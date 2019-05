Zury Ríos Sosa tiene el tiempo en contra

El partido Valor estuvo presente en la provincia en las últimas semanas, para promocionar a su binomio presidencial. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

El fin de semana, Zury Ríos Sosa publicó en las redes sociales una fotografía en la que muestra la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como última acción para conseguir su inscripción como presidenciable del paritdo Valor, luego de que la Corte de Constitucional determinara que tiene impedimento constitucional para participar en las elecciones.

Expertos consultados consideran que, aunque los fallos de la Comisión son vinculantes, falta esperar a que la solicitud sea aceptada y resuelta, lo cual podría tomar varios meses.

El abogado Rodolfo Rosmosher Valdeavellano indicó: “A mi juicio es difícil que progrese, porque ya hay un precedente sobre el mismo artículo 186, que se planteó en contra de la CC por parte del general Ríos Montt, cuando él perdió”.

Agregó: “cuando le fue negada la posibilidad de participar en las elecciones se quejó en la CIDH de un fallo negativo que había emitido la CC. Pues bien, la CIDH estudió el caso y determinó que no había violación a los derechos humanos y en consecuencia no era un caso elegible para conocerlo de conformidad a la convención interamericana de derechos humanos”.

Según la abogada Mónica Leonardo, es importante entender cuáles son, por un lado, los procedimientos del sistema interamericano de protección a los derechos humanos y, por otro, las dinámicas y las lógicas del trabajo que se desarrollan en la Comisión.

“Hay una sobrecarga de trabajo y esto no suele ocurrir con celeridad. Así como acá los juzgados están sobrepasados, también en el sistema interamericano estas sobrepasados y no se resuelve con rapidez (…) los tiempos de la comisión no son políticos”, expuso.

Leonardo explicó que “si por alguna razón esto avanzara con rapidez, podemos hablar de los efectos. La medida cautelar podría conllevar a una indicación al Estado de Guatemala para asegurar el pleno derecho de la señora Zury Ríos a elegir y ser electa, debería ser inscrita como candidata”.

Expectativa

Al consultar a Roberto Molina Barreto, quien sería el vicepresidenciable del partido Valor, indicó vía telefónica, que están a la espera de la resolución inicial de la petición.

Comentó que el pleno de la Comisión no se mantiene reunido y que cuando los letrados tengan lista la ponencia se reúnen de forma virtual para conocerla.

“La expectativa es que recomienden la reinscripción de Zury Ríos, al otorgar la medida cautelar”.

El Tribunal Supremo Electoral ya adjudicó las papeletas que se usarán en las elecciones del 16 de junio próximo.

CIDH desestima medidas

El 28 de octubre del 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, quien alegaba presuntas violaciones a varios derechos.

En marzo del siguiente año, la Comisión otorgó las medidas solicitadas y requirió a Colombia suspender la suspensión de Petro en sus derechos políticos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó las medidas cautelares a Petro, el 6 de febrero pasado, luego de que la Comisión le presentó el caso el 7 de agosto de 2018.

