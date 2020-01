Qué arrancaron, qué se llevaron y qué dejaron en la oficina de Casa Presidencial, según Giammattei

Alejandro Giammattei recién cumple dos días al frente del gobierno y ha encontrado algunas sorpresas en la oficina de la Casa Presidencial.

Durante una conferencia de prensa al final de la presentación de la Política General de Gobierno 2020-2024 en el Palacio Nacional, el presidente informó sobre varios temas, entre ellos la situación en la que recibió la oficina de la Casa Presidencial.

“De repente y les comparto la forma en la que me dejaron la oficina en la Casa Presidencial, en donde arrancaron las cosas que había en la pared, no las quitaron, las arrancaron, dejaron hoyos”, dijo Giammattei.

Agregó que dejaron algo de papel en la oficina, pero fue un rollo de papel higiénico.

El mandatario expresó que tienen fotografías y videos de las condiciones en las que dejaron la oficina.

En cuanto a los anexos del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) entre Estados Unidos y Guatemala, que arrancó en noviembre de 2019, Giammattei dijo que no los encontraron en Cancillería, porque no habían dejado mucho allí.

Denunció que el miércoles 15 de enero quisieron aparentar que la exministra, Sandra Jovel, había entregado el cargo al nuevo canciller Pedro Brolo, cosa que no fue cierta, porque solo entregaron un acta.

Por su parte, la excanciller Jovel publicó un tuit en el que menciona que no llegó a la entrega del cargo pues la Directora General le dijo que no fuera.

Dada las declaraciones hechas por el señor Presidente el día de hoy y sin el afán de politizar y crear polémica, me permito informar que ayer la Directora General me instruyó no presentarme a la Cancillería. Adjunto comunicación. pic.twitter.com/toXCTmJRSU

— Sandra Jovel (@sandrajovel6) January 16, 2020