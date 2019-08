TSE condena campaña negra, desinformación y garantiza un proceso transparente

Los magistrados del TSE en su última conferencia previó a la segunda vuelta presidencial. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Solórzano condenó la campaña negra que hay en las redes sociales contra los candidatos a la presidencia Sandra Torres y Alejandro Giammattei, al indicar que estos procedimiento deberían ser desechados, porque solo tienden a perjudicar al proceso electoral.

“Obviamente se rechaza, es los menos propicio y lo menos oportuno para un proceso electoral, definitivamente estas formas son y deberían de ser desechadas, porque solo tiende a perjudicar y a disminuir la credibilidad de los ciudadanos. Les hago un llamado a los ciudadanos para que no les pongan mucha atención a estas fórmulas que utilizan, no necesariamente personas o sectores interesados, sino todo lo contrario, personas que tengan el menor interés de que se realice un proceso electoral en Guatemala”, refirió Solórzano.

El magistrado presidente también señaló que no es posible que se crea todo lo que se publica en las redes sociales, ya que estás están siendo utilizadas para generar desinformación, esto respecto a mensajes que han circulado en redes sociales sobre una supuesta prohibición de utilizar ropa de colores que podrían apoyar a un candidato en específico.

“Es imposible que haya una limitación a un derecho constitucional como lo es el ejercicio del sufragio y que eso dependa de la vestimenta, en ningún momento se ha prohibido, es el mal uso de las redes sociales para desinformar, ya hicimos la aclaración y no tiene nada que ver, ni se le señala a ningún miembro de junta, sería imposible jurídicamente decirle a los ciudadanos como vestirse para el ejercicio del sufragio”, añadió.

Solórzano también garantizó un proceso transparente con la realización de otro simulacro al sistema de resultados preliminares.

“El software que se utilizara para la segunda vuelta funcionó, inclusive hoy se realizó otro simulacro interno y todos los elementos para ejercer el sufragio están y solo depende de los guatemaltecos y guatemaltecas asistamos a los centros de votación”, refirió.

En ese sentido, Solórzano dijo que toda la documentación electoral, útiles y enseres ya se encuentran en todos los municipios para que todas las juntas receptoras de votos inicien el proceso de la recepción del ejercicio del sufragio.

Sin acreditar fiscales informáticos

El presidente del Tribunal también dijo que las dos organizaciones políticas no enviaron los listados con la totalidad de sus fiscales informáticos, pero que todos listados fueron remitidos a las juntas electorales departamentales, municipales y sobre todo a los coordinadores de centros de votación para que le den la viabilidad a todos los ciudadanos que estén designados a través de esos oficios para ser fiscales informáticos.

Además, manifestó que no podría saberse si los partidos podrán acreditar a todos los fiscales de mesa, ya que ese ejercicio se determinará hasta el domingo cuando lleguen a las juntas receptoras de votos.

También recordó que el procedimiento para impugnar los votos es en las juntas receptoras. “Es el único medio permisible en el cual se puede acreditar y manifestar que no este conforme con un voto, la organización política tiene la potestad de impugnarlo en ese momento que es el procesal oportuno, el cual será tomado en cuenta o no en las juntas de revisión.

Distrito Central hace simulacro

Las autoridades de la Junta Electoral explicaron que el procedimiento es interno y que no afectará con la sistematización que hará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la captura de los datos que se utilizarán para la proyección de resultados preliminares.

El proceso de sistematización contempla al menos cuatro pasos e inicia con la entrega de las actas originales número 4 que el coordinador del centro de votación reunió de las juntas receptoras de votos a una persona que se ubica en el centro de operaciones de la Junta en el Parque de la Industria.

Luego esta persona traslada las actas número 4 a un grupo que escanea estos documentos, acción que se hace en cinco minutos. Luego los documentos son cargados a un sistema que envía las imágenes al primer grupo de digitadores, conformado por 12 personas, quienes ingresan los datos de las actas.

Después, otro grupo de 12 digitadores valida la información ingresada por el primer grupo, de darse un error este se corrige, pero para hacerle se necesita la autorización de un supervisor.

Al completarse la verificación de los resultados, otro grupo de personas valida de nuevo la información e imprime un documento que le es entregado al coordinador del centro de votación como respaldo de haber concluido el proceso.

La presidenta de la Junta, Anabella Morfín indicó que son 128 los centros de votación habilitados para la segunda vuelta y que en total serán digitalizadas mil 877 actas.

Morfín añadió que la única diferencia del procedimiento con la primera vuelta es el documento que se le entrega al coordinador del centro.

#DecisiónLibre2019 | El proceso de sistematización de la información de la Junta Electoral del Distrito Central.

“Este nuevo procedimiento nos permite tener no solo la satisfacción del coordinador que los resultados que entrego corresponden a lo que está en el sistema, sino que también documentarle que hay una certeza y total congruencia entre un dato y otro”, dijo Morfín.

La presidenta de la Junta señaló que ellos no tuvieron ningún problema con la sistematización de las actas, ya que trabajan con el acta original, sin embargo, los digitadores del TSE trabajan con el duplicado del acta y ser papel sensibilizado, al momento del llenado pasó a otras actas y eso hizo que se vieran otros números o tachones.

“Al ser papel sensibilizado y por alguna escritura que se haga no con la intención de alterar el acta, pero si dejando las copias del acta abajo y escribiendo sobre ellas, indudablemente estarán marcando y tachando y haciendo líneas en las demás copias, y nosotros pudimos establecer que había una acta del distrito con tachones y eso daba la impresión de alteración del acta, que no es cierto y al revisar el acta original, esta no tenía tachones que pudieron dar la idea de alterar los datos”, señaló Morfín.

Por aparte, Morfín dijo que la ciudadanía debe confiar en el sistema y que no hay ninguna razón para no creer en el resultado, ya se apreció como viene la información de las juntas receptoras de votos y como se sistematiza.

También, la Junta habilitó un termómetro, que es un sistema que trasladará información en diferentes etapas, primero que el centro sea abierto a la población, hasta llegar a su cierre, luego determinará la participación de los votantes hasta llegar las cajas electorales al centro de operaciones.

