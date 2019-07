Revisión de actas continúa este martes, UNE y Vamos retoman campaña

Fiscales de los partidos políticos y autoridades del Tribunal Supremo Electoral siguen con la revisión de actas electorales en el Parque de la Industria. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El proceso de cotejo de las actas digitadas iniciado la semana pasada continuará hoy en el Parque de la Industria, con 26 mesas habilitadas, 23 de ellas para la revisión de resultados en la elección de diputados distritales, una para la elección presidencial, otra para diputados por lista nacional y una última para el Parlamento Centroamericano. Esta verificación es independiente del proceso llevado a cabo por las juntas electorales departamentales, las cuales tienen la función de declarar el resultado y la validez de los comicios en sus jurisdicciones.

Las tareas de revisión comenzaron luego de la controversia por inconsistencias en la sumatoria de resultados en el sistema informático del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Aunque los resultados oficiales parten de las juntas receptoras de votos y están sujetas a revisión e impugnación ante las juntas electorales departamentales, las denuncias en redes sociales y ante medios de comunicación alentaron un proceso de cotejo.

El presidente del TSE, el magistrado Julio Solórzano, ratificó en conferencia de prensa este lunes que el cotejo de actas es para dar certeza a la población, pero que el TSE “solo se puede basar única y exclusivamente en la documentación electoral (proveniente de los órganos electorales temporales)”. Hizo referencia a que los resultados que oficializa el tribunal provienen únicamente de las actas de revisión final de escrutinios.

A la controversia se sumó el Ministerio Público con un allanamiento al departamento de informática del TSE la semana pasada. La Fiscalía de Delitos Electorales informó que realizará su propia verificación con una copia de las actas físicas del TSE. Mientras tanto, representantes de los dos partidos que se enfrentarán en segunda vuelta, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el partido Vamos, coinciden en pedir celeridad al TSE y que se siga con los procesos establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos para la adjudicación de los puestos de elección donde no haya controversia.

Preocupa apatía

Para el fiscal nacional del partido Vamos, Mario León, la controversia entorno al cotejo de actas no ha sido beneficiosa para el proceso electoral. “Nosotros como partido nuevo estamos siendo afectados. Nuestra fortaleza, como lo muestran los resultados, se encuentra en el área urbana y todo esto lo que crea es incertidumbre, malestar y molestia”, apuntó León.

El fiscal de Vamos añadió: “Nos preocupa que esto pueda despertar apatía en el electorado, sobre todo en el área urbana, que es nuestro fuerte. Sabemos que en el área rural tradicionalmente se ha motivado el voto con bolsas de alimentos, con regalos”.

Según los resultados de los comicios del 16 de junio, el candidato presidencial de Vamos, Alejandro Giammattei, lideró la elección presidencial en los departamentos de Guatemala y Sacatepéquez; obtuvo el segundo lugar en otros nueve departamentos, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Santa Rosa, Sololá y Suchitepéquez, así como el tercer lugar en otros nueve departamentos.

Este lunes el TSE oficializó que Giammattei obtuvo 608 mil 83 votos, alrededor de medio millón menos que su rival en segunda vuelta.

“Desearíamos que la revisión (de actas) se hiciera a la brevedad posible ante la incertidumbre de algunos ciudadanos, aunque el TSE a través de su magistrado presidente Julio Solórzano, ya ha indicado que este cotejo no es vinculante”, manifestó León. El fiscal de Vamos indicó que se presentarían este martes a las nuevas mesas de cotejo los fiscales distritales de su partido para verificar los datos.

“La dirigencia nacional nos encargaremos del cotejo de las actas de diputados por Lista Nacional, Parlacén y elección presidencial, mientras que los fiscales distritales y los secretarios departamentales de sus respectivos distritos, ya que ellos los conocen mejor”, afirmó León.

El fiscal nacional agregó que Giammattei ha continuado su contacto con dirigentes departamentales. “Ha mantenido el contacto con líderes de los poderes locales, pero esta falta de campaña sí nos afecta porque la gente puede perder interés en el proceso y ya no salir votar, ese voto es el nuestro”, destacó León. Giammattei visitó el domingo último Petén.

Controversia es urbana

Por su parte, para el fiscal nacional de la UNE, César Romano, la controversia por el cotejo de actas es un problema concentrado en sectores urbanos. “Aquí son más las voces urbanas en redes sociales y medios de comunicación donde hay descontento. Todo empezó con las declaraciones de (Edmond) Mulet (candidato de Humanista), (Estuardo) Galdámez (candidato de FCN-Nación) y la irresponsabilidad del presidente (Jimmy Morales), cualquiera se da cuenta que son los grandes perdedores”, expresó.

De acuerdo con Romano, el voto de la UNE “es demasiado disciplinado”, por lo que no considera que lo afecte la discusión sobre inconsistencias en la sumatoria de algunas actas electorales. “El cotejo de mesas es una situación para bajar la incertidumbre, pero la asignación de los cargos y el proceso en general es un tema jurídico electoral que debe continuar con los tiempos normales. Cualquier alteración puede resultar en denuncias contra el TSE”, señaló el fiscal nacional de la UNE.

La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, según los resultados de los pasados comicios, obtuvo el primer lugar en 17 de 22 departamentos, mientras que ocupó el segundo lugar en un departamento, Totonicapán, y el tercero en tres departamentos, Guatemala, Chimaltenango y Sololá. En total Torres alcanzó 1 millón 112 mil 939 votos válidos.

Para Romano la revisión de actas, en todo caso, no tendrá efectos para la elección presidencial. “Las inconsistencias están en algunos distritos electorales donde hubo más de 20 partidos en contienda. De los 23 distritos electorales solo en seis no hay arriba de 20 partidos participando, este es un tema realmente informático, no de alteración de resultados”, afirmó el fiscal nacional de la UNE.

Resaltó como garantía del proceso electoral la participación de más de 100 mil integrantes de las juntas receptoras de votos, la asistencia de los fiscales de los partidos en el escrutinio y los procesos de impugnación de resultados en las juntas electorales departamentales. “Como fiscal puedo impugnar si veo irregularidades, pero como partido si yo no nombro fiscales es inconsistencia mía, tiene que haber un sustento legal. Las audiencias de revisión concluyeron el viernes de la semana pasada (21 de junio)”, dijo Romano.

El domingo Torres concluyó su gira de agradecimiento a los dirigentes departamentales del partido, indicó Romano. Esta gira incluyó visitas a los departamentos de Petén, El Progreso y Zacapa. Romano instó al TSE a “acelerar y cumplir los tiempos establecidos en ley” para la oficialización del resto de resultados.

