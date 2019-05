Roberto Arzú y el guiño a la vieja política guatemalteca

Roberto Arzú, candidato presidencial por la coalición Partido de Avanzada Nacional (PAN) y Podemos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 27 de abril del 2018 murió Álvaro Arzú Irigoyen, y significó la muerte del patriarca del caudal político de la familia Arzú.

El suceso abrió la incertidumbre de quién heredaría la fuerza y poder político del ex presidente de la República de Guatemala y cinco veces alcalde de la capital más grande de Centroamérica.

Álvaro Enrique, el mayor de los dos hijos del segundo matrimonio de Álvaro Arzú, ya había recibido más que un empujón en su carrera política, y ganó un escaño en el Congreso por el Partido Unionista en el 2015 y logró retener la presidencia de ese organismo por los últimos dos años, pero no sería el único en recibir la herencia política.

Más conocido mediáticamente por su incursión en el futbol nacional, pero sin rozarse directamente con las esferas políticas, de manera pública, Roberto Arzú García-Granados, el primogénito del primer matrimonio del exalcalde Arzú, se alzó a finales de 2018 como la cara visible del Partido de Avanzada Nacional (PAN), en una versión muy alejada de la que fundó su padre y donde el mismo Roberto participó en grupos de jóvenes en los años 90.

Su imagen en la campaña electoral, la cual empezó a gestar entre 2015 y 2016, descansa sobre la proyección de su padre, con la constante inclusión en su discurso del legado político del gobierno de Álvaro Arzú, cuyas decisiones vinculadas a los sectores económicos, son utilizados por Roberto como punto de apoyo de sus ofrecimientos.

Lea más: A la calle y a convencer, la estrategia de los partidos a cuatro semanas de las votaciones

De hecho, su propuesta de generación de empleo —promete 1 millón de plazas—, una exoneración de impuestos a medicinas, entre otros, es vista por sectores académicos como promesas populistas, difíciles de concretar.

Para postularse a la Presidencia, Roberto Arzú se hizo aliado del partido Podemos, una organización nueva en su creación, pero que aglutina entre sus candidatos a diputados a personajes con vínculos estrechos con los partidos Patriota y Libertad Democrática Renovada (Líder), quienes previamente se habían agrupado en el Movimiento Reformador, un partido político creado por Alejandro Sinibaldi cuando aún aspiraba a competir por la Presidencia, en el 2015.

Al primogénito de Arzú Irigoyen por sí solo no es posible ubicarlo en una corriente política específica; en cambio, sí se logra un perfil del presidenciable si se analiza a cada partido que apoya su candidatura.

El legado de Sinibaldi

Podemos es el nombre más reciente para el Movimiento Reformador (MR), antes Partido Laboralista. En el 2003, el MR hizo alianza con el Partido Patriota y el Partido Solidaridad Nacional para llevar a la Presidencia a Óscar Berger. El empresario Jorge Briz, quien era parte del partido en ese entonces, se desempeñó como canciller de Berger hasta el 2006, cuando el MR formalizó su retiro de la alianza y su desaparición de la política hasta la llegada de Sinibaldi.

Lea también: Así se debe entender el fallo de la CC en el caso de Sandra Torres

En mayo del 2015, el MR pidió públicamente a Alejandro Sinibaldi ser su presidenciable, antes que el entonces ministro de Comunicaciones estuviera ligado al caso Construcción y Corrupción. Hasta ahí la organización política se decía independiente, sin embargo, la declaración de la ex secretaria privada de Sinibaldi, Anelisse Herrera, en calidad de colaboradora eficaz de la Fiscalía, confirman la compra del partido y de varios diputados que luego dieron su apoyo a diversas acciones adversas a la lucha anticorrupción que realizó el Ministerio Público y la Comisíón Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“En esa época, a finales del 2014 y principios del 2015, es que empiezo a escuchar que él —Alejandro Sinibaldi— decide que va a comprar otro partido, que va a tener otro partido político como un plan B —en ese momento aún se perfilaba como el presidenciable del Partido Patriota—, y este partido político resultó que era el MR, y quien hace la negociación es el señor Alejandro Sinibaldi juntamente con Rubén Mejía”, relata a la fiscalía Anelisse Herrera.

El partido, según la colaboradora eficaz, participó con listados de diputados sin mucha importancia porque el objetivo era que, al asumir la octava legislatura, los parlamentarios del PP formaran parte del MR. Así, el 14 de enero del 2016 el diputado Boris España se presentó junto a otros diputados, la mayoría tránsfugas del Partido Patriota, Todos y el aún vigente Líder, como un nuevo bloque en el Congreso.

La colaboradora eficaz, en su testimonio, también señala al exdiputado patriotista José Fernández Chenal como el operador de Sinibaldi para comprar diputados, a quienes se les habría pagado hasta Q600 mil en efectivo para sumarse al proyecto de Sinibaldi.

Lea además: CC retira finiquito a cuatro candidatos a alcalde

Entre los diputados del nuevo bloque parlamentario MR estaban Alicia Dolores Beltrán, Aracely Chavarría, Marco Antonio Orozco, Oswaldo Iván Arévalo, Ronald Sierra, Estuardo Galdámez —actualmente presidenciable de FCN-Nación—, Arístides Crespo y Manuel García Chutá, ambos en prisión por el caso Plazas Fantasma. También se sumaron Luis Hernández Azmitia, que fue viceministro de Desarrollo Social del PP y a quien el TSE prohibió su reelección por tránsfuga; José Alejandro de León, exlíder, y Alejandra Carrillo.

En febrero del 2019, el partido Podemos anunció la alianza con el PAN para impulsar la candidatura de Roberto Arzú. En el Listado Nacional para el Congreso de Podemos figura Valentín Gramajo, quien fue uno de los brazos fuertes en el Congreso durante el gobierno del Partido Patriota, del cual fue fundador junto a Otto Pérez Molina.

El nuevo PAN

Manuel Conde Orellana es el actual secretario del Partido de Avanzada Nacional (PAN), la organización política más longeva del país, por nombre, aunque desde su fundación en 1989 por un grupo encabezado por Arzú Irigoyen a la fecha ha cambiado de dirigentes.

El PAN logró tres escaños en el Congreso en el 2015. Además de Conde Orellana, también llegaron al Parlamento Fernando Linares-Beltranena y Eduardo Zachrisson, quienes no tuvieron más espacio en los listados para renovar sus curules en las presentes elecciones.

Le puede interesar: El voto huérfano de Ríos y Aldana busca por quién votar para la Presidencia

Durante la legislatura actual, Conde Orellana y Linares-Beltranena han sido ligados al oficialismo, al menos en intereses particulares. En el 2018, Conde Orellana fue uno de los candidatos a dirigir el Congreso con el apoyo de FCN-Nación, sin que se llegara a concretar la planilla. Antes, el diputado y secretario del actual PAN apoyó desde la comisión específica para el análisis de la iniciativa 5311, Ley de Aceptación de Cargos, una reforma al Código Penal que fue presentada por la Corte Suprema de Justicia y sobre la cual se generó un temor de generar impunidad y beneficiar a exfuncionarios ligados a casos de corrupción.

Linares-Beltranena fue parte activa del movimiento desde el Congreso en contra de la Cicig. En febrero pasado, presentó una iniciativa de ley para anular el convenio de la Comisión.

Personas cercanas a la organización política aseguran que el PAN no tiene la fuerza económica para competir y, como hasta ahora, se conformará con algún espacio en el Congreso, por lo que precisaba de una alianza estratégica, la cual encontró en Podemos.

Nexos con Morales

Además de los partidos que lo apoyan, Roberto Arzú también ha sido cercano al gobierno de Jimmy Morales. Incluso ocupó un puesto en la actual administración.

Lea más: Con presencia de Morales y breve mención a la Cicig fue el primer informe de la fiscal general

En agosto de 2017, tan solo dos días después de que Morales declarara non grato el jefe de la Cicig, Álvaro Arzú manifestó públicamente su apoyo al mandatario, lo cual, en el tiempo, significaría una alianza política que colocó a los dos hijos del entonces alcalde capitalino en una posición privilegiada de poder.

Tras meses si aparecer en la palestra pública, Roberto Arzú resurgió en el gobierno de Jimmy Morales y se reconoció como el promotor del comercio entre Guatemala y Sudamérica, en septiembre el 2017.

El nombramiento de Roberto Arzú como promotor comercial era “ad honorem”, pero fue interpretado por algunos sectores como un agradecimiento al alcalde Arzú, quien ya endosaba los favores políticos a beneficio de sus hijos. Ese cargo oficial le permitió a Arzú García-Granados acercarse a funcionarios de varios países, incluso con el presidente de Argentina Mauricio Macri.

El ahora presidenciable por PAN-Podemos explicó a través de sus redes sociales en el 2017 que sus negocios incluían abrir mercados para el país, entre estos una ruta aérea con Aerolíneas Argentinas, sin que se concretaran los resultados.

Lea también: Secretario General de OEA anuncia que sostuvo una reunión con Zury Ríos

Arzú García-Granados ya tenía relación con empresarios argentinos, específicamente la farmacéutica Distrifarma, que llegaron al país en enero del 2016 y a cuya ceremonia de presentación asistió el ahora candidato y su esposa.

Juan José Rendón, un estratega político que este año le ganó en Miami una demanda a Roberto Arzú por incumplimiento del pago de un contrato por asesoría política, en una entrevista concedida al medio No-Ficción, asegura que “él estaba recaudando el dinero de fuera. Y la complicación es de un señor que es dueño de una farmacéutica muy importante en Argentina”. El estratega, quien reclama una cantidad millonaria, también asegura que “Arzú no tiene nada a su nombre. No tiene ingresos de ningún tipo, no tiene salario, no tiene mesada, la familia no le da nada, él no tiene activos y no tiene depósitos a plazo fijo, ni acciones, ni nada”. Esto al referirse a las dificultades que podría tener para cobrar su reclamo.

Cerca de la TV

Las frecuencias de televisión abierta de Guatemala están en manos del empresario mexicano Ángel González, un personaje que ha sido cercano a varios gobiernos del país. Su esposa, Alba Lorenzana, incluso, está vinculada con el caso de financiamiento ilícito al Partido Patriota y se encuentra prófuga desde el 2016.

Lea más: Finiquito de Thelma Aldana enfrenta a Semilla, Todos y Guatemala Inmortal en la CSJ

Roberto Arzú se reconoce como amigo de Ángel González, y según ha dicho en entrevistas su relación comenzó “con la transmisión de los juegos de fútbol nacional”, cuando él era presidente del club Comunicaciones. “Trabajamos para darle una exposición al deporte, y lo considero alguien muy especial, quien me ha dado buenos consejos”, dice Arzú García-Granados.

Sin embargo, un informe publicado en abril por Mirador Electoral, realizado por Asociación Desarrollo, Organización, Servicios y Estudios Socioculturales (DOSES), da cuenta que Arzú es el segundo candidato que más infomerciales -noticias con más contenido propagandístico que periodístico— ha recibido en los canales de televisión abierta propiedad del consorcio Albavisión, cuyo dueño es González.

*Nota del editor: La versión original fue modificada y se le agregó el último informe de Mirador Electoral, donde se detalla la cantidad de infomerciales que ha recibido Roberto Arzú desde el 1 de enero al 30 de abril del 2019. El informe lo distribuye mensualmente Mirador Electoral, tomando como base el monitoreo de contenidos en los principales espacios noticiosos del país.

Contenido relacionado

> ¿Quiénes serán las nuevas Thelma Aldana y Zury Ríos? Así se presentan los candidatos tras la salida de ambas

> Qué partidos han gastado más en la campaña

> Hijo de Jafeth Cabrera no irá como candidato a diputado