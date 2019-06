“No hubo fraude electoral” en resultados, reporta misión de la OEA

Bueno, si si si hubo fraude electoral, por ejemplo en una escuela de chinautla estaban dando las boletas ya marcadas a favor de la alcadesa que es de la familia medrano esta gente ha robado por muchos años a este municipio y volvio a quedar aunque mucha gente no voto por ella que casualidad que ella volvio a quedar, claro habia gente en la mesa las cuales estaban metiendo la boletas ya marcadas a favor de la ladrona medrano y cual es el motivo de hacer este tipo de cosas, que la ladrona les da regalos, buenos puestos de trabajo y dinero en disque forma de ayuda, lamentablemente muchos guatemaltecos traicionan a la patria, Prensa libre deverian de investigar estos casos que muchos no se atreven a decir y hacer publicos para que no haya mas de lo mismo.