Entérese de cuáles son los 66 centros de votación que cambió el TSE en todo el país

“La realidad es que hay varios factores, hubo cambios de centros de votación de parte del Distrito Central por los centros universitarios que están ocupados, pero en otras oportunidades hay necesidades de cambiar los centros de votación cuando en determinadas comunidades hubo problemática de conflictividad”, indicó a magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Mijangos.
La magistrada señaló que por los aspectos de conflictividad se decidió hacer el cambio con el objetivo de preservar la seguridad de las personas porque es obligación de ellos que la elección se lleve a acabo, aunque no estén a cargo de la seguridad.
Así como se han sustituido los centros de votación, también se han cambiado por el momento a 37 integrantes de juntas electorales municipales por diferentes motivos.
Los cambios o sustituciones se dieron por renuncias, amenazas de muerte, fallecimiento, muerte violenta e incumplimiento de deberes.
En San Jorge, Zacapa, el pasado 16 de junio no se pudieron realizar las elecciones debido a las amenazas de muerte contra la Junta Electoral Municipal, cuyos integrantes renunciaron.
Centros de votación de Guatemala
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
PALENCIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ISIDORO ZARCO ALFASA NÚMERO 773
SALÓN USOS MÚLTIPLES ALDEA EL FISCAL
SAN PEDRO AYAMPUC
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA INEB SAN JOSÉ NACAHUIL
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NÚMERO 887 SAN JOSÉ NACAHUIL
MIXCO
COLEGIO MIXTO BILINGÜE BROOKLYN
CENTRO COMERCIAL MIX SAN CRISTOBAL
MIXCO
COLEGIO NISI
CENTRO COMERCIAL SANKRIS MALL
MIXCO
COLEGIO UNIVERSAL
LICEO LA JUVENTUD
MIXCO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.844 EL CAMPANERO
CENTRO COMERCIAL SANKRIS MALL
MIXCO
INEBE PEMEM
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PLANES DE MINERVA
Centros de votación de Escuintla
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
PUERTO SAN JOSÉ
CAMINOS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA EL ESFUERZO
PUERTO SAN JOSÉ
ESCUELA BARRIO MIRAMAR SAN JOSÉ
ESCUELA BARRIO EL PEÑATE
PUERTO SAN JOSÉ
PLAZA MANANTIAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA EL ESFUERZO
PUERTO DE IZTAPA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS MORENAS
HOTEL CLUB SOL Y PLAYA TROPICAL
PUERTO DE IZTAPA
PARQUEO HOTEL BRASILIA
HOTEL BRASILIA
PUERTO DE IZTAPA
SALÓN MUNICIPAL DE IZTAPA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA
SIPACATE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL JARDÍN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PAREDÓN BUENA VISTA
Centros de votación de Sololá
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SANTA MARÍA VISITACIÓN
INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL ITECI
SALÓN PARROQUIAL
SANTA CLARA LA LAGUNA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 1 SANTA CLARA LA LAGUNA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 2 SANTA CLARA LA LAGUNA
SANTA CLARA LA LAGUNA
GIMNASIO MUNICIPAL SANTA CLARA LA LAGUNA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 2 SANTA CLARA LA LAGUNA
SAN ANDRÉS SEMETABAJ
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA LAS CANOAS
SALÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS R.L.
Centros de votación de Totonicapán
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN FRANCISCO EL ALTO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO DE TEJA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO
SAN FRANCISCO EL ALTO
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO
ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN
SAN FRANCISCO EL ALTO
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO
ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE
Centros de votación de Quetzaltenango
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
QUETZALTENANGO
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS IEA
INEVOC
ZUNIL
SALÓN PARROQUIAL ZUNIL
MERCADO DE MAYOREO ZUNIL
Centros de votación de Suchitepéquez
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN LORENZO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARCELAMIENTO O ALDEA EL VALLE DE CANDELARIA
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN LORENZO
SAN LORENZO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARCELAMIENTO O ALDEA EL VALLE DE CANDELARIA
ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES SAN LORENZO
SAN LORENZO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARCELAMIENTO O ALDEA EL VALLE DE CANDELARIA
SALÓN MUNICIPAL SAN LORENZO
SAN PABLO JOCOPILAS
INSTITUTO IMEBOG COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
INSTITUTO IMEBCE COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
Centros de votación de San Marcos
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
IGLESIA CATÓLICA PILOTOS AUTOMOVILISTAS
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MÉRIDA MORALES
SAN PABLO
SALÓN METÁLICO
INSTITUTO POR COOPERATIVA LA CIENCIA
Centros de votación de Huehuetenango
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SANTA BÁRBARA
AULA ANEXA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS ALDEA CHICOL
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS ALDEA CHICOL
LA LIBERTAD
CANCHA DE BASQUETBOL LA LIBERTAD
CENTRO DE FORMACIÓN CATÓLICO NUEVA COLONIA
LA LIBERTAD
INSTITUTO MIXTO BÁSICO NOCTURNO POR COOPERATIVA IMBANC
CENTRO DE FORMACIÓN CATÓLICO NUEVA COLONIA
SANTA EULALIA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN VISTA HERMOSA SANTA EULALIA
POLIDEPORTIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN VISTA HERMOSA SANTA EULALIA
SANTA EULALIA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA EULALIA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN VISTA HERMOSA SANTA EULALIA
AGUACATÁN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL
SALÓN COMUNAL ALDEA EXCHIMAL
SAN RAFAEL PETZAL
SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
AULA ANEXA AL SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
SAN RAFAEL PETZAL
SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
MERCADO MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
SAN RAFAEL PETZAL
SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
SALON MUNICIPAL ANEXO SAN RAFAEL PETZAL
Centros de votación de Quiché
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN ANTONIO ILOTENANGO
CORREDOR PARROQUIAL
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACXAC
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ SIMAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANAMIXTOJ
SALÓN MUNICIPAL PRIMER NIVEL SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHIAJ
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHOTACAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PATZALA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHOTACAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
SALÓN COMUNAL ALDEA SACXAC
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ SIMAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
SALÓN MUNICIPAL PRIMER NIVEL SAN ANTONIO ILOTENANGO
INSTITUTO BÁSICO IBI SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN JUAN COTZAL
CALLE PRINCIPAL ATRÁS DEL BANRURAL
SALÓN MUNICIPAL
SAN JUAN COTZAL
FRENTE A LA PNC
FRENTE AL ECENARIO
SAN JUAN COTZAL
FRENTE A LA TIENDA CHAMAY
SALÓN MUNICIPAL
SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA CASERIO SACAJ 1 CENTRAL
ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA CASERIO SACAJ
Centros de votación de Baja Verapaz
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN MIGUEL CHICAJ
INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
PURULHÁ
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESORA ESTELA CHAVARRÍA DE DUBÓN (INEBCOOP)
PURULHÁ
SALON COMUNAL MOCOHAN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOHÁN
PURULHÁ
SALON COMUNAL MOCOHAN
SALÓN COMUNAL MOCOHAN
PURULHÁ
SALÓN PARROQUIAL GERARDO FLORES
SALÓN MUNICIPAL
Centros de votación de Alta Verapaz
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
COBÁN
ESCUELA OFICIAL NOCTURNA
ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NÚMERO 1 FELIPA GOMEZ CANCHA TECHADA DE BALONCESTO
COBÁN
MERCADO LA CANASTA
INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJUD
TUCURÚ
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL (HOGARES COMUNITARIOS)
OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN
CHISEC
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECH
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LOS ÁNGELES
CHISEC
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECH
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO MONJA BLANCA
CHISEC
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECH
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO PAZ Y DESARROLLO
CHISEC
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECH
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SECTOR SUR
Centros de votación de Petén
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
POPTÚN
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POPTUN
ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA EL REFORMADOR
Centros de votación de Izabal
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
MORALES
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CRUCE DE CAYUGA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ULISES ROJAS
Centros de votación de Chiquimula
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
CHIQUIMULA
CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORI
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COPROMECHI
Centros de votación de Jalapa
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
JALAPA
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE CUNSURORI
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CHIPILAPA
Centros de votación de Jutiapa
MUNICIPIO
CENTRO DE VOTACIÓN
NUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
ZAPOTITLÁN
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ZAPOTITLÁN
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESOR RODERICO GRIJALVA Y GRIJALVA