Sectores piden gobernabilidad en Izabal, luego de que se decretó estado de Sitio

Imagen satelital de El Estor, Izabal. (Foto Prensa Libre: Google)

A partir de este jueves 5 de septiembre, después de que el Ejecutivo decretó estado de Sitio en 21 municipios de cinco departamentos, las garantías constitucionales están suspendidas en varios municipios de cinco departamentos del país lo que refleja el nivel de violencia e ingobernabilidad en el área rural, según los empresarios organizados y la Procuraduría de los Derechos Humanos, consultados luego de la conferencia ofrecida por el mandatario Jimmy Morales, junto al consejo de ministros.

LE PUEDE INTERESAR Jimmy Morales decreta estado de Sitio en municipios de cinco departamentos Irving Escobar 4 de septiembre de 2019 a las 03:13h

Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), indicó vía telefónica que el sector privado señaló en reiteradas ocasiones la ingobernabilidad en El Estor, Valle del Polochic, a través de grupos de narcotráfico que causan conflictividad.

“Lo ocurrido ayer -con los elementos del Ejército- es lamentable, nos solidarizamos con las familias de las víctimas. El estado de Sitio es congruente y correcto”, indicó Tefel.

El empresario indicó que esa falta de gobernabilidad y alta presencia de narcotráfico en el Valle del Polochic retrasa el desarrollo del departamento y de todo el país porque no se aprovecha el potencial de esa región.

“El estado de Sitio es temporal, esperamos que sea mientras se logra ubicar a los soldados desaparecidos y capturar a los responsables”, dijo Tefel.

Lea también: Rescatan cadáveres de soldados entre tensión en Izabal

El #MinisterioPúblico procesará escena en Semuy II, El Estor, #Izabal, luego de los hechos registrados la noche de ayer.

Se tiene conocimiento preliminar de 3 integrantes del Ejército de Guatemala fallecidos en el lugar, información que será verificada. pic.twitter.com/WYvokYBJkv — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 4, 2019

Por su parte, Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, lamentó los hechos de violencia en Izabal y en todo el país.

“La violencia siempre es preocupante, de donde venga, y siempre es condenable que mueran soldados o campesinos. Toda violencia es mala”, indicó el religioso.

De Villa indicó que el problema de narcotráfico está presente en todo el país, pues así como hay comunidades que protegen a los narcotraficantes también “hay gente que quería ser presidente y ahora está presa por narcotráfico”, afirmó.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, coincidió en que la falta de gobernabilidad en Izabal “no es de ahora, sino históricamente”.

#Petén | Educadora de la Auxiliatura Municipal de la Libertad, habló sobre #DerechosHumanos y el acceso a la #InformaciónPública con estudiantes de la Escuela Oficial Urbana Mixta Virgilio Rodríguez Macal, en Sayaxché. #EducaciónEnDDHH pic.twitter.com/RQDV0F2N8H — PDH Guatemala (@PDHgt) September 4, 2019

Lea también: Tres muertos en emboscada de narcos a patrulla del Ejército en El Estor

“El Estado ha abandonado a las poblaciones rurales mayoritariamente indígenas donde la población sólo conoce su cara represiva a través del Ejército y la Policía Nacional Civil, no así de educación, salud, nutrición, vivienda y trabajo digno”, afirmó.

Rodas indicó que el Ejecutivo, al decretar estado de Sitio, debe ser cuidadoso en no vulnerar los derechos humanos de la población, cuyo tratado de protección no puede ser suspendido. Además, “que no se convierta en práctica reiterada el decretar estados de excepción y no desnaturalizar así su finalidad”, subrayó.

A partir de este miércoles, el magistrado de conciencia actuará de ofició para que “durante el régimen de excepción se mantengan garantizados los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida”, según el artículo 16 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos y del Procurador de los Derechos Humanos.

Contenido relacionado

Localizan avioneta, drogas y capturan a varios mexicanos en Petén

Ministerio de Defensa: compra de aviones Pampa III sigue en análisis

Veintidós aeronaves han sido abandonadas en pistas clandestinas este año