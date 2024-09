Tensa ronda de repreguntas marca interpelación al ministro de Gobernación Francisco Jiménez

La jornada que empezó con la conmemoración por los 203 años de independencia finalizó con una tensa sesión plenaria por las repreguntas de la diputada Sandra Jovel al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, como parte de la interpelación a la que está sometido en el Congreso por la incidencia criminal en el país.

Este jueves se finalizó con la ronda de las 20 preguntas básicas, pero luego se abrió el espacio para las repreguntas, y a pesar de que existía un listado previo, Jovel se reservó el uso de la palabra y continuó haciendo más interrogantes.

Esta fase se tornó tensa, debido al tipo de interrogantes planteadas por Jovel relacionadas con la cárcel de Masagua, Escuintla, pistas clandestinas, compra de seguros, entre otros temas, que llevaron a que en reiteradas ocasiones Jiménez le pidiera replantearlas por considerar que eran poco claras y contenían valoraciones o suposiciones.

“Este no es un examen de tesis o un examen de derecho para que me haga una pregunta de ese tipo”, respondió Jiménez luego de que Jovel le cuestionara si conocía el artículo 54 de la Ley de Contrataciones del Estado, haciendo referencia a dudas sobre las enmiendas por los plazos referentes a la construcción de la cárcel de Masagua, Escuintla, entre otros señalamientos.

Mientras tanto, la oposición exigía a la Junta Directiva que se llamara al orden al titular de la cartera del Interior para que respondiera.

“No hay asunto del ámbito de un ministerio que no puedan los diputados investigar, mediante la interpelación, lo dice la ley, por el amor de Dios, ¡lean, lean! (…) la interpelante (Jovel) lo está solicitando, que el otro (Jiménez) no quiera dar las respuestas es algo a lo que está obligado y si no sabe responder que presente su renuncia”, expuso el diputado Héctor Aldana, del bloque Vamos.

A su vez, los diputados oficialistas abogaban porque Jovel se apegara a los temas específicos de la interpelación.

“Hemos escuchado preguntas que son de carácter administrativo y esas preguntas no tienen que ver con la solicitud que se hizo originalmente”, reclamó la diputada independiente del Movimiento Semilla, Andrea Reyes.

La Junta Directiva le dio la razón y el primer vicepresidente del Congreso, Darwin Lucas, le pidió a Jovel que replanteara sus preguntas.

Luego de varias de las repreguntas se rompió el quorum y se levantó la sesión, por lo que el próximo jueves se retomará la interpelación con la serie de nuevas interrogantes, mientras tanto, cuatro ministros más esperan turno para sus juicios políticos en el Congreso.