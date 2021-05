“Son necesarias”: Funcionarios de Estados Unidos se pronuncian luego de que la CC revocara amparos sobre Ley de Oenegés de Guatemala

La subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU, Julie Chung, y el congresista Albio Sires, representante del octavo distrito de Nueva Jersey, utilizaron sus cuentas de Twitter para referirse a la Ley de Oenegés en Guatemala.

El pasado miércoles 12 de mayo la CC declaró, por unanimidad, sin lugar los amparos que estaban en suspenso en contra del Congreso de la República y el presidente Alejandro Giammattei, por la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 4-2020, Ley de Oenegés.

Mientras las autoridades sostienen que hay necesidad de fiscalizar las oenegés y hacer más robustas las sanciones, la sociedad organizada señala que esta podría convertirse en una herramienta de control gubernamental que atenta contra la libertad de reunión y permite que estas puedan ser anuladas de forma unilateral.

Chung escribió en su cuenta de Twitter que “La sociedad civil y las ONG son socios importantes para abordar los desafíos de la desigualdad, el estado de derecho, la inseguridad, los abusos de los derechos humanos y la pobreza en Guatemala”.

Agregó que “su plena participación es necesaria para seguir construyendo un futuro democrático y próspero para el pueblo de Guatemala”.

La publicación de la funcionaria de Estados Unidos fue retuiteado por la cuenta oficial de la embajada de ese país en Guatemala.

Civil society and NGOs are important partners to address challenges of inequality, rule of law, insecurity, human rights abuses, and poverty in Guatemala.

Their full participation is necessary to continue building a democratic and prosperous future for the people of Guatemala.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 13, 2021