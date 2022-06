Usac tiene ocho días para elegir magistrado de la CC y el proceso es señalado por la poca transparencia

Según la planificación del CSU, en una sesión prevista para el próximo martes 21 de junio votará por el nuevo magistrado constitucional , pero la Usac no había informado oficialmente, sino hasta este lunes 13 de junio, de cuántos candidatos aspiraron al cargo.

Esto a pesar que desde el jueves 9 de junio venció la recepción de expedientes. El dato de 20 candidatos se conoció primero por un proceso de vigilancia que hizo Guatemala Visible.

Incluso pese a que la elección tiene que celebrarse en ocho días ,se desconoce cuál será el cronograma de actividades; no se sabe si el CSU recibirá objeciones y si desarrollará fase de entrevistas como en el evento pasado.

El proceso de elección de magistrado titular de la CC se tuvo que repetir porque una resolución constitucional avaló a la Fundación contra el Terrorismo, cuyos abogados señalaron errores en el proceso que había dejado como electa a la exmagistrada Gloria Porras.

La universidad tampoco enfrenta su mejor momento, pues existen señalamientos por un aparente fraude en la pasada elección de rector que mantiene a la casa de estudios con al menos seis edificios tomados por manifestantes.

Walter Mazariegos fue electo como rector de la Usac, pero no es aceptado por grupos de estudiantes, docentes, egresados, y trabajadores administrativos, quienes afirman que hubo fraude en su elección.

Aunque la elección del nuevo magistrado constitucional será antes de su toma de posesión como rector, prevista para el 1 de julio, Mazariegos es integrante del CSU y tendrá voz y voto para la elección del 21 de junio.

Retraso anormal

El pasado jueves finalizó la recepción de expedientes. Fueron 20 los profesionales que aspiran a la magistratura titular de la CC, y hasta ayer se desconocía la identidad de los interesados.

Algo que a criterio de las organizaciones fiscalizadoras nunca había ocurrido, sobre todo porque siempre se habían preocupado en mantener una comunicación activa y constante, para darle legitimidad al proceso.

“No es normal que pase tanto tiempo sin que la autoridad encargada de recibir los expedientes dé a conocer el listado final. Si bien es cierto hay controles internos para dar la información dado que el proceso es pequeño, era valioso que el jueves se diera ya un listado preliminar, algo que diera certeza”, señaló Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Entre algunos de los nombres que figuraron en el proceso del 2021 se encuentra Juan Carlos Godínez, exintegrante del CSU por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

El profesional de las leyes fue incluido en la lista Engel del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque a criterio de ese gobierno es un actor activo en Guatemala a favor de la corrupción.

Otro nombre que destaca es el de Rony López, exsecretario del Ministerio Público (MP), hombre de confianza la fiscal general María Consuelo Porras, y actual magistrado suplente para la CC por el mismo CSU.

“La transparencia ha sido baja e ineficiente, no solo con mismos procesos del CSU, sino también de forma activa porque no se informó de manera paulatina cada que se iban presentando expedientes, si no es por organizaciones sociales habría menos información lo cual es negativo”, indicó José Echeverría, representante del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

Recomendaciones

Aunque no se tengan las mejores expectativas de lo que resta del proceso, las organizaciones indican que se puede mejorar la poca transparencia que la Usac ha tenido en el caso, haciendo públicas el resto de sesiones.

Uno de los fundamentos legales para anular la pasada elección fue que la votación se hizo pública, mientras que el reglamento universitario ordena un voto secreto.

A criterio de Lorenzo, se puede hacer un proceso abierto ante los medios y la sociedad civil, al mismo tiempo que se respeta el voto secreto que ordena los estatutos universitarios.

“La votación debe ser secreta pero no la publicidad de la sesión, podríamos tener una elección pública pero que al momento de votar se pudiera hacer con urnas o votos secretos, no dice que sea a viva voz y de esa manera se cumpliría con la secretividad del voto”, opinó.

20 abogados presentaron su expediente para participar en el proceso de elección de Magistrado Titular de la @CC_Guatemala por el Consejo Superior Universitario de la @USACenlinea, para completar el período 2021-2026. Te presentamos el listado preliminar no oficial.#CCHonorable pic.twitter.com/MMZlluqAHa — Guatemala Visible (@guatevisible) June 10, 2022

Echeverría estima que incluso tan solo basta con dar información oficial de manera inmediata. “Las recomendaciones son tener canales de comunicación claros y transparentes, oficiales, donde se comunique como se lleva a cabo la elección, que tengan todos los principios y normas constitucionales en el proceso de elección de magistrado”.

Al ser consultado el departamento de Comunicación Social de la Universidad por los señalamientos de poca transparencia, el departamento se limitó a dar la siguiente respuesta.

“El día lunes 13 de junio se estará publicando en el Diario de Centroamérica, y dos de mayor circulación el listado oficial de los candidatos a magistrado titular para la CC, el cual debe elegir el CSU. En el listado oficial se reportan 20 profesionales”.

Los candidatos