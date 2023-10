Nuevo ministro de Gobernación deberá atender presiones para retirar bloqueos, sugieren expertos

El nuevo ministro de Gobernación, Byron René Bor Illescas, deberá enfrentar una cartera que según especialistas, hizo compras de equipos de seguridad de mala calidad y retrocedió en la dignificación y preparación de los agentes policiales, pero principalmente, deberá atender las presiones de autoridades gubernamentales para retirar los bloqueos, lo cual no hizo David Napoleón Barrientos y que significó su renuncia.

Para el extitular del Ministerio Gobernación (Mingob) Carlos Menocal, no se trata de unos meses de gestión y desde el inicio del actual gobierno se ha notado una debilidad institucional en la Policía Nacional Civil (PNC), porque no se continuó con la reforma policial, y aunque el proyecto fue “engavetado”, desde el gobierno de Jimmy Morales, Barrientos no tuvo la intención de pedir más presupuesto para continuar con proyectos similares.