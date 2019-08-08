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Política

Entérese de cuáles son los 66 centros de votación que cambió el TSE en todo el país

Los cambios más recientes de centros de votación se refieren a los inmuebles que prestaba la Universidad de San Carlos, debido a que están ocupadas por estudiantes y sindicalistas.

por Manuel Hernández Mayén

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Decisión Libre 2019PolíticaProceso ElectoralTSE
Por diferentes motivos las juntas electorales departamentales y municipales decidieron cambiar varios centros de votación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Por diferentes motivos las juntas electorales departamentales y municipales decidieron cambiar varios centros de votación. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las juntas electorales departamentales y municipales decidieron sustituir hasta la fecha 66 centros de votación en 16 departamentos.

 

“La realidad es que hay varios factores, hubo cambios de centros de votación de parte del Distrito Central por los centros universitarios que están ocupados, pero en otras oportunidades hay necesidades de cambiar los centros de votación cuando en determinadas comunidades hubo problemática de conflictividad”, indicó a magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Mijangos.

La magistrada señaló que por los aspectos de conflictividad se decidió hacer el cambio con el objetivo de preservar la seguridad de las personas porque es obligación de ellos que la elección se lleve a acabo, aunque no estén a cargo de la seguridad.

Así como se han sustituido los centros de votación, también se han cambiado por el momento a 37 integrantes de juntas electorales municipales por diferentes motivos.

Los cambios o sustituciones se dieron por renuncias, amenazas de muerte, fallecimiento, muerte violenta e incumplimiento de deberes.

En San Jorge, Zacapa, el pasado 16 de junio no se pudieron realizar las elecciones debido a las amenazas de muerte contra la Junta Electoral Municipal, cuyos integrantes renunciaron.

 

Centros de votación de Guatemala

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
PALENCIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ISIDORO ZARCO ALFASA NÚMERO 773
SALÓN USOS MÚLTIPLES ALDEA EL FISCAL
SAN PEDRO AYAMPUC
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA INEB SAN JOSÉ NACAHUIL
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NÚMERO 887 SAN JOSÉ NACAHUIL
MIXCO
COLEGIO MIXTO BILINGÜE BROOKLYN
CENTRO COMERCIAL MIX SAN CRISTOBAL
MIXCO
COLEGIO NISI
CENTRO COMERCIAL SANKRIS MALL
MIXCO
COLEGIO UNIVERSAL
LICEO LA JUVENTUD
MIXCO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.844 EL CAMPANERO
CENTRO COMERCIAL SANKRIS MALL
MIXCO
INEBE PEMEM
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PLANES DE MINERVA

Centros de votación de Escuintla

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
PUERTO SAN JOSÉ
CAMINOS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA EL ESFUERZO
PUERTO SAN JOSÉ
ESCUELA BARRIO MIRAMAR SAN JOSÉ
ESCUELA BARRIO EL PEÑATE
PUERTO SAN JOSÉ
PLAZA MANANTIAL
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA EL ESFUERZO
PUERTO DE IZTAPA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS MORENAS
HOTEL CLUB SOL Y PLAYA TROPICAL
PUERTO DE IZTAPA
PARQUEO HOTEL BRASILIA
HOTEL BRASILIA
PUERTO DE IZTAPA
SALÓN MUNICIPAL DE IZTAPA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MISAEL AVILA
SIPACATE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO EL JARDÍN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL PAREDÓN BUENA VISTA

Centros de votación de Sololá

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SANTA MARÍA VISITACIÓN
INSTITUTO TECNICO CIENTIFICO INTERCULTURAL ITECI
SALÓN PARROQUIAL
SANTA CLARA LA LAGUNA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 1 SANTA CLARA LA LAGUNA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 2 SANTA CLARA LA LAGUNA
SANTA CLARA LA LAGUNA
GIMNASIO MUNICIPAL SANTA CLARA LA LAGUNA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 2 SANTA CLARA LA LAGUNA
SAN ANDRÉS SEMETABAJ
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ALDEA LAS CANOAS
SALÓN DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS R.L.

Centros de votación de Totonicapán

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN FRANCISCO EL ALTO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO DE TEJA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO
SAN FRANCISCO EL ALTO
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO

ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO CHUISIGUAN
SAN FRANCISCO EL ALTO
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN FRANCISCO EL ALTO
ALCALDIA COMUNITARIA DEL BARRIO XOLVE

Centros de votación de Quetzaltenango

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
QUETZALTENANGO
INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS IEA
INEVOC
ZUNIL
SALÓN PARROQUIAL ZUNIL
MERCADO DE MAYOREO ZUNIL

Centros de votación de Suchitepéquez

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN LORENZO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARCELAMIENTO O ALDEA EL VALLE DE CANDELARIA
ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN LORENZO
SAN LORENZO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARCELAMIENTO O ALDEA EL VALLE DE CANDELARIA
ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES SAN LORENZO
SAN LORENZO
INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARCELAMIENTO O ALDEA EL VALLE DE CANDELARIA
SALÓN MUNICIPAL SAN LORENZO

SAN PABLO JOCOPILAS
INSTITUTO IMEBOG COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
INSTITUTO IMEBCE COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA

Centros de votación de San Marcos

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
IGLESIA CATÓLICA PILOTOS AUTOMOVILISTAS
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA APARICIO MÉRIDA MORALES
SAN PABLO
SALÓN METÁLICO
INSTITUTO POR COOPERATIVA LA CIENCIA

Centros de votación de Huehuetenango

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SANTA BÁRBARA
AULA ANEXA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS ALDEA CHICOL
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS ALDEA CHICOL
LA LIBERTAD
CANCHA DE BASQUETBOL LA LIBERTAD
CENTRO DE FORMACIÓN CATÓLICO NUEVA COLONIA
LA LIBERTAD
INSTITUTO MIXTO BÁSICO NOCTURNO POR COOPERATIVA IMBANC
CENTRO DE FORMACIÓN CATÓLICO NUEVA COLONIA
SANTA EULALIA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN VISTA HERMOSA SANTA EULALIA
POLIDEPORTIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN VISTA HERMOSA SANTA EULALIA
SANTA EULALIA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SANTA EULALIA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CANTÓN VISTA HERMOSA SANTA EULALIA
AGUACATÁN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EXCHIMAL
SALÓN COMUNAL ALDEA EXCHIMAL
SAN RAFAEL PETZAL
SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
AULA ANEXA AL SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
SAN RAFAEL PETZAL
SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
MERCADO MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
SAN RAFAEL PETZAL
SALÓN MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL
SALON MUNICIPAL ANEXO SAN RAFAEL PETZAL

Centros de votación de Quiché

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN ANTONIO ILOTENANGO
CORREDOR PARROQUIAL
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACXAC
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ SIMAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CANAMIXTOJ
SALÓN MUNICIPAL PRIMER NIVEL SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CHIAJ
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHOTACAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO PATZALA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CHOTACAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
SALÓN COMUNAL ALDEA SACXAC
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES JOSÉ SIMAJ
SAN ANTONIO ILOTENANGO
SALÓN MUNICIPAL PRIMER NIVEL SAN ANTONIO ILOTENANGO
INSTITUTO BÁSICO IBI SAN ANTONIO ILOTENANGO
SAN JUAN COTZAL
CALLE PRINCIPAL ATRÁS DEL BANRURAL
SALÓN MUNICIPAL
SAN JUAN COTZAL
FRENTE A LA PNC
FRENTE AL ECENARIO
SAN JUAN COTZAL
FRENTE A LA TIENDA CHAMAY
SALÓN MUNICIPAL
SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ
ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA CASERIO SACAJ 1 CENTRAL
ESCUELA OFICIA RURAL MIXTA CASERIO SACAJ

Centros de votación de Baja Verapaz

MUNICIPIO CENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
SAN MIGUEL CHICAJ INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA
PURULHÁ INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA INED INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESORA ESTELA CHAVARRÍA DE DUBÓN (INEBCOOP)
PURULHÁ SALON COMUNAL MOCOHAN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MOCOHÁN
PURULHÁ SALON COMUNAL MOCOHAN SALÓN COMUNAL MOCOHAN
PURULHÁ SALÓN PARROQUIAL GERARDO FLORES SALÓN MUNICIPAL

Centros de votación de Alta Verapaz

MUNICIPIO CENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
COBÁN ESCUELA OFICIAL NOCTURNAESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS NÚMERO 1 FELIPA GOMEZ CANCHA TECHADA DE BALONCESTO
COBÁN MERCADO LA CANASTAINSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD INJUD
TUCURÚ CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL (HOGARES COMUNITARIOS)OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL OMSAN
CHISECESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECHESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LOS ÁNGELES
CHISECESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECHESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO MONJA BLANCA
CHISECESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECHESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO PAZ Y DESARROLLO
CHISECESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANLECHESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO SECTOR SUR

Centros de votación de Petén

MUNICIPIO CENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
POPTÚNINSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POPTUNESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA EL REFORMADOR

Centros de votación de Izabal

MUNICIPIO CENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
MORALESESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CRUCE DE CAYUGAESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ULISES ROJAS

Centros de votación de Chiquimula

MUNICIPIO CENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
CHIQUIMULACENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE CUNORIESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COPROMECHI

Centros de votación de Jalapa

MUNICIPIO CENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
JALAPACENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE CUNSURORI
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO CHIPILAPA

Centros de votación de Jutiapa

MUNICIPIOCENTRO DE VOTACIÓNNUEVO CENTRO DE VOTACIÓN
ZAPOTITLÁNESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA ZAPOTITLÁNINSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA PROFESOR RODERICO GRIJALVA Y GRIJALVA

 

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