“Quiero agradecer profundamente”: Alejandro Giammattei se proclama ganador de las elecciones

Por un lado me alegra que al menos la tarantula no gane, y por otro me deceptiona la gente, si no querian a ambos candidatos para estas elecciones porque demonios muchos no votaron en la primera vuelta electoral? Nuestro deber es ir votar y hacer un cambio para Guatemala pero por lo visto y oído a muchos les es indiferente el futuro dd nuestro país !!! Osea yo no los entiendo, a mi tampoco me gusta Giammatei , pero lo prefiero a el que a la tarantula Torres!! Puedo entender que en esta vuelta muchos no votaron, pero en la primera vuelta hicieron lo mismo y por ese error es que Torres y Giammatei quedaron como candidatos !!! No los entiendo, nadie quiere nada, ni esta de acuerdo con nada ; Entonces? Como quieren que Guatemala se convierta en un país que prospere , que sea libre, que sea justo si nadie aporta ni ayuda a mejorarlo . Quieren un cambio para Guatemala pero a la hora de tener que hacer el cambio nadie hace nada