer un planteamiento formal y serio al ganar la presidencia.

Respeta decisiones de CC

Respecto de los casos de empresas mineras suspendidas por la Corte de Constitucionalidad, Torres señaló que gusten o no, los gobernantes no deben tener injerencia en las decisiones de esa corte, pues se debe respetar la independencia de poderes.

Añadió que se debe buscar que se apruebe el acuerdo 169 de la OIT, según ella, solicitada por los empresarios. “Esa normativa, que la misma Corte —CC— mandó al Congreso a que se reformara”, a fin de que funcione y se tenga reglas claras que permitan que los negocios avancen, expresó.

Lea también: Trump: Estamos considerando algo muy severo respecto a Guatemala

Señaló que, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de enviar esa propuesta al Congreso, pero este aún no la ha pasado y se tendrá que tomar una decisión al respecto.

Señaló que si el convenio 169 es aprobado y avalado por la CC se debe resolver de acuerdo con este el asunto de las consultas populares, pero sin una normativa se deben acatar las decisiones de esa corte.

Consultada sobre si otorgaría licencias mineras, la candidata expresó que respetará las decisiones de la población, “si la gente lo quiere”.

Añadió que el problema de la minería es que no hay reglas claras y la población se queja por lo bajo de las regalías que pagan esas empresas.

“Nuestra propuesta es que las regalías, en todo caso, si la gente está de acuerdo”, es que la población se beneficie de estas. “Según estudios de opinión, el 80% de la población no quiere la minería, entonces hay que regular y respetar la decisión de la población”, dijo.

Contenido relacionado

> Amenazas de Trump influenciarían la postura de diputados

> Excancilleres dicen que amparo es sobre procedimiento

> Torres y Giammattei consideran nuevo acuerdo con EE. UU como oscuro y falto de transparencia